14 startup Đài Loan về AI tìm cơ hội tại Việt Nam

14 startup từ Đài Loan (Pre-A, Series A) và đại diện các quỹ đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, chuyển đổi số, thúc đẩy hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai hệ sinh thái…

Các chuyên gia tại tọa đàm "Kết nối AI vào thực tiễn doanh nghiệp", ngày 30/7 - Ảnh: Hồng Vinh.

Phát biểu tại diễn đàn “Vietnam Taiwan Tech Solution Day 2026” ngày 30/7, ông Hank Han, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Với mục tiêu trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực ASEAN, Đài Loan và Việt Nam ngày càng có vai trò chiến lược, nhất là sự tích hợp bán dẫn tiên tiến của Đài Loan phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và sự hợp tác giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc công bố các chỉ số kiểm chứng thương mại từ các dự án AI tiên phong của Đài Loan trên nền tảng hạ tầng đám mây FPT Smart Cloud - AI Factory của Việt Nam. Minh chứng rõ nhất là 3 trong số 14 startup của Đài Loan gồm: TAC Dynamics, GitHouse và Chimes AI đã giới thiệu các ứng dụng AI trong kho vận, vận hành doanh nghiệp và sản xuất thông minh, xu hướng hợp tác công nghệ xuyên biên giới. Điều này cho thấy mức độ thích ứng với công nghệ, năng lực triển khai của các doanh nghiệp Việt Nam đã được tăng cường.

Diễn đàn năm nay tập trung vào việc kết nối các startup Đài Loan với thị trường Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư gặp gỡ, trao đổi và hợp tác. Với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực AI, sản xuất thông minh và chuyển đổi số, sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng AI vào hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ của 14 startup từ Đài Loan (Trung Quốc) mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan cùng nhau khám phá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ. Điển hình là sự hợp tác giữa Horizon AI (Đài Loan) và SotaTek (Việt Nam) trong việc đồng phát triển sản phẩm công nghệ. Hai startup đã cùng nghiên cứu và chế tạo ra giải pháp công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại phiên thảo luận, đại diện startup Horizon AI cho biết: Một PoC (Proof of Concept) thành công thường được xây dựng trên hai trụ cột chính: sự chuẩn bị kỹ lưỡng về yêu cầu và sức mạnh của đội ngũ triển khai. Thay vì vội vã bắt đầu mà thiếu mục tiêu cụ thể thì chiến lược hiệu quả nhất là bắt đầu với một phạm vi nhỏ, dễ kiểm soát để chứng minh giá trị thực tế trước khi tính đến chuyện mở rộng quy mô.

"Hơn nữa, đội ngũ dự án phía khách hàng là yếu tố quan trọng hơn hết. Chúng ta cần một cấu trúc có thể đem lại sự đồng thuận nhanh chóng từ các cấp. Đặc biệt, người đứng đầu dự án phải có đủ thâm niên và quyền hạn để đảm bảo cam kết về ngân sách cũng như nhân sự từ phía ban lãnh đạo", đại diện Horizon AI chia sẻ.

Vietnam Taiwan Tech Solution Day 2026 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn và nhân lực trong việc phát triển công nghệ AI. Các phiên thảo luận đã tập trung vào cách biến thử nghiệm thành hợp đồng doanh nghiệp và cách xây dựng đội ngũ nhân lực có thể phối hợp xuyên biên giới. Đây là những yếu tố cần thiết để AI có thể tạo ra giá trị thương mại thực sự.

Đồng thời, từ thử nghiệm kiểm chứng, chương trình đã mở ra một cách tiếp cận mới cho startup muốn đi vào thị trường Việt Nam; Đặc biệt, việc hợp tác song phương dựa trên năng lực R&D công nghệ sâu (deep tech) và hạ tầng triển khai thực tế đang tạo ra bệ phóng vững chắc cho nền kinh tế số tại khu vực.