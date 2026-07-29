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Apple cho thuê iPhone, MacBook theo tháng

H Hạ Chi

Hãng công nghệ Apple hiện đang cho thuê iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air,... hàng tháng tại Mỹ...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Apple đã chính thức triển khai chương trình cho thuê mới (Apple Upgrade) iPhone, Mac và các thiết bị Apple khác tại Mỹ trong bối cảnh giá đồ điện tử ngày càng tăng và chu kỳ thay mới thiết bị của người tiêu dùng Mỹ cũng kéo dài hơn trước.

Các thiết bị được cho thuê trong chương trình gồm: các dòng iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro, iPad mini.

Trong khi đó, iPhone 16, MacBook Neo, iPad bản tiêu chuẩn và Apple Watch SE không nằm trong danh sách áp dụng.

Theo đó, người dùng Mỹ có thể đăng ký thuê các sản phẩm của Apple thông qua cửa hàng trực tuyến của hãng, ứng dụng Apple Store cũng như hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn nước Mỹ.

Thông qua Apple Upgrade, Apple được cho là muốn hạ thấp rào cản chi phí để người dùng vẫn dễ dàng tham gia hệ sinh thái nhà táo. Thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu iPhone hay Macbook, người dùng chỉ cần thanh toán phí thuê hàng tháng trong thời hạn hợp đồng.

Khi kết thúc thời gian thuê, khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản mới, mua lại thiết bị bằng khoản thanh toán cuối cùng hoặc trả lại sản phẩm để kết thúc chương trình.

Theo cập nhật của hãng, thời hạn thuê được thiết kế theo từng nhóm sản phẩm. iPhone và Apple Watch có hai lựa chọn là 12 hoặc 24 tháng, trong khi Mac và iPad có thời hạn 24 hoặc 36 tháng.

Mức phí thuê khởi điểm từ 17,99 USD/tháng đối với iPhone, 11,99 USD/tháng cho Apple Watch, 24,99 USD/tháng với máy Mac và 11,99 USD/tháng cho iPad. Apple cũng cho phép người dùng giảm chi phí hàng tháng nếu tham gia chương trình thu cũ đổi mới (Trade In) và đáp ứng các điều kiện của hãng.

Chương trình cho thuê mới sẽ thay thế iPhone Upgrade Program, dịch vụ trước đây cho phép người dùng đổi sang iPhone mới sau khi hoàn thành 12 kỳ thanh toán hàng tháng. Chương trình mới mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm hơn, đồng thời mang đến các phương án thanh toán linh hoạt và mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

Chương trình được Apple tung ra trong bối cảnh không chỉ giá đồ điện tử ngày càng tăng mà người tiêu dùng Mỹ cũng không còn nâng cấp điện thoại hàng năm như trước. Theo khảo sát của Reviews.org công bố năm ngoái, thời gian sử dụng trung bình của một chiếc điện thoại của người Mỹ đã tăng lên khoảng 22 tháng trước khi thay mới.

Tháng trước, Apple đã điều chỉnh giá bán của nhiều sản phẩm, trong đó có một số mẫu Mac và iPad, do chi phí bộ nhớ tăng cao khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu tiếp tục bùng nổ. Do đó, nhiều nhà phân tích dự báo thế hệ iPhone sắp ra mắt có khả năng sẽ tăng giá.

Theo ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch phụ trách dữ liệu và phân tích của International Data Corporation (IDC), Apple đã lựa chọn đúng thời điểm để triển khai Apple Upgrade. Khi giá thiết bị ngày càng cao, người dùng có khả năng sẽ hạn chế nâng cấp các thiết bị, trong khi mô hình thuê theo tháng giúp giảm đáng kể áp lực chi phí ban đầu và có thể thúc đẩy nhu cầu thay mới.

"Rủi ro lớn nhất đối với Apple là giá bán tiếp tục tăng sẽ khiến chu kỳ nâng cấp thiết bị kéo dài hơn. Apple Upgrade xuất hiện đúng vào thời điểm hãng cần một giải pháp để duy trì sức mua", ông Jeronimo nhận định.

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