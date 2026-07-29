Nhà sáng sáng lập Telegram bị Nga truy nã quốc tế

Nga chính thức đưa nhà sáng lập Telegram Pavel Durov vào danh sách truy nã quốc tế, đồng thời nâng mức xử lý với cáo buộc ông tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố...

Chân dung nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Ảnh: Getty Images.

Theo hãng thông tấn Interfax, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo đã khởi tố Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ hoạt động khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với cha đẻ Telegram. Trước đó, từ hồi đầu năm nay, giới chức Nga đã bắt đầu mở cuộc điều tra hình sự với vị doanh nhân sinh ra tại Nga này.

Trong thông báo mới nhất, FSB cáo buộc Telegram đã không chấp hành gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà các cơ quan tình báo Ukraine, các tổ chức khủng bố và các nhóm cực đoan lợi dụng để điều phối các cuộc tấn công, tuyển mộ người tham gia các hoạt động phá hoại và thực hiện các vụ gian lận trên không gian mạng.

Theo FSB, kể từ tháng 7/2025, lực lượng chức năng Nga đã bắt giữ 46 người dùng chatbot, trong độ tuổi từ 12 đến 22, với các cáo buộc liên quan đến tấn công lực lượng thực thi pháp luật, phóng hỏa và nhiều hành vi phạm pháp khác.

Nếu bị kết án theo các cáo buộc hiện nay, Pavel Durov có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân theo quy định của pháp luật Nga.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Telegram, công ty này hiện đặt trụ sở tại Dubai. Nhà sáng lập Pavel Durov được cho là cũng đang sinh sống tại đây.

Vụ việc tại Nga không phải là rắc rối pháp lý đầu tiên của nhà sáng lập Telegram. Năm 2024, ông từng bị bắt tại Paris trong một cuộc điều tra của giới chức Pháp liên quan đến cáo buộc nền tảng Telegram bị lợi dụng cho các hoạt động phạm pháp, bao gồm buôn bán ma túy và phát tán hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, đầu năm nay, cơ quan quản lý nước này đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại đối với Durov, cho phép ông rời Pháp và trở lại Dubai trong khi quá trình điều tra vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, giới chức Nga thời gian qua đã liên tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát không gian mạng, đồng thời đầu tư vào các công nghệ phục vụ việc giám sát và kiểm soát lưu lượng internet.

Nhiều nền tảng mạng xã hội quốc tế như Facebook, Instagram và X đã bị chặn tại Nga. YouTube bị hạn chế tốc độ truy cập, trong khi các ứng dụng nhắn tin như Signal và Viber bị chặn hoàn toàn. Hai ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất là WhatsApp và Telegram cũng phải đối mặt với nhiều biện pháp hạn chế.

Song song với việc siết chặt các nền tảng nước ngoài, Nga đang thúc đẩy phổ biến ứng dụng nhắn tin nội địa mang tên MAX. Chính phủ và đơn vị phát triển quảng bá đây là một nền tảng tích hợp nhiều dịch vụ, từ nhắn tin, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử đến các tiện ích số khác.