15 khu vực có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ

South of Market là một quận trung tâm của thành phố San Francisco, Mỹ, với nhiều bảo tàng, cuộc sống về đêm sôi đông, và những toà nhà cổ kính xen kẽ những khu chung cư cao cấp. Theo trang CNBC, đây cũng là khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ.

Một báo cáo tháng 12/2023 của trang bất động sản Homes.com cho thấy giá nhà bình quân ở South of Market là 5.451 USD/foot vuông, tương đương khoảng 58.612 USD/mét vuông. Mức giá này cao hơn khoảng 2.000% so với giá nhà bình quân ở Mỹ là 244 USD/foot vuông (2.623 USD/mét vuông).

Dưới đây là 15 khu vực có giá nhà đắt nhất ở Mỹ, tính theo giá mỗi foot vuông:

1. South of Market, San Francisco: 5.415 USD

2. Northwest Auburn, Auburn, California: 4.416 USD

3. Old Town Carpinteria, Carpinteria, California: 4.129 USD

4. Downtown Bellevue, Bellevue, Washington: 3.619 USD

5. Port Royal, Naples, Florida: 3.375 USD

6. Aqualane Shores, Naples, Florida: 3.132 USD

7. Stinson Beach, California: 2.988 USD

8. Star, Palm & Hibiscus Islands, Miami Beach, Florida: 2.861 USD

9. Crystal Cove, Newport Beach, California: 2.771 USD

10. Casa del Lago, Palm Beach, Florida: 2.754 USD

11. West Village, New York City: 2.680 USD

12. Metropolitan Hill, New York City: 2.537 USD

13. Fisher Island, Miami: 2.511 USD

14. Hudson Square, New York City: 2.401 USD

15. Jupiter Island, Florida: 2.394 USD

Việc một khu trung tâm của San Francisco giữ vị trí là nơi có giá nhà đắt nhất ở Mỹ có lẽ không phải là điều đáng ngạc nhiên, vì thành phố này vốn thường xuyên nằm trong top những thành phố có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ. Đó là bởi tình trạng khan hiếm đất và một lượng lớn nhân lực trình độ cao với thu nhập “khủng” sinh sống và làm việc ở San Francisco - những nhân tố đẩy giá nhà tại đây tăng cao. Theo dữ liệu của Homes.com, giá nhà trung bình ở San Francisco là 1,18 triệu USD/căn.

Cách South of Market 120 dặm là Northwest Auburn của California, khu vực có giá nhà cao thứ hai ở Mỹ, với giá bình quân 4.416 USD/foot vuông, tương đương 47.483 USD/mét vuông. Auburn là một thị trấn lịch sử có từ thời cơn sốt đào vàng (Gold Rush) hồi thế kỷ 19 và cách không xa Scramento - thủ phủ của bang California. Thị trấn này được coi là một nơi đáng sống, nhất là đối với những ai yêu thích các hoạt động ngoài trời như leo núi hay chèo thuyền.

Vị trí thứ ba trong danh sách này thuộc về khu Old Town thuộc thị trấn ven biển Carpineria của California, với giá nhà bình quân là 4.129 USD/foot vuông, tương đương 44.397 USD/mét vuông. Thị trấn này được bao quanh bởi những dãy núi và có diện tích hạn hẹp nên giá nhà bị đẩy lên cao. Giá bình quân mỗi căn nhà ở khu Old Town là 905.500 USD - theo Homes.com.

Ngược lại, khu Homewood North ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania là khu vực có giá nhà mềm nhất trong số 20.000 khu vực mà Homes.com đã tiến hành khảo sát. Giá nhà bình quân ở Homewood North chỉ là 29 USD/foot vuông, tương đương gần 312 USD/mét vuông. Là một khu vực kinh tế kém phát triển, Homewood North còn đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số.

Đối với người Mỹ nói chung, việc mua một căn nhà trong năm 2023 đã trở nên khó khăn hơn trước, trong bối cảnh lãi suất vay thế chấp nhà ở nước này tăng mạnh trong 2 năm qua và giá nhà tiếp tục leo thang do nguồn cung nhà ở mức rất thấp.

Theo một báo cáo thường niên từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) công bố vào cuối năm ngoái, thu nhập trung bình của hộ gia đình mua được nhà ở Mỹ năm ngoái đã tăng lên mức 107.000 USD/năm, từ mức 88.000 USD/năm vào năm 2022. Số liệu này cho thấy việc sở hữu nhà ngày càng vượt khỏi tầm tay của nhiều người ở Mỹ.

Mức tăng 22% về thu nhập trung bình của người mua nhà là mức tăng mạnh nhất từng được ghi nhận trước đến nay. Ngoài ra, thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Mỹ hiện nay là 75.000 USD/năm, thấp hơn nhiều so với mức thu nhập để mua được nhà như báo cáo của NAR chỉ ra.