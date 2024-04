2024: Phục Hưng Holdings tham gia phát triển nhà ở xã hội

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 19/4, ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PHC cho biết: từ 2024, công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực làm nhà ở xã hội. Dự án nhà ở xã hội đầu tiên được PHC triển khai có quy mô 14 tòa nhà cao 9 tầng, tổng diện tích 20,21 ha, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. PHC cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để phát triển thêm quỹ nhà ở xã hội trong thời gian tới.

“Với chính sách ưu đãi của Nhà nước, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, PHC sẽ ít gặp sự cạnh tranh và sẵn sàng sử dụng vốn vay trong giai đoạn 2024-2026 để khai thác quỹ nhà ở xã hội. Chúng tôi tự tin sẽ thành công trong lĩnh vực này nhờ kinh nghiệm đầu tư, phát triển các dự án và kinh nghiệm lâu năm trong quản lý thi công”, ông Lâm bày tỏ.

Như vậy, nhà ở xã hội sẽ là mảng hoạt động mới trong chiến lược đầu tư bất động sản của PHC, bên cạnh các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu đô thị và khu nhà ở thương mại.

Cùng với đó, PHC vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, dù đang gặp phải vướng mắc về quy hoạch, về giải phóng mặt bằng... “Hiện, Hà Nội đã có chủ trương thí điểm cải tạo và xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ giai đoạn 2024-2025. Với công tác này, PHC đã kiên trì theo đuổi 6-7 năm nay, việc triển khai đang chờ sự quyết liệt hơn từ phía các cơ quan quản lý”, đại diện Ban lãnh đạo PHC thông tin.

Ngoài ra, PHC sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng năng lượng. Hiện nay, dự án Thủy điện Nậm Núa 2 (PHC tham gia góp vốn) đang triển khai thi công theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại vào tháng 11/2024.

Năm 2024, PHC đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 2.500 tỷ, lợi nhuận 45 tỷ đồng, giá trị hợp đồng ký mới 3.000 tỷ đồng…

Nhìn lại tình hình hoạt động và kết quả đạt được trong năm qua, lãnh đạo PHC chia sẻ: năm 2023, ngành xây dựng và thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số dự án bất động sản mà PHC làm nhà thầu xây dựng như HH2 Gamuda vẫn chưa giải quyết được vướng mắc pháp lý của chủ đầu tư để triển khai thi công; dự án Nghi Kim – Nghệ An và An Phú – Thái Bình thì chưa triển khai. Công tác chuyển nhượng vốn tại công ty con Phú Lâm chưa thực hiện được như dự kiến. Chi phí lãi vay ngân hàng trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh (có thời điểm 9,8%) ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của một số dự án triển khai. Còn các gói thầu lớn như gói thầu 5.10 – thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1; hay gói thầu Imperial Oasis Quy Nhơn, do triển khai và thi công vào cuối năm 2023 nên chưa ghi nhận doanh thu.

Mặc dù gặp sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhưng công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm của PHC vẫn đạt kết quả khá tốt. Giá trị hợp đồng ký mới năm 2023 đạt 3.555 tỷ đồng, bằng 89% so với kế hoạch (4.000 tỷ đồng), bằng 135% so với năm 2022 (2.645 tỷ đồng). Trong đó, có hai gói thầu cấp quốc gia là gói thầu 5.10 – thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.

Năm 2023, doanh thu của PHC đạt 1.727 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng.