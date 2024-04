22 bang Mỹ cần thu nhập “khủng” để mua được nhà

Từ năm 2020 đến nay, mua một căn nhà có giá cả phải chăng đã trở thành một việc ngày càng khó đối với nhiều người ở Mỹ - theo CNN.

Dẫn một phân tích mới từ trang Bankrate.com, hãng tin này cho biết có 22 tiểu bang và thủ đô Washington DC là những nơi mà một hộ gia đình cần phải có thu nhập hàng năm ở mức 6 con số, tức là từ 100.000 USD trở lên, để mua được một căn nhà có giá trung bình.

Số tiểu bang như vậy đã tăng lên nhiều so với ở thời điểm tháng 1/2020 - khi phân tích của Bankrate cho thấy chỉ có 6 tiểu bang và thủ đô Washington DC cần mức thu nhập như vậy để một hộ gia đình tậu được căn nhà có giá trung bình.

“Nhà cửa đã trở nên đắt đỏ hơn vì giá nhà tăng nhanh hơn lương. Vậy lý do giá nhà tăng nhanh đến như vậy là gì? Vấn đề nằm ở nguồn cung và nhu cầu”, nhà phân tích Jeff Ostrowki của Bankrate nhấn mạnh.

Nguồn cung nhà ở Mỹ hiện nay không đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua vì số nhà xây mới ít hơn trước - theo ông Ostrowski. Ngoài ra, môi trường lãi suất cao khiến nhiều người từ bỏ ý định việc bán căn nhà đang ở vì không muốn phải đi vay với lãi suất cao để mua một căn nhà mới.

Mức giá nhà “phải chăng” là khác nhau đối với mỗi hộ gia đình, vì phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính của người mua, không chỉ bao gồm thu nhập mà còn cả mức tiết kiệm và việc họ có vay nợ nhiều hoặc sở hữu bất động sản khác hay không. Phân tích của Bankrate đánh giá sự “phải chăng” của giá nhà chủ yếu từ góc độ khả năng của hộ gia đình trong việc thanh toán khoản vay thế chấp nhà để mua căn nhà đó, bao gồm tiền gốc, tiền lãi, tiền thuế nhà và tiền bảo hiểm nhà.

Phân tích dựa trên giả định người mua trả trước 20% giá trị căn nhà và vay khoản vay thế chấp nhà kỳ hạn 30 năm với mức lãi suất là lãi suất bình quân của 52 tuần gần nhất. Một giả định nữa là tiền trả nợ khoản vay thế chấp nhà không vượt quá 28% tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình.

Dựa trên cơ sở như vậy, Bankrate tính ra rằng người muốn mua nhà ở Mỹ phải có thu nhập hộ gia đình hàng năm 110.841 USD để mua được một căn nhà có giá trung bình. Theo dữ liệu từ công ty Redfin, giá nhà trung bình ở Mỹ là 402.343 USD. Giá nhà trung bình là mức giá nằm ở điểm chính giữa chia thang giá nhà làm đôi, một nửa là giá cao hơn và một nửa là giá thấp hơn.

Dĩ nhiên, mức thu nhập cần thiết nói trên là mức bình quân toàn quốc. Trên thực tế, giá nhà ở các tiểu bang khác nhau có sự chênh lệch đáng kể, dẫn tới mức thu nhập cần thiết để mua được một căn nhà có giá trung bình ở mỗi bang cũng không giống nhau.

Người mua nhà ở vùng Bờ Tây và phía Đông Bắc của Mỹ cần phải có mức thu nhập cao nhất để mua được một căn nhà có giá trung bình - theo Bankrate.

Trong đó, 5 bang đòi hỏi mức thu nhập cao nhất là California (một hộ gia đình cần thu nhập hàng năm 197.057 USD để mua được một căn nhà có giá trung bình); Hawaii (185.829 USD); thủ đô Washington DC (167.871 USD); Massachusetts (162. 471 USD); và bang Washington (156.814 USD).

Các bang khác yêu cầu mức thu nhập 6 con số là Arizona (110.271 USD); Colorado (152.229 USD); Connecticut (119.614 USD); Florida (114.771 USD); Idaho (114.386 USD); Maine (102.557 USD); Maryland (108.257 USD); Montana (131.357 USD); Nevada (111.557 USD); New Hampshire (130.329 USD); New Jersey (152.186 USD); New York (148.286 USD); Oregon (129.129 USD); Rhode Island (132.343 USD); Texas (100.629 USD); Utah (133.886 USD); Vermont (114.471 USD); và Virginia (106.971 USD).

Ngược lại, các bang miền Nam và vùng Trung Tây là những bang đòi hỏi mức thu nhập thấp nhất để mua được căn nhà có giá trung bình: Mississippi (63.043 USD); Ohio (64.071 USD); Arkansas (64.714 USD); Indiana (65.143 USD); and Kentucky (65.186 USD).

Nếu so với năm 2020, mức thu nhập cần thiết để hộ gia đình mua được căn nhà trung bình đã tăng mạnh nhất ở các bang Montana (77,7%); Utah (70,3%); Tennessee (70,1%); South Carolina (67,3%); và Arizona (65,3%). Ngược lại, mức tăng thấp nhất ghi nhận ở các bang North Dakota (9,2%); Illinois (27,2%); và Kansas (29,3%).