Gia đình 4 người cần thu nhập bao nhiêu để sống thoải mái ở 20 thành phố lớn của Mỹ?

Một gia đình 4 người cần có thu nhập hơn 275.000 USD mỗi năm để có cuộc sống thoải mái ở những thành phố thuộc hàng đắt đỏ nhất ở Mỹ - theo một phân tích mới đây của công ty SmartAsset.

Cuộc sống thoải mái, theo định nghĩa mà phân tích này đưa ra, là có thu nhập đủ để trang trải một ngân sách có tỷ lệ 50/30/20 cgho gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Ngân sách này dành 50% thu nhập hàng tháng cho các khoản chi thiết yếu như nhà ở và điện nước, 30% cho chi tiêu tuỳ nghi, và 20% còn lại dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư.

Dưới đây là mức thu nhập hàng năm cần thiết để một gia đình 4 thành viên có thể sống thoải mái tại 20 thành phố đắt đỏ nhất ở Mỹ, theo SmartAsset:

San Francisco: 339.123 USD

San Jose, California: 334.547 USD

Boston: 319.738 USD

Arlington, Virginia: 318.573 USD

New York City: 318.406 USD

Oakland, California: 316.243 USD

Urban Honolulu, Hawaii: 299.520 USD

Irvine, California: 291.450 USD

Santa Ana, California: 291.450 USD

Portland, Oregon: 289.786 USD

San Diego: 289.453 USD

Chula Vista, California: 289.453 USD

Newark, New Jersey: 285.043 USD

Jersey City, New Jersey: 285.043 USD

Seattle: 283.712 USD

Aurora, Colorado: 280.467 USD

Long Beach, California: 280.218 USD

Anaheim, California: 280.218 USD

Los Angeles: 276.557 USD

Washington, D.C.: 275.642 USD

San Francisco là thành phố đắt đỏ nhất ở Mỹ xét theo tiêu chí mà Smart Asset đưa ra. Ở thành phố này, một hộ gia đình 4 người cần thu nhập 339.123 USD mỗi năm để đảm bảo một cuộc sống thoải mái. Tiếp theo San Francisco trong danh sách trên là các thành phố nổi tiếng về độ đắt đỏ của nhà ở, bao gồm Boston, New York City, Honolulu và Los Angeles.

Ở bang California, giá nhà đắt gấp đôi so với giá nhà thông thường ở Mỹ - theo Legislative Analyst’s Office, một cơ quan chính phủ phi đảng phái ở bang này. Tiểu bang này cũng có mức sinh hoạt phí cao thứ 4 ở Mỹ - theo khảo sát vào năm 2023 của tổ chức Council for Community & Economic Research. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều thành phố của California yêu cầu thu nhập “khủng” để đảm bảo cuộc sống thoải mái cho hộ gia đình.

Trong số tất cả 99 thành phố mà SmartAsset khảo sát, một gia đình 4 người cần mức thu nhập trung bình là 226.886 USD mỗi năm để sống thoải mái. Ở Houston, mức thu nhập cần thiết cho cuộc sống như vậy giảm xuống còn 175.219 USD, thấp nhất trong tất cả các thành phố được khảo sát. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn thu nhập trung bình của một gia đình ở Mỹ là 92.750 USD - theo dữ liệu gần đây nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Các nhà tuyển dụng ở những thành phố có chi phí cao này có xu hướng đưa ra mức lương cao hơn mức trung bình như một cách để thu hút và giữ chân nhân tài. Tuy nhiên, chi phí nhà ở có thể gây khó khăn cho việc duy trì ngân sách 50/30/20.

Ở các thành phố lớn, chi phí nhà ở thường vượt quá 30% thu nhập của hộ gia đình, khiến những nhu cầu thiết yếu khác như tiện ích, thực phẩm và giao thông đôi khi phải bị cắt giảm. Để trang trải cuộc sống, các gia đình có thể chấp nhận ở nhà thuê thay vì mua nhà, tránh việc sở hữu một chiếc xe hơi hoặc siết chặt việc mua sắm tùy ý.

Theo một báo cáo thường niên từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà kinh doanh bất động sản (NAR), thu nhập trung bình của hộ gia đình mua được nhà ở Mỹ trong năm 2023 đã tăng lên mức 107.000 USD/năm, từ mức 88.000 USD/năm vào năm trước đó, cho thấy việc sở hữu nhà ngày càng vượt khỏi tầm tay của nhiều người ở nước này. Ở các thành phố lớn, việc sở hữu nhà thậm chí càng khó khăn hơn. Đặc biệt, California là bang từ lâu đã ở trong tình trạng khan hiếm nhà ở hơn so với tình trạng chung toàn quốc.