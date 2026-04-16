2,8 tỷ USD đổ vào startup công nghệ Đông Nam Á trong quý 1/2026
Hạ Chi
16/04/2026, 16:03
Toàn khu vực ghi nhận 5 vòng gọi vốn có giá trị trên 100 triệu USD, tăng 2 vòng so với quý 4/2025 và 3 vòng của quý 1/2025, cho thấy xu hướng các thương vụ quy mô lớn đang quay trở lại...
Các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Đông Nam Á đã huy động tổng cộng 2,8 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 146% so với mức 1,1 tỷ USD của quý 4/2025 và tăng 110% so với 1,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Tracxn.
Trong đó, ở giai đoạn hạt giống (seed stage), tổng vốn đạt 105 triệu USD, giảm 30% so với quý trước (149 triệu USD), nhưng vẫn tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025 (75,3 triệu USD).
Trong khi đó, các startup giai đoạn đầu (early stage) huy động được 487 triệu USD, tăng 40% so với quý 4/2025 (349 triệu USD) và tăng 111% so với cùng kỳ năm trước (231 triệu USD).
Đáng chú ý, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào các startup giai đoạn sau (late stage), với tổng giá trị lên tới 2,2 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 243% so với quý trước (650 triệu USD) và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2025 (1 tỷ USD), qua đó chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư toàn khu vực.
Xét theo lĩnh vực, các mảng ứng dụng doanh nghiệp, hạ tầng doanh nghiệp và công nghệ tài chính (fintech) là những điểm nóng thu hút vốn trong quý đầu năm.
Trong đó, lĩnh vực ứng dụng doanh nghiệp dẫn đầu với 2,4 tỷ USD, tăng 288% so với quý 4/2025 (611 triệu USD) và tăng 74% so với cùng kỳ năm trước (1,4 tỷ USD).
Hạ tầng doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 2,2 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng tới 1.368% so với quý trước (153 triệu USD) và tăng 1.130% so với cùng kỳ năm 2025 (182 triệu USD).
Ngược lại, lĩnh vực fintech có dấu hiệu chững lại khi chỉ thu hút 192 triệu USD, giảm 69% so với quý 4/2025 (613 triệu USD) và giảm sâu 93% so với tổng vốn 2,6 tỷ USD huy động trong cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, trong quý 1/2026, khu vực ghi nhận 5 vòng gọi vốn có giá trị trên 100 triệu USD, tăng so với 2 vòng ở quý 4/2025 và 3 vòng của quý 1/2025, cho thấy xu hướng các thương vụ quy mô lớn đang quay trở lại.
Cụ thể, DayOne huy động tới 2 tỷ USD trong một vòng Series C. EPG gọi được tổng cộng 200 triệu USD qua hai vòng Series B. Trong khi đó, Amity Solutions thu về 100 triệu USD ở vòng Series D.
Bên cạnh đó, trong quý vừa qua, thị trường công nghệ Đông Nam Á ghi nhận 3 thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý 1/2026, gồm BIM, The Assembly Place và Toku.
Tuy nhiên, hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) lại có dấu hiệu chững lại. Toàn khu vực ghi nhận 13 thương vụ trong quý 1/2026, giảm nhẹ 7% so với quý trước (14 thương vụ) và giảm tới 38% so với cùng kỳ năm 2025 (21 thương vụ).
Nổi bật nhất là thương vụ trung tâm dữ liệu toàn cầu ST Telemedia được KKR và Singtel mua lại với giá 6,6 tỷ USD, trở thành thương vụ M&A lớn nhất trong quý. Theo sau là thương vụ HCL Technologies mua lại Finergic với giá 14,7 triệu USD.
Xét theo khu vực, Singapore tiếp tục là trung tâm của hệ sinh thái công nghệ Đông Nam Á khi chiếm tới 93% tổng vốn đầu tư toàn khu vực. Bangkok đứng ở vị trí tiếp theo, nhưng chỉ chiếm khoảng 4%.
Ở giai đoạn hạt giống, 500 Global, Antler và Iterative là những cái tên dẫn dắt dòng vốn. Trong khi đó, Vertex Ventures, SEEDS Capital và Gobi Partners nổi bật ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sau, Asia Partners và EDBI đóng vai trò là những nhà đầu tư chủ lực.
Hệ sinh thái công nghệ Đông Nam Á trong quý 1/2026 cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ rệt, với tổng vốn đầu tư tăng mạnh cả so với quý trước lẫn cùng kỳ năm trước. Dòng vốn ở cả giai đoạn đầu và giai đoạn sau đều cải thiện, trong đó các thương vụ giai đoạn sau vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Sự gia tăng của các vòng gọi vốn trên 100 triệu USD, cùng với hoạt động IPO duy trì ổn định, cho thấy động lực tăng trưởng của hệ sinh thái vẫn đang được củng cố, dù một số chỉ số như M&A có dấu hiệu chững lại.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
