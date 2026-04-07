4 mẹo từ chuyên gia giúp lớp trang điểm tự nhiên như thật

Những năm gần đây, xu hướng "no makeup makeup" - trang điểm như không - ngày càng được ưa chuộng. Thay vì nhiều lớp nền dày bí, một làn da sáng mịn, đều màu tự nhiên đang trở thành tiêu chuẩn mới...

Lớp nền tự nhiên, tệp da chính là phần quan trọng nhất của tổng thể lớp trang điểm. Không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm, hiệu ứng trang điểm với làn da “như thật” còn đến từ cách chuẩn bị dưỡng da, lượng kem nền sử dụng và kỹ thuật tán nền tinh tế. Khi các bước này được thực hiện đúng cách, lớp nền sẽ không còn là lớp “che phủ” mà trở thành một phần hòa quyện với làn da.

Dưới đây, chuyên gia trang điểm Hiromi Ueda – một trong những nghệ sĩ toàn cầu của thương hiệu làm đẹp Giorgio Armani – đã chia sẻ những bí quyết giúp lớp nền tiệp vào da một cách tự nhiên, gần như “vô hình”.

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG TONER ĐỂ CẤP ẨM CHO DA

Để có lớp nền căng bóng tự nhiên, làn da cần được cân bằng và cấp ẩm đầy đủ. Bà Hiromi Ueda khuyên nên thấm đẫm toner vào vài miếng bông cotton, sau đó đắp lên những vùng da khô nhất trên khuôn mặt trong khoảng 5 – 10 phút trước khi đánh nền. Đây được xem là một “mẹo nhỏ” thay thế cho mặt nạ giấy, giúp làn da đủ ẩm và sẵn sàng cho lớp nền mịn mượt hơn.

MASSAGE DA NHẸ NHÀNG – BƯỚC CHUẨN BỊ KHÔNG NÊN BỎ QUA

Theo bà Hiromi Ueda, bước chuẩn bị da đóng vai trò nền tảng trong toàn bộ quá trình trang điểm. Vì vậy, bà luôn dành thời gian cho một bài massage mặt đơn giản nhưng hiệu quả trước khi đánh nền. Cụ thể, hãy thoa kem dưỡng từ vùng trung tâm khuôn mặt với những chuyển động nhẹ nhàng, sau đó tán dần ra hai bên tai, lông mày và đường chân tóc bằng các động tác xoay tròn bằng đầu ngón tay.

Với vùng cổ, nên massage theo hướng từ trên xuống để hỗ trợ lưu thông và thư giãn cơ. Riêng khu vực cằm, bạn có thể dùng các đốt ngón tay để massage nhẹ, giúp định hình đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn.

KẾT HỢP CHÚT CHE KHUYẾT ĐIỂM ĐỂ LỚP NỀN CHE PHỦ MỊN HƠN

Dù trên mạng xã hội có nhiều xu hướng “mix” kem nền với các sản phẩm khác, bà Hiromi Ueda gợi ý một cách đơn giản và hiệu quả hơn: trộn kem nền với một lượng nhỏ kem che khuyết điểm ngay trên lòng bàn tay trước khi tán bằng cọ dẹt hoặc bông mút. Cách này giúp lớp nền tiệp da hơn, tạo hiệu ứng mịn mượt, chỉn chu mà không gây cảm giác dày hay “mốc” phấn.

KẾT HỢP HAI TÔNG MÀU KEM NỀN

Đây có thể là mẹo trang điểm nâng cao nhất của Hiromi Ueda, nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn xứng đáng. Để có lớp nền hoàn hảo, bà Hiromi khuyên nên sử dụng hai tông màu kem nền: một màu tiệp với sắc da tự nhiên ở vùng trung tâm khuôn mặt, và một màu tối hơn nhẹ ở các vùng viền để tạo chiều sâu. Cách đánh nền này giúp gương mặt trông có khối một cách tự nhiên, thay vì cảm giác phẳng lì thường thấy khi chỉ dùng một tông màu duy nhất.

CÁCH CHỌN KEM NỀN PHÙ HỢP THEO TỪNG LOẠI DA

Da dầu: Ưu tiên các loại kem nền không chứa dầu, có khả năng kiềm dầu để hạn chế bóng nhờn như kem nền từ dạng lỏng thành phấn, hoặc kem nền dạng thỏi. Kem nền dạng phấn hoặc có thể chuyển từ trạng thái lỏng sang phấn trên da giúp hút dầu hiệu quả, trong khi kem nền dạng thỏi mang lại lớp nền lì với độ che phủ từ trung bình đến cao.

Da khô: Nên chọn các sản phẩm cấp ẩm tốt như kem nền dạng lỏng nền serum, dạng kem hoặc kem dưỡng có màu (tinted moisturizer), chứa các thành phần như hyaluronic acid, glycerin hoặc dầu dưỡng. Tránh dùng kem nền dạng phấn vì dễ làm lộ các vùng da khô, bong tróc.

Da hỗn hợp: Phù hợp với các loại kem nền có khả năng cân bằng, “tiệp da” (skin-syncing) hoặc có thể điều chỉnh độ che phủ, mang lại lớp nền tự nhiên dạng satin – không quá lì cũng không quá bóng.

Da nhạy cảm, dễ nổi mụn: Nên chọn công thức kem nền không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic), ưu tiên thành phần khoáng và không chứa hương liệu hay paraben. Các sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thoáng da sẽ giúp hạn chế kích ứng.

Da lão hóa: Tập trung vào các dòng kem nền có khả năng dưỡng ẩm và tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ, giúp làm đầy rãnh nhăn và không đọng vào nếp nhăn. Các sản phẩm kem nền dạng kem hoặc serum mỏng nhẹ là lựa chọn lý tưởng.