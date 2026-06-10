Tương lai nào cho các thiết bị làm đẹp tại nhà?

Từ chỗ chỉ xuất hiện trong phòng khám da liễu và phòng chăm sóc của những chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng, các thiết bị làm đẹp tại nhà đang hiện diện trong căn nhà của hàng triệu gia đình...

Hai năm trước, không nhiều người dự đoán mặt nạ đèn LED sẽ trở nên phổ biến như mặt nạ giấy - nhưng người tiêu dùng đã chứng minh sẵn sàng chi tiền cho điều đó. Giờ đây, làn sóng thiết bị tại nhà tiếp theo đang dịch chuyển gần hơn về phía y học.

Theo Research and Markets, thị trường thiết bị làm đẹp tại nhà toàn cầu hiện được định giá 14,4 tỷ USD và dự kiến đạt 21,85 tỷ USD vào năm 2030 - được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng muốn có kết quả ngang tầm phòng khám mà không phải chi trả liên tục.

Danh mục này cũng đang mở rộng nhanh chóng nhờ hệ sinh thái công nghệ mới ngày càng phong phú, từ thiết bị sóng cao tần, bút vi kim tại nhà đến bút tiêm NAD. Nhiều sản phẩm trong số này vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, nhưng các chuyên gia ngành đã nhìn nhận làn sóng đổi mới này như "cơn sốt vàng" tiếp theo của ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

LIỆU PHÁP TIÊM NAD+

Trọng tâm của sự dịch chuyển công nghệ của các thiết bị làm đẹp tại nhà là NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) - một coenzyme tự nhiên có mặt trong mỗi tế bào cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa DNA và chức năng tế bào. Thành phần này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong vài năm gần đây, được khuếch đại bởi các nhân vật có tầm ảnh hưởng như Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow và Jennifer Aniston.

NAD+ có thể được bổ sung qua thực phẩm chức năng, truyền tĩnh mạch hoặc tiêm, với các công bố về tăng năng lượng, hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện phục hồi và làm chậm các dấu hiệu lão hóa hiện rõ.

NAD+ có thể được bổ sung qua thực phẩm chức năng, truyền tĩnh mạch hoặc tiêm.

Đáng lưu ý, các liệu pháp NAD+ chưa được cơ quan FDA phê duyệt cho các chỉ định chống lão hóa hay sức khỏe tổng quát, và hiện chỉ được cung cấp tại các phòng khám với mức độ giám sát pháp lý và bằng chứng lâm sàng khác nhau tùy theo công thức và nhà cung cấp.

Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đang tăng mạnh: theo công ty nghiên cứu Insights Probe, thị trường NAD+ toàn cầu được định giá 184 triệu USD năm 2022 và dự kiến đạt 655 triệu USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 23,6%.

BS. Jonathan Leary, người sáng lập kiêm CEO của câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng Remedy Place, đầu năm nay đã ra mắt bút tiêm NAD+ dành cho sử dụng tại nhà. Ông lý giải quyết định mở rộng ra ngoài phạm vi các buổi truyền tĩnh mạch NAD+ vốn rất được ưa chuộng tại phòng khám: "Đây là những liệu pháp bạn muốn thực hiện đều đặn, và những người chủ động với sức khỏe thường cũng chủ động trong cuộc sống nói chung. Họ bận rộn. Họ có rất nhiều thứ phải lo".

Bút tiêm NAD+ dành cho sử dụng tại nhà.

Được phát triển cùng với NAD Clinic, thiết bị này được định vị là một trong những lựa chọn có nồng độ hoạt chất cao nhất trên thị trường, đưa liệu pháp NAD+ chuẩn lâm sàng vào một định dạng dễ tiếp cận hơn mà người dùng có thể tự thực hiện tại nhà.

NAD+ sử dụng trong các thiết bị như vậy thường được sản xuất tổng hợp tại các cơ sở dược phẩm để tái tạo coenzyme tự nhiên của cơ thể, thay vì được chiết xuất trực tiếp từ nguồn tự nhiên. Sản phẩm có giá từ 599 USD mỗi bút, và doanh số trực tuyến đã tăng 165% so với tháng trước.

VI KIM VÀ SÓNG CAO TẦN

Vi kim (microneedling) cũng đang nổi lên mạnh mẽ ở phân khúc tại nhà, dù trước đây gần như thuộc độc quyền của phòng khám. Các thương hiệu như Dr. Pen và Vita Vitae Beauty đã góp phần thúc đẩy xu hướng này, với các bút vi kim cầm tay tạo ra các vết thương siêu nhỏ có kiểm soát trên da để kích thích sản sinh collagen và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Trong khi các phác đồ lâm sàng sử dụng độ xuyên sâu lớn hơn dưới sự giám sát chuyên môn, thiết bị tại nhà được thiết kế để hoạt động ở mức nông hơn - thường khoảng 0,25mm đến 0,5mm - vừa dễ tiếp cận hơn vừa giới hạn hơn về hiệu quả.

Để so sánh, một buổi vi kim tại phòng khám ở Anh có thể dao động từ 150 đến hơn 400 bảng, với các chuyên gia thường khuyến nghị ít nhất ba buổi điều trị để đạt kết quả tối ưu. Trong khi đó, thiết bị vi kim đa năng của Vita Vitae Beauty có giá 142 bảng, định vị như một khoản đầu tư một lần cho quy trình chăm sóc dài hạn tại nhà.

Thiết bị vi kim đa năng của Vita Vitae Beauty có giá 142 bảng, định vị như một khoản đầu tư một lần cho quy trình chăm sóc dài hạn tại nhà.

Sóng cao tần (radiofrequency - RF) cũng đang nổi lên như một công nghệ có tiềm năng bứt phá đối với các thiết bị làm đẹp tại nhà. Trong phòng khám, liệu pháp RF truyền nhiệt năng có kiểm soát vào các lớp da sâu hơn, kích thích sản sinh collagen và elastin - các protein chịu trách nhiệm về độ chắc và đàn hồi của da - mang lại hiệu quả săn chắc và nâng cơ dần dần.

Sóng cao tần (radiofrequency - RF) cũng đang nổi lên như một công nghệ có tiềm năng bứt phá đối với các thiết bị làm đẹp tại nhà.

Chi phí RF tại phòng khám ở Anh dao động từ 150 đến 500 bảng mỗi buổi. Thiết bị RF tại nhà hướng đến việc tái tạo công nghệ này ở cường độ thấp và an toàn hơn: bà Suzanne Scott, Giám đốc làm đẹp toàn cầu tại Seen Group, dẫn chứng thiết bị CurrentBody RF Radio Frequency Skin Tightening Device giá 299 bảng như một ví dụ điển hình cho làn sóng dịch chuyển về nhà.

RANH GIỚI AN TOÀN VÀ BÀI TOÁN TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG HIỆU

Khi thiết bị làm đẹp tại nhà ngày càng tinh vi, ngành đang đối mặt với một mâu thuẫn cốt lõi: thiết bị điều trị tại nhà càng tiếp cận hiệu quả lâm sàng, rủi ro cần kiểm soát cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Điều đó buộc một số thương hiệu chủ động khoanh vùng giới hạn của mình.

"Chúng tôi cho rằng bất cứ điều gì liên quan đến phá vỡ hàng rào da, mang hồ sơ rủi ro cao hơn, hoặc yêu cầu đánh giá chuyên môn và quy trình vệ sinh nghiêm ngặt - như vi kim - nên ở lại trong phòng khám," ông Chris Hedges, Phó Chủ tịch thiết kế và kỹ thuật tại Shark Beauty, khẳng định.

Thương hiệu này đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong phân khúc thiết bị làm đẹp tại nhà, với thành công của mặt nạ LED CryoGlow đưa Shark Beauty lên vị trí số một trong mảng thiết bị chăm sóc da mặt tại Mỹ chỉ chưa đầy một năm sau khi gia nhập thị trường. Shark sau đó mở rộng danh mục với một thiết bị phong cách hydrofacial được đón nhận tích cực.

Thành công của mặt nạ LED CryoGlow đưa Shark Beauty lên vị trí số một trong mảng thiết bị chăm sóc da mặt tại Mỹ chỉ chưa đầy một năm sau khi gia nhập thị trường.

Thương hiệu cũng rõ ràng về nguyên tắc không thỏa hiệp: "Quyết định quy về một câu hỏi then chốt: liệu liệu pháp này có thể được thực hiện an toàn, nhất quán và hiệu quả mà không cần giám sát lâm sàng không? Nếu câu trả lời là có - và chỉ khi là có - thì mới có thể phù hợp để dùng tại nhà. Nếu không, nó phải thuộc về tay chuyên gia".

Thị trường thiết bị làm đẹp tại nhà đang ở thời điểm bước ngoặt: càng nhiều công nghệ lâm sàng được thu nhỏ và thương mại hóa, câu hỏi về an toàn, trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngành càng trở nên cấp bách hơn. Thương hiệu nào định vị được ranh giới đó một cách đáng tin cậy sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững nhất trong phân khúc đang tăng trưởng mạnh này.