Thứ Năm, 11/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thống đốc BOJ nhập viện ngay trước cuộc họp quan trọng

Bình Minh

11/06/2026, 10:04

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, một thống đốc BOJ vắng mặt trong một cuộc họp chính sách tiền tệ đã được lên lịch...

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda - Ảnh: Bloomberg.
Thống đốc BOJ Kazuo Ueda - Ảnh: Bloomberg.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda phải nhập viện để điều trị y tế và sẽ vắng mặt trong cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng diễn ra trong hai ngày 15-16/6, theo một thông báo từ BOJ vào ngày 10/6.

Sự vắng mặt của ông Ueda diễn ra trong bối cảnh BOJ dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức cao chưa từng thấy trong 3 thập kỷ qua nhằm đối phó với áp lực lạm phát gia tăng do tác động cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, một thống đốc BOJ vắng mặt trong một cuộc họp chính sách tiền tệ đã được lên lịch. Theo dự kiến, ông Ueda, 74 tuổi, sẽ ở lại bệnh viện khoảng hai tuần để điều trị một u nang gan bị nhiễm trùng. Trong khoảng thời gian đó, ông sẽ làm việc từ xa và tham dự cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 30-31/7 - BOJ cho hay.

Việc ông Ueda nhập viện nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyết định lãi suất của BOJ vào tuần tới, nhưng có thể sẽ làm phức tạp thêm việc BOJ truyền đạt tới thị trường tín hiệu về các bước đi chính sách tiếp theo - theo bà Mari Iwashita, chiến lược gia lãi suất tại công ty Nomura Securities.

"Với sự vắng mặt của ông Ueda, BOJ có thể quyết định không gửi tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất trong tương lai. Do sự không chắc chắn về thời gian phục hồi hoàn toàn của vị Thống đốc, việc BOJ có tăng lãi suất thêm trong năm nay hay không cũng là điều khó đoán định”, bà Iwashita nói.

Phó thống đốc BOJ Ryozo Himino sẽ chủ trì cuộc chính sách tiền tệ vào tuần tới thay cho ông Ueda, trong khi một Phó thống đốc khác là ông Shinichi Uchida sẽ chủ trì buổi họp báo sau cuộc họp - theo thông báo từ BOJ.

Kể từ khi lên nắm quyền tại BOJ vào năm 2023, ông Ueda đã dành nửa đầu nhiệm kỳ của mình để giải quyết những tàn dư từ gói kích thích khổng lồ từ người tiền nhiệm. Nỗ lực đó được triển khai khi giá hàng hóa cơ bản và năng lượng tăng cao, cộng thêm tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng, đẩy lạm phát ở Nhật vượt qua mục tiêu 2% của BOJ.

Hiện tại, BOJ đang ở một ngã rẽ quan trọng, chuyển từ việc rút lui từng bước khỏi chính sách sang từng bước sang chống lạm phát - một việc mà ngân hàng trung ương này đã không phải làm trong nhiều thập kỷ do Nhật Bản từng có một thời gian giảm phát kéo dài.

Bài phát biểu cứng rắn của ông Ueda vào đầu tháng này đã nhấn mạnh sự thay đổi trong câu chuyện của BOJ, dẫn đến việc thị trường đặt cược khả năng gần như 100% BOJ sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6.

Tại cuộc họp trước, diễn ra vào tháng 4, có 3 trong số 9 thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BOJ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất chính sách ngắn hạn lên 1% từ 0,75%. Kể từ đó, có 2 thành viên khác kêu gọi tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sanae Takaichi - với chủ trương chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng - đã bày tỏ sự dè dặt về kế hoạch tăng lãi suất của BOJ. Một số nhà phân tích cho rằng vấn đề sức khỏe của ông Ueda có thể tạo cơ hội cho bà Takaichi gây ảnh hưởng lên chính sách của BOJ, bao gồm cả việc chọn người kế nhiệm ông nếu Thống đốc phải từ chức.

Tuy nhiên, ông Norihiro Yamaguchi, nhà kinh tế cao cấp tại công ty Oxford Economics ở Tokyo, cho biết kịch bản này có khả năng hiện thực hóa thấp. "Nhưng đúng là bà Takaichi có khả năng bổ nhiệm một người có quan điểm ôn hòa hơn nếu bà ấy phải bổ nhiệm một thống đốc mới”, ông nói.

Tỷ giá đồng yên vẫn đang ổn định so với USD, giao dịch quanh mức 160,5 yên đổi 1 USD vào sáng nay (11/6). Ngưỡng 160 của cặp tỷ giá này là mức mà các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ vì đã từng dẫn tới các động thái can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản trước đây.

Đồng yên Nhật Bản bị bán khống mạnh trước thềm cuộc họp của BOJ, khả năng can thiệp cao

13:59, 09/06/2026

Đồng yên Nhật Bản bị bán khống mạnh trước thềm cuộc họp của BOJ, khả năng can thiệp cao

Nhật Bản: Bất chấp nỗ lực can thiệp từ Chính phủ, đồng yên vẫn suy yếu

18:10, 02/06/2026

Nhật Bản: Bất chấp nỗ lực can thiệp từ Chính phủ, đồng yên vẫn suy yếu

Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản giảm một nửa do chiến tranh Vùng Vịnh

16:55, 01/06/2026

Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản giảm một nửa do chiến tranh Vùng Vịnh

Từ khóa:

BOJ chính sách tiền tệ lãi suất ngân hàng trung ương Nhật bản thế giới

Đọc thêm

Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Hơn 4.400 nhân viên SpaceX có thể trở thành triệu phú USD khi công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tuần này...

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Lạm phát ở Mỹ tăng tốc trong tháng 5 do giá năng lượng leo thang, đặt ra sức ép đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Ấn Độ vẫn duy trì được nền tảng chính trị tương đối ổn định sau hơn một thập kỷ dưới sự lãnh đạo của ông Narendra Modi. Tuy nhiên, trong mắt nhà đầu tư toàn cầu, sức hấp dẫn của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới đang suy giảm.

Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ bán tháo khi xung đột ở Vùng Vịnh leo thang, giá dầu tăng mạnh

Các chỉ số đồng loạt sụt mạnh sau khi ông Trump nói rằng việc đàm phán để đi đến một thỏa thuận với Iran mất quá nhiều thời gian và giờ là lúc Iran “phải trả giá”...

Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ

Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6) và đầu giờ sáng nay (11/6), khi Mỹ bắt đầu tấn công một loạt mục tiêu ở Iran và dữ liệu lạm phát cao nhất 3 năm của Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy mô đặt mua trái phiếu CII đạt 324% giá chào bán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường an toàn cho ngành công nghiệp hóa chất

Thị trường

3

Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Thế giới

4

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Thế giới

5

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy