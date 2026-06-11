Thống đốc BOJ nhập viện ngay trước cuộc họp quan trọng

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, một thống đốc BOJ vắng mặt trong một cuộc họp chính sách tiền tệ đã được lên lịch...

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda phải nhập viện để điều trị y tế và sẽ vắng mặt trong cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng diễn ra trong hai ngày 15-16/6, theo một thông báo từ BOJ vào ngày 10/6.

Sự vắng mặt của ông Ueda diễn ra trong bối cảnh BOJ dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức cao chưa từng thấy trong 3 thập kỷ qua nhằm đối phó với áp lực lạm phát gia tăng do tác động cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, một thống đốc BOJ vắng mặt trong một cuộc họp chính sách tiền tệ đã được lên lịch. Theo dự kiến, ông Ueda, 74 tuổi, sẽ ở lại bệnh viện khoảng hai tuần để điều trị một u nang gan bị nhiễm trùng. Trong khoảng thời gian đó, ông sẽ làm việc từ xa và tham dự cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 30-31/7 - BOJ cho hay.

Việc ông Ueda nhập viện nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyết định lãi suất của BOJ vào tuần tới, nhưng có thể sẽ làm phức tạp thêm việc BOJ truyền đạt tới thị trường tín hiệu về các bước đi chính sách tiếp theo - theo bà Mari Iwashita, chiến lược gia lãi suất tại công ty Nomura Securities.

"Với sự vắng mặt của ông Ueda, BOJ có thể quyết định không gửi tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất trong tương lai. Do sự không chắc chắn về thời gian phục hồi hoàn toàn của vị Thống đốc, việc BOJ có tăng lãi suất thêm trong năm nay hay không cũng là điều khó đoán định”, bà Iwashita nói.

Phó thống đốc BOJ Ryozo Himino sẽ chủ trì cuộc chính sách tiền tệ vào tuần tới thay cho ông Ueda, trong khi một Phó thống đốc khác là ông Shinichi Uchida sẽ chủ trì buổi họp báo sau cuộc họp - theo thông báo từ BOJ.

Kể từ khi lên nắm quyền tại BOJ vào năm 2023, ông Ueda đã dành nửa đầu nhiệm kỳ của mình để giải quyết những tàn dư từ gói kích thích khổng lồ từ người tiền nhiệm. Nỗ lực đó được triển khai khi giá hàng hóa cơ bản và năng lượng tăng cao, cộng thêm tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng, đẩy lạm phát ở Nhật vượt qua mục tiêu 2% của BOJ.

Hiện tại, BOJ đang ở một ngã rẽ quan trọng, chuyển từ việc rút lui từng bước khỏi chính sách sang từng bước sang chống lạm phát - một việc mà ngân hàng trung ương này đã không phải làm trong nhiều thập kỷ do Nhật Bản từng có một thời gian giảm phát kéo dài.

Bài phát biểu cứng rắn của ông Ueda vào đầu tháng này đã nhấn mạnh sự thay đổi trong câu chuyện của BOJ, dẫn đến việc thị trường đặt cược khả năng gần như 100% BOJ sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6.

Tại cuộc họp trước, diễn ra vào tháng 4, có 3 trong số 9 thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BOJ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất chính sách ngắn hạn lên 1% từ 0,75%. Kể từ đó, có 2 thành viên khác kêu gọi tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sanae Takaichi - với chủ trương chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng - đã bày tỏ sự dè dặt về kế hoạch tăng lãi suất của BOJ. Một số nhà phân tích cho rằng vấn đề sức khỏe của ông Ueda có thể tạo cơ hội cho bà Takaichi gây ảnh hưởng lên chính sách của BOJ, bao gồm cả việc chọn người kế nhiệm ông nếu Thống đốc phải từ chức.

Tuy nhiên, ông Norihiro Yamaguchi, nhà kinh tế cao cấp tại công ty Oxford Economics ở Tokyo, cho biết kịch bản này có khả năng hiện thực hóa thấp. "Nhưng đúng là bà Takaichi có khả năng bổ nhiệm một người có quan điểm ôn hòa hơn nếu bà ấy phải bổ nhiệm một thống đốc mới”, ông nói.

Tỷ giá đồng yên vẫn đang ổn định so với USD, giao dịch quanh mức 160,5 yên đổi 1 USD vào sáng nay (11/6). Ngưỡng 160 của cặp tỷ giá này là mức mà các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ vì đã từng dẫn tới các động thái can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản trước đây.