Nghệ An: Đẩy nhanh dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Với tổng vốn đầu tư 4.502 tỷ đồng, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh được kỳ vọng nâng cao năng lực chống ngập, cải thiện môi trường và tăng khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu cho đô thị trung tâm Nghệ An...

Chiều 10/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 2/12/2030. Phạm vi triển khai tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Lam Thành và Hưng Nguyên.

Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm, nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ cho thành phố Vinh.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường; mở rộng dung tích chứa nhằm giảm ngập đô thị; nâng cấp, cải tạo sông Vinh; phát triển hệ thống và tăng cường năng lực quản lý.

Hiện 5/13 gói thầu thuộc các hạng mục trọng điểm của dự án đang được triển khai gồm: đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai; nâng cấp đường Cao Xuân Huy; hồ điều hòa Hưng Hòa 2; trạm bơm tiêu Hói Chùa; tuyến kênh nối hồ điều hòa Hưng Hòa 1 và hồ điều hòa Hưng Hòa 2 ra trạm bơm tiêu Hói Chùa.

Đến nay, công tác thông báo thu hồi đất đã hoàn thành 100%; kiểm kê đạt khoảng 85% khối lượng và xác định nguồn gốc đất đạt khoảng 70%. Một số hạng mục như đường Cao Xuân Huy và trạm bơm tiêu Hói Chùa đạt tiến độ tương đối tích cực.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa hoàn tất xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, tỷ lệ diện tích đất thu hồi; chưa phê duyệt giá đất cụ thể; chưa bố trí được quỹ đất tái định cư và nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả. Những vướng mắc này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh

Về xây lắp, hai gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy và trạm bơm Hói Chùa đang hoàn thiện hợp đồng, dự kiến khởi công trong tháng 6/2026. Các gói thầu xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và kênh nối hồ điều hòa đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 25/6.

Đối với gói thầu xây dựng đường Trần Nguyên Hãn kéo dài và cầu qua sông Kẻ Gai, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã hoàn thành thẩm định và đang được cập nhật, điều chỉnh. Riêng dự án đường Lê Mao kéo dài hiện phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch do có sự chồng lấn với một số dự án đô thị đã được giao đất trước đó.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao UBND các phường: Thành Vinh, Trường Vinh khẩn trương hoàn thiện việc xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, rà soát tài sản trên đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với hạng mục đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai, UBND phường Thành Vinh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Mô và nghĩa trang Nam Cung để phục vụ việc di dời khoảng 550 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Ông Đệ cũng yêu cầu các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông và các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương hoàn thành kiểm kê, lập phương án di dời các công trình bị ảnh hưởng, ưu tiên xử lý hệ thống điện và trạm biến áp nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với tuyến đường Lê Mao kéo dài, UBND phường Trường Vinh được giao khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ; đồng thời các cơ quan chức năng rà soát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án có phạm vi chồng lấn để tham mưu phương án xử lý.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu rà soát, cập nhật nhu cầu kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ dự án nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn đối ứng, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục trong thời gian tới.