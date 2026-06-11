Thứ Năm, 11/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Nghệ An: Đẩy nhanh dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thuấn

11/06/2026, 10:23

Với tổng vốn đầu tư 4.502 tỷ đồng, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh được kỳ vọng nâng cao năng lực chống ngập, cải thiện môi trường và tăng khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu cho đô thị trung tâm Nghệ An...

Hình ảnh tuyến đường Phạm Đình Toái gần ngã tư giao Lê Nin (thành phố Vinh cũ) ngập sâu trong đợt mưa lớn cuối tháng 9/2025. Ảnh: Minh Quân
Hình ảnh tuyến đường Phạm Đình Toái gần ngã tư giao Lê Nin (thành phố Vinh cũ) ngập sâu trong đợt mưa lớn cuối tháng 9/2025. Ảnh: Minh Quân

Chiều 10/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 2/12/2030. Phạm vi triển khai tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Lam Thành và Hưng Nguyên.

Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị trung tâm, nâng cao năng lực quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ cho thành phố Vinh.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường; mở rộng dung tích chứa nhằm giảm ngập đô thị; nâng cấp, cải tạo sông Vinh; phát triển hệ thống và tăng cường năng lực quản lý.

Hiện 5/13 gói thầu thuộc các hạng mục trọng điểm của dự án đang được triển khai gồm: đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai; nâng cấp đường Cao Xuân Huy; hồ điều hòa Hưng Hòa 2; trạm bơm tiêu Hói Chùa; tuyến kênh nối hồ điều hòa Hưng Hòa 1 và hồ điều hòa Hưng Hòa 2 ra trạm bơm tiêu Hói Chùa.

Đến nay, công tác thông báo thu hồi đất đã hoàn thành 100%; kiểm kê đạt khoảng 85% khối lượng và xác định nguồn gốc đất đạt khoảng 70%. Một số hạng mục như đường Cao Xuân Huy và trạm bơm tiêu Hói Chùa đạt tiến độ tương đối tích cực.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa hoàn tất xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, tỷ lệ diện tích đất thu hồi; chưa phê duyệt giá đất cụ thể; chưa bố trí được quỹ đất tái định cư và nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả. Những vướng mắc này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh

Về xây lắp, hai gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy và trạm bơm Hói Chùa đang hoàn thiện hợp đồng, dự kiến khởi công trong tháng 6/2026. Các gói thầu xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và kênh nối hồ điều hòa đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 25/6.

Đối với gói thầu xây dựng đường Trần Nguyên Hãn kéo dài và cầu qua sông Kẻ Gai, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã hoàn thành thẩm định và đang được cập nhật, điều chỉnh. Riêng dự án đường Lê Mao kéo dài hiện phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch do có sự chồng lấn với một số dự án đô thị đã được giao đất trước đó.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao UBND các phường: Thành Vinh, Trường Vinh khẩn trương hoàn thiện việc xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, rà soát tài sản trên đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với hạng mục đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai, UBND phường Thành Vinh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Mô và nghĩa trang Nam Cung để phục vụ việc di dời khoảng 550 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Ông Đệ cũng yêu cầu các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông và các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương hoàn thành kiểm kê, lập phương án di dời các công trình bị ảnh hưởng, ưu tiên xử lý hệ thống điện và trạm biến áp nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với tuyến đường Lê Mao kéo dài, UBND phường Trường Vinh được giao khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ; đồng thời các cơ quan chức năng rà soát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án có phạm vi chồng lấn để tham mưu phương án xử lý.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu rà soát, cập nhật nhu cầu kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ dự án nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn đối ứng, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục trong thời gian tới.

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững

15:54, 29/01/2026

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững

Đề xuất quy định nội dung thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng và phát triển đô thị

12:54, 18/11/2025

Đề xuất quy định nội dung thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng và phát triển đô thị

Cần có Đề án tổng thể chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn

15:03, 21/10/2025

Cần có Đề án tổng thể chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn

Từ khóa:

biến đổi khí hậu thành phố Vinh bồi thường tái định cư cầu qua sông Kẻ Gai công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng thành phố Vinh Dự án Hạ tầng ưu tiên Nghệ An Đường Trần Nguyên Hãn hệ thống thoát nước hệ thống thoát nước Vinh hồ điều hòa Hưng Hòa 2 ngập úng đô thị tiến độ triển khai dự án UBND tỉnh Nghệ An

Đọc thêm

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cắt giảm 90% dự án thực hiện ĐTM, 52% chi phí tuân thủ

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cắt giảm 90% dự án thực hiện ĐTM, 52% chi phí tuân thủ

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đề xuất cắt giảm trên 90% số dự án phải làm đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường; đồng thời giảm hơn 52% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng tại phường Vũng Áng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng tái tạo quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững

Theo Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 về việc kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững vừa được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng...

Hướng dẫn xác định dự án xanh, đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung ESG

Hướng dẫn xác định dự án xanh, đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung ESG

Đây sẽ là căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất ngân sách nhà nước 2%/năm với các khoản vay xanh cùng các chương trình tín dụng xanh trong lĩnh vực công- tư...

Chín quốc gia EU phản đối mục tiêu xanh của Brussels với đội xe doanh nghiệp

Chín quốc gia EU phản đối mục tiêu xanh của Brussels với đội xe doanh nghiệp

Chín quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về các chỉ tiêu xanh bắt buộc đối với đội xe doanh nghiệp. Tranh cãi phản ánh những khác biệt giữa tham vọng giảm phát thải của Brussels với các lo ngại về chi phí chuyển đổi, năng lực cạnh tranh và mức độ sẵn sàng của các nền kinh tế thành viên….

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy mô đặt mua trái phiếu CII đạt 324% giá chào bán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường an toàn cho ngành công nghiệp hóa chất

Thị trường

3

Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Thế giới

4

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Thế giới

5

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy