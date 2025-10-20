43 công ty quản lý quỹ đang sở hữu khối tài sản 800 nghìn tỷ, gấp 7 lần so với năm 2014

Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

Phát biểu tại Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

Bộ trưởng cho biết thêm ngày 08/10, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng, ngành quỹ đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đổi mới và hội nhập.

Việc thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt để ngành quỹ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối nguồn vốn và phát triển thị trường chứng khoán bền vững, thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong Kỷ nguyên mới.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Một là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu; quyết liệt triển khai nội dung Công điện số 192/CĐ- TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý hướng dẫn hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, tạo điều kiện tối đa trong quá trình hoạt động nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân.

Ba là, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bốn là, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch và bền vững.

Năm là, tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp về quỹ đầu tư chứng khoán.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự phát triển của ngành quỹ nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung cần có sự đồng hành tham gia của các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường tham gia chủ động, tích cực vào việc xây dựng các chính sách, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật để phát triển ngành quỹ và thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế;

Tiếp tục nâng cao năng lực của mình phát huy vai trò là các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành quỹ; xây dựng và phát triển chuẩn mực chung đạo đức nghề nghiệp của ngành, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ.

“Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay và giai đoạn tới; thị trường vốn Việt Nam, hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trưởng.” Bộ trưởng khẳng định.