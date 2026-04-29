5 kem chống nắng thoải mái nhất trên làn da mùa hè

Gần như có một sự đồng thuận chung rằng kem chống nắng là bước quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ trước tia nắng gay gắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không thường xuyên sử dụng kem chống nắng do e ngại kết cấu bí bách, nặng mặt, bất tiện...

Năm 2026, thị trường kem chống nắng đã thay đổi đáng kể, với sự xuất hiện ồ ạt của các thương hiệu, công thức và định dạng mới — giúp khắc phục phần lớn những rào cản từng khiến người tiêu dùng ngại sử dụng sản phẩm này hàng ngày.

Theo bác sĩ da liễu Lindsey Zubritsky, yếu tố giáo dục đóng vai trò then chốt trong sự tăng trưởng của ngành hàng kem chống nắng. “Trong vài năm qua, đã có rất nhiều hoạt động truyền thông và giáo dục về tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng mỗi ngày,” bà cho biết. “Khi ngày càng nhiều người muốn đưa kem chống nắng vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, thị trường cũng mở rộng mạnh mẽ”.

Hiện nay, điều đó đồng nghĩa với sự đa dạng chưa từng có: từ các công thức mang lại lớp che phủ “vô hình”, kem chống nắng có màu, đến son dưỡng môi tích hợp SPF hay các dạng kem chống nắng thỏi tiện lợi mang theo.

Ảnh hưởng toàn cầu cũng đang định hình lại kỳ vọng của người tiêu dùng. Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc đã duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn kiểm nghiệm nghiêm ngặt cùng những bộ lọc tia UV tiên tiến, giúp đảm bảo hiệu quả bảo vệ của sản phẩm. Trong khi đó, Mỹ, theo so sánh, chưa phê duyệt thêm bộ lọc UV mới nào kể từ năm 1999.

Các công thức sản phẩm kem chống nắng hiện đại không chỉ dễ sử dụng hơn mà còn hiệu quả hơn.

Điểm cải thiện rõ rệt nhất nằm ở chính chất lượng công thức sản phẩm. Trước đây, kem chống nắng chủ yếu tập trung vào khả năng bảo vệ khỏi tia UVB, nhưng sự ra đời của các công thức phổ rộng (broad-spectrum) bổ sung thêm khả năng chống tia UVA đã thay đổi toàn diện ngành hàng này. Chúng nhẹ hơn, phù hợp để dùng hàng ngày cho nhiều loại da.

Đặc biệt, các dòng kem chống nắng có màu đã mở rộng bảng màu đáng kể và không còn để lại lớp vệt trắng bệch trên da. Nhiều sản phẩm còn bổ sung oxit sắt (iron oxides), giúp bảo vệ da trước những loại tia UV độc hại nhất — yếu tố đặc biệt hữu ích với những người gặp tình trạng nám hoặc tăng sắc tố.

Dưới đây là 5 sản phẩm kem chống nắng mới được cải tiến, bảo vệ da trước tác động của tia UV mà vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên không hề bí bách.

KIEHL’S BETTER SCREEN UV SERUM

Sản phẩm này được định vị không chỉ là kem chống nắng, mà còn kết hợp thêm các yếu tố hỗ trợ chống lão hóa. Công thức UV Derm Solution được xây dựng độc quyền với kết cấu dạng tinh chất mỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác bết dính trên da.

Về công nghệ, Better Screen UV Serum sử dụng cấu trúc Micro-Mesh nhằm tạo lớp màng bảo vệ đồng đều trên bề mặt da, giúp tăng hiệu quả chống tia UV. Kết hợp với sáu màng lọc hóa học, sản phẩm hướng tới khả năng bảo vệ phổ rộng trước cả tia UVB và UVA.

Ngoài ra, công thức sản phẩm còn bổ sung collagen peptides với mục tiêu hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và kết cấu da, góp phần làm giảm dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn nhỏ và tình trạng da kém đồng đều.

BEAUTY OF JOSEON RELIEF SUN: RICE + PROBIOTICS SPF 50+ PA++++

Dù có không ít lựa chọn kem chống nắng Hàn Quốc chất lượng, sản phẩm kem chống nắng của Beauty of Joseon vẫn tiếp tục gia tăng độ phổ biến. Bên cạnh chỉ số SPF 50+, Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics còn được chú ý nhờ công thức kết hợp probiotic, niacinamide và chiết xuất gạo, hướng đến cải thiện diện mạo làn da theo thời gian.

Tổ hợp thành phần có đặc tính làm dịu và nuôi dưỡng da nhẹ nhàng, không để lại vệt trắng và mang lại cảm giác đủ ẩm trên da, phù hợp để sử dụng hàng ngày. Kết cấu nhẹ, gần như dạng kem mousse, thấm nhanh và để lại hiệu ứng da tự nhiên.

ELTAMD UV CLEAR BROAD-SPECTRUM SPF 46

Sản phẩm này được các bác sĩ da liễu đánh giá cao nhờ khả năng bảo vệ hiệu quả trước cả tia UVA và UVB, đồng thời vẫn giữ được kết cấu nhẹ trên da. Công thức sản phẩm sử dụng zinc oxide trong suốt để chống nắng, kết hợp với các thành phần hỗ trợ chăm sóc da.

Đây là sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông, chứa niacinamide và axit lactic nhằm hỗ trợ ngăn ngừa mụn và giảm viêm. Bên cạnh đó, sodium hyaluronate và niacinamide giúp duy trì độ ẩm, trong khi axit lactic góp phần làm sạch lỗ chân lông và kiểm soát dầu thừa. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, sản phẩm này thường được khuyến nghị cho làn da nhạy cảm.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS TINTED SUNSCREEN SPF 50

Là một trong những dòng kem chống nắng vật lý phổ biến trong phân khúc drugstore, La Roche-Posay Anthelios mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng trước cả tia UVA và UVB, sử dụng titanium dioxide phù hợp với làn da nhạy cảm.

Công thức sản phẩm còn bổ sung các chất chống oxy hóa, silica, vitamin E và nước khoáng thiên nhiên, cùng với oxit sắt giúp tạo lớp màu nhẹ, phù hợp với nhiều tông da. Theo đánh giá, phiên bản chống nắng có màu này có kết cấu “siêu nhẹ” đúng như mô tả: thấm nhanh, gần như không cảm nhận trên da, đồng thời mang lại lớp tint tự nhiên, không gây vệt hay lem ra quần áo, với chỉ số SPF 50.

ABIB QUICK SUNSTICK PROTECTION BAR

Điểm khiến nhiều người băn khoăn khi sử dụng kem chống nắng không hẳn nằm ở bước thoa ban đầu, mà là việc thoa lại - theo khuyến nghị của chuyên gia là thoa lại kem chống nắng mỗi hai giờ đồng hồ. Vì vậy, những định dạng kem chống năng tiện lợi như dạng thỏi hoặc xịt đang được ưa chuộng hơn nhờ dễ sử dụng trong ngày.

Ở nhóm sản phẩm dạng thỏi, Abib Quick Sunstick Protection Bar được đánh giá cao nhờ mức giá dễ tiếp cận và có hai lựa chọn hoàn thiện: bóng nhẹ và bán lì. Sản phẩm phù hợp để dặm lại khi di chuyển, hơn là dùng làm lớp chống nắng nền ban đầu. Theo đánh giá, thỏi chống nắng này lướt nhẹ và không hề để lại những vệt trắng trên da.