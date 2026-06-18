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Chính quyền Tổng thống Trump chi gần 800 triệu USD để hủy thêm hợp đồng điện gió ngoài khơi

Ngọc Trang

18/06/2026, 14:39

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chi gần 800 triệu USD để chấm dứt quyền phát triển một số dự án điện gió ngoài khơi của công ty năng lượng Invenergy, có trụ sở tại Chicago...

Invenergy cho biết sẽ dùng khoản tiền nhận được từ chính quyền Trump để tái đầu tư vào các dự án điện địa nhiệt - Ảnh: Getty Images.
Invenergy cho biết sẽ dùng khoản tiền nhận được từ chính quyền Trump để tái đầu tư vào các dự án điện địa nhiệt - Ảnh: Getty Images.

Đổi lại, Invenergy sẽ chuyển vốn sang các dự án khí đốt tự nhiên và địa nhiệt tại Mỹ.

Ngày thứ Tư (17/6), Invenergy cho biết Bộ Nội vụ Mỹ sẽ trả cho công ty 765 triệu USD theo thỏa thuận chấm dứt quyền phát triển 4 khu vực điện gió ngoài khơi tại New York, Maine và California.

Khoản tiền này là hoàn trả một phần số tiền mà Invenergy đã chi trước đó để có được quyền phát triển các dự án điện gió trên.

“Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng chưa từng có, Invenergy hiện tập trung vào việc cung cấp nguồn điện ổn định, giá cả hợp lý cho khách hàng, đồng thời theo đuổi các khoản đầu tư quy mô lớn một cách có kỷ luật”, ông Daniel Runyan, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển của Invenergy, cho biết trong một thông cáo.

Invenergy sẽ dùng khoản tiền nhận được từ Chính phủ Mỹ để đầu tư vào các dự án khí đốt tự nhiên tại vùng Trung Tây, gồm Indiana, Wisconsin, Iowa, Kansas và Missouri. Công ty cũng sẽ phát triển điện địa nhiệt tại miền Tây nước Mỹ.

Điện địa nhiệt được tạo ra bằng cách khoan xuống các lớp đá nóng dưới lòng đất để khai thác nguồn nhiệt. Đây là một trong những nguồn năng lượng được chính quyền ông Trump ủng hộ, vì có thể cung cấp điện sạch ổn định và liên tục, không phụ thuộc vào thời tiết như điện gió hay điện mặt trời.

Sự ủng hộ này cũng được thể hiện trong đạo luật One Big Beautiful Bill. Theo đạo luật được ông Trump ký ban hành vào tháng 7/2025 này, các công ty địa nhiệt tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế, trong khi nhiều ưu đãi dành cho các nhà phát triển điện gió và điện mặt trời bị loại bỏ.

Chính quyền Trump từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ đối với địa nhiệt. Ông Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ hiện nay, từng là CEO Liberty Energy - công ty dịch vụ dầu khí đã đầu tư 10 triệu USD vào công ty phát triển điện địa nhiệt Fervo Energy.

Invenergy hiện nắm 45 quyền phát triển dự án địa nhiệt do Cục Quản lý Đất đai Mỹ cấp, trong đó có khu đất rộng 5.000 mẫu Anh, tương đương khoảng 20,2 km², tại New Mexico được mua hôm 16/6.

Việc Chính phủ Mỹ trả tiền để Invenergy từ bỏ quyền phát triển điện gió ngoài khơi diễn ra sau một số vụ dàn xếp tương tự với các công ty khác đang nắm quyền phát triển điện gió ngoài khơi tại Mỹ. Trong số này có tập đoàn dầu khí Pháp Total và Golden State Wind - công ty thuộc sở hữu của Canada Pension Plan Investment Board, Engie và EDP Renewables.

Cách tiếp cận này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực đình chỉ một số dự án điện gió ngoài khơi đã gần hoàn tất. Chính phủ Mỹ lập luận rằng các tuabin gió có thể gây nhiễu radar quân sự. Tuy nhiên, các thẩm phán liên bang đã bác bỏ lập luận này và cho phép các dự án tiếp tục được xây dựng.

Ông Trump từ lâu đã phản đối điện gió ngoài khơi, gọi đây là loại năng lượng “tệ nhất”.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng Invenergy không loại trừ khả năng tiếp tục đầu tư vào điện gió ngoài khơi trong tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận lần này với Chính phủ Mỹ cho phép công ty chuyển vốn khỏi các dự án đang “đóng băng”, không tạo ra lợi nhuận và khó có thể được triển khai trong khung thời gian hợp lý về mặt thương mại.

Những thỏa thuận kiểu này đang bị giám sát ngày càng chặt chẽ hơn. Vào đầu tháng này, 7 bang do New York dẫn đầu đã kiện chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến khoản chi trả cho tập đoàn Total để tập đoàn này từ bỏ quyền phát triển điện gió ngoài khơi các bang Mỹ. Trước đó, vào đầu tháng 5, Quỹ Hưu trí Chung bang New York cho biết đang xem xét lại khoản đầu tư vào Total sau khi tập đoàn này đạt thỏa thuận với chính quyền.

Ủy ban Năng lượng California cũng đã gửi trát yêu cầu Golden State Wind, một liên doanh phát triển điện gió ngoài khơi ở California, cung cấp thông tin về thỏa thuận trị giá 120 triệu USD với chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Sheldon Whitehouse, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, đã mở cuộc điều tra về các khoản chi trả này từ tháng 4.

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Từ khóa:

Điện gió Invenergy Mỹ thế giới Tổng thống Trump

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