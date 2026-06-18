Indonesia tăng lãi suất lần thứ ba trong một tháng để bảo vệ đồng rupiah

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa tiếp tục nâng lãi suất chủ chốt, đánh dấu lần tăng thứ ba trong khoảng một tháng...

Kết thúc cuộc họp chính sách định kỳ tháng 6 vào ngày thứ Năm (18/6), BI quyết định nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm lên 5,75%. Quyết định này phù hợp với dự báo của đa số chuyên gia phân tích trong khảo sát của hãng tin Bloomberg News.

Trước đó, vào ngày 9/6, BI đã bất ngờ nâng lãi suất dù chưa đến kỳ họp chính sách tiền tệ định kỳ. Trong tháng 5, cơ quan này cũng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, cao hơn mức dự báo của các nhà phân tích. Tính từ đầu năm đến nay, BI đã nâng lãi suất tổng cộng 1 điểm phần trăm.

Việc liên tiếp tăng lãi suất cho thấy nhà chức trách Indonesia quyết tâm bảo vệ đồng rupiah, đồng thời ngăn đà suy yếu của tỷ giá chuyển thành áp lực lạm phát lớn hơn. Trong tuyên bố sau cuộc họp ngày thứ Năm, BI cho biết quyết định mới nhất nhằm củng cố đồng rupiah và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Sau quyết định tăng lãi suất, đồng rupiah đã thu hẹp phần lớn mức giảm trong phiên ngày thứ Năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Indonesia kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn giảm 1,5%.

Trước quyết định tại cuộc họp chính sách định kỳ tháng 6, đồng rupiah đã phục hồi khoảng 2% so với mức thấp kỷ lục ghi nhận trước đó nhờ động thái tăng lãi suất bất ngờ của BI vào tuần trước.

Tại họp báo sau cuộc họp, Thống đốc BI Perry Warjiyo cho rằng đồng rupiah sẽ tiếp tục ổn định nhờ các biện pháp của ngân hàng trung ương và nền tảng kinh tế vững chắc của Indonesia.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng đà phục hồi gần đây của đồng rupiah có thể chỉ mang tính tạm thời. Theo họ, chính sách tiền tệ thắt chặt cần đi kèm những điều chỉnh nhất quán và thân thiện hơn với thị trường, bao gồm chi tiêu ngân sách hiệu quả hơn, truyền thông chính sách rõ ràng hơn và môi trường pháp lý dễ dự đoán hơn dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto.

Áp lực đối với Indonesia cũng đến từ bên ngoài, khi tài sản tại các thị trường mới nổi như nước này có nguy cơ tiếp tục chịu sức ép. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp chính sách mới nhất nhưng phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

“Fed vẫn có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi lên làm giảm sức hấp dẫn của tài sản tại các thị trường mới nổi”, ông Warjiyo chỉ ra.

Giới quan sát thị trường cảnh báo rằng việc nâng lãi suất có thể chưa đủ để giúp Indonesia thu hút dòng vốn ổn định trong dài hạn. Lo ngại này gia tăng sau khi chính phủ công bố kế hoạch thành lập một cơ quan xuất khẩu hàng hóa hoạt động dưới sự hỗ trợ của nhà nước.

Kế hoạch trên làm dấy lên nguy cơ chính phủ can thiệp sâu hơn vào thị trường, đồng thời gây xáo trộn hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Đây là nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, góp phần hỗ trợ đồng rupiah.

Bên cạnh sức ép lên tỷ giá, Indonesia còn đối mặt nguy cơ lạm phát kéo dài trong những tháng tới. Chi phí lương thực và năng lượng tăng, cùng tác động trễ từ đà suy yếu của đồng rupiah lên giá hàng nhập khẩu, có thể khiến áp lực giá trở nên dai dẳng hơn.

Mùa khô và khả năng El Nino mạnh lên vào cuối năm nay cũng có thể gây thêm sức ép lên nguồn cung lương thực của Indonesia. Những yếu tố này sẽ khiến nỗ lực duy trì ổn định kỳ vọng lạm phát của BI trở nên khó khăn hơn.