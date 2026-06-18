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100% địa phương hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nhật Dương

18/06/2026, 20:39

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết đến nay 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố. Hiện đang bắt đầu triển khai lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện…

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin về tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh: Tống Giáp.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương thông tin về tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh: Tống Giáp.

Tại họp báo của Bộ Nội vụ chiều 18/6, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ liên quan tới sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện xây dựng các đề án. Đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, hiện các địa phương vẫn bám sát tiến độ nhằm hoàn thành đề án sắp xếp sáp nhập trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg. Bộ Nội vụ chưa nhận được phản hồi nào từ các địa phương về khó khăn liên quan đến tiêu chí quy mô dân số, diện tích hay vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với trưởng thôn và cán bộ cấp cơ sở sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, đại diện Vụ Chính quyền địa phương khẳng định, quá trình sắp xếp lại đương nhiên sẽ có một số lượng người dôi dư, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tại cơ sở.

Ông Thành cho biết trong Chỉ thị 21 và Nghị định 154 đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế.

Riêng chế độ cho cán bộ không chuyên trách mới ở thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập cũng được quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét dựa trên ngân sách địa phương để có khoản phụ cấp phù hợp với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước còn 89.574 thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên khoảng 27 thôn, tổ dân phố/1 cấp xã.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, sau khi thực hiện sắp xếp, cả nước còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Bên cạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan Trung ương và các Sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

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Từ khóa:

bộ nội vụ địa phương sắp xếp thôn tổ dân phố

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