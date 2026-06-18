Giá vàng lao dốc sau khi Fed phát tín hiệu tăng lãi suất
Điệp Vũ
18/06/2026, 07:02
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), đảo ngược xu thế tăng của mấy phiên trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể sẽ tăng lãi suất trong năm nay...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt nhảy vọt sau tuyên bố của Fed, đẩy giá vàng trượt sâu dưới mốc 4.300 USD/oz.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.257,9 USD/oz, giảm gần 75 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 4.381,4 USD/oz.
Áp lực giảm giá đã đè nặng lên thị trường kim loại quý vào những giờ cuối của phiên giao dịch, sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Thị trường vàng giao sau đóng cửa trước thị trường giao ngay, nên mức giá của hợp đồng vàng giao sau chưa phản ánh sức ép này.
Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ rộng, với giá vàng giao ngay có lúc giảm dưới 4.220 USD/oz, có lúc tăng vượt 4.380 USD/oz, tương đương một phạm vi khoảng 160 USD/oz. Sự dao động này phản ánh hai trạng thái tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng, một bên là lạc quan về triển vọng tăng của giá vàng sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, và một bên là thận trọng về khả năng Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ.
Đây là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, người mới đảm nhiệm cương vị này từ cuối tháng 5 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ 8 năm. Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này. Nhưng điều khiến nhà đầu tư kim loại quý lo ngại là tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách về khả năng tăng lãi suất trong năm nay.
Dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm “ (dot plot) cập nhật hàng quý, có 9 trong số 19 thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tin rằng Fed cần tăng lãi suất trong năm nay.
Tại buổi họp báo sau cuộc họp, ông Warsh cho biết ông sẽ thành lập 5 nhóm công tác để rà soát về cách thức làm việc của Fed trong các lĩnh vực chính sách quan trọng.
“Đây là một Fed hoàn toàn mới. Ông Warsh là người sắc sảo và chắc chắn là linh hoạt. Ông ấy sẽ làm việc như một người quản lý chứ không phải một người được ủy thác. Thông điệp ở đây là sẽ có nhiều thay đổi, nhưng sau khi có sự cân nhắc kỹ lưỡng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.
Ôn Wong chỉ ra tín hiệu cứng rắn từ nhà lãnh đạo mới của Fed: “Ông ấy hai lần nói lãi suất chỉ đang thắt chặt trong lĩnh vực nhà đất… Điều này có nghĩa là ông ấy đang cứng rắn hơn ông Powell. Tôi cho rằng đó là điều khiến thị trường bán tháo. Tuyên bố của Fed và dự báo dot plot cũng cứng rắn, và ông Warsh không làm gì để đẩy lùi sự cứng rắn đó”.
Phản ứng với những tín hiệu từ Fed, đồng USD có một phiên tăng giá mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,85%, đạt 100,39 điểm.
Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất của kỳ hạn 2 năm - vốn nhạy cảm nhất với triển vọng lãi suất Fed trong ngắn hạn - tăng hơn 16 điểm cơ bản lên 4,216%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm - lãi suất tham chiếu cho hoạt động vay nợ của Chính phủ Mỹ - tăng hơn 7 điểm cơ bản, lên 4,499%.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 78% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 năm nay, tăng từ mức hơn 60% trước tuyên bố của Fed.
Tuần trước, giá vàng thế giới sụt về gần 4.000 USD/oz, thấp nhất 6 tháng, do mối lo ngại rằng chiến tranh Mỹ - Iran kéo dài sẽ gây áp lực lạm phát dai dẳng, buộc Fed tăng lãi suất. Sau khi Washington và Tehran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã giảm bớt, đưa giá vàng hồi phục qua ngưỡng 4.300 USD/oz.
Liên quan tới tình hình Trung Đông, Tổng thống Donald Trump ngày 17/6 nói rằng thỏa thuận đã có với Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng, và Mỹ có thể tấn công Iran trở lại nếu ông cảm thấy không hài lòng với thỏa thuận. Giá dầu thô tăng gần 1% trong phiên giao dịch cùng ngày, tiếp tục ở dưới ngưỡng 80 USD/thùng.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục “án binh bất động” trong phiên này, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.012,2 tấn vàng.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (18/6), giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng.
Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,4% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 4.275 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,6%, đạt gần 68,5 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.083 đồng (mua vào) và 26.433 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
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