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Tuổi của người châu Âu khi mua nhà lần đầu

Bình Minh

18/06/2026, 20:38

Tại Malta, người dân có thể sở hữu căn nhà đầu tiên của mình ở độ tuổi trung bình là 28, trong khi ở Thụy Sĩ và Hy Lạp, con số này lên tới 34,7 tuổi...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu từ báo cáo xu hướng nhà ở RE/MAX European Housing Trend Report 2025, tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tại 23 quốc gia châu Âu là 31,3 tuổi. Tuy nhiên, con số này không đồng đều giữa các quốc gia, phản ánh sự khác biệt về văn hóa, kinh tế và chính sách nhà ở.

Tại Malta, người dân có thể sở hữu căn nhà đầu tiên của mình ở độ tuổi trung bình là 28, trong khi ở Thụy Sĩ và Hy Lạp, con số này lên tới 34,7 tuổi.

Tại Anh, độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu là 28,4, thấp nhất trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này có thể được giải thích bởi mức độ hỗ trợ tài chính từ gia đình cao, với hơn một nửa (53%) người trẻ từ 18 đến 34 tuổi ở Anh nhận được sự giúp đỡ tài chính từ gia đình để mua nhà.

Ngược lại, Đức có độ tuổi trung bình cao nhất trong nhóm này, ở mức 33,6 tuổi. Một phần nguyên nhân là do văn hóa thuê nhà lâu dài đã ăn sâu vào xã hội Đức, nơi mà việc thuê nhà được chấp nhận rộng rãi và có nhiều chính sách bảo vệ người thuê. Theo khảo sát, 69% người Đức trong độ tuổi 18-34 hiện đang thuê nhà, so với chỉ 38% ở châu Âu.

Tại Tây Ban Nha, độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu là 30,9, trong khi ở Pháp và Italy, con số này lần lượt là 32,5 và 32,8, cao hơn mức trung bình châu Âu.

Ở Italy và Tây Ban Nha, việc người trẻ sống cùng gia đình đến 26 tuổi là phổ biến, giúp họ tiết kiệm để mua nhà nhưng cũng làm chậm quá trình sở hữu nhà. Trong khi đó, tại Pháp, chỉ 1/3 (33%) người trẻ nhận được hỗ trợ tài chính từ gia đình, thấp hơn mức trung bình châu Âu là 48%.

Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ ba với độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu là 34,1 tuổi, cao hơn mức trung bình châu Âu. Các quốc gia khác như Séc (33,2), Ba Lan (32,7), Bulgaria (32,5), Slovenia (32,2), và Croatia (32,1) cũng có độ tuổi trung bình cao hơn khi mua nhà lần đầu nếu so với trung bình châu Âu.

Ngược lại, Hungary (28,5) và Hà Lan (28,8) nằm trong top 5 quốc gia có độ tuổi mua nhà lần đầu sớm nhất trong khu vực.

Tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu ở các nước châu Âu - Nguồn: Euronews.
Tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu ở các nước châu Âu - Nguồn: Euronews.

Dữ liệu cũng cho thấy sự phân bố độ tuổi khi mua nhà lần đầu. Tại Anh, 40,2% người mua nhà lần đầu nằm trong độ tuổi 18-25, tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Ngược lại, Hy Lạp có tỷ lệ thấp nhất ở nhóm tuổi này, chỉ 12,1%.

Khi kết hợp nhóm tuổi 18-25 và 26-35, chỉ 50,4% người Hy Lạp mua nhà lần đầu trước 35 tuổi, trong khi con số này ở Thụy Sĩ là 53,2% và Thổ Nhĩ Kỳ là 56%.

Một điểm đáng chú ý là không có sự tương quan giữa độ tuổi trung bình mua nhà lần đầu và tỷ lệ sở hữu nhà. Theo Eurostat, tỷ lệ sở hữu nhà ở EU là 68,5% vào năm 2025, nghĩa là cứ 10 hộ gia đình ở EU thì có gần 7 hộ sống trong căn nhà mà họ sở hữu, giảm 2,2 điểm phần trăm so với năm 2010. Tỷ lệ này dao động từ 47,2% ở Đức đến 93,8% ở Slovakia.

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Từ khóa:

bất động sản châu Âu kinh tế châu Âu nhà ở thế giới

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