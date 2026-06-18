Khối ngoại bán ròng gần 1.900 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1.867,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.897,7 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06/2026, chỉ số VN-Index tăng 1,34%, đóng cửa ở mức 1.830,47 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 14.185,6 tỷ đồng, giảm 17,2% và chiếm 81,2% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 18.909,6 tỷ đồng, giảm 27,2% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.274,6 tỷ đồng, giảm 17,5% so với phiên liền trước, giảm 3,7% so với trung bình 5 phiên và giảm 4,7% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm trên diện rộng ở các nhóm ngành, ngoại trừ Xây dựng, Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí, Công nghệ Thông tin. Trong đó, các nhóm Bất động sản, Dầu khí, Hóa chất, Xây dựng, Thực phẩm, Khí đốt và Khai khoáng tăng điểm, còn lại đa số giảm điểm so với phiên hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.867,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.897,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, PC1, MBB, ACB, PVD, MSN, MWG, FRT, POW, GAS.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, TCB, VCB, VPB, CTG, STB, GEX, VIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.554,6 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh là 1.026,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIX, TCB, SHB, VHM, VPB, VCB, HPG, TPB, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng gồm: VIC, BAF, MWG, KDC, GEE, PC1, VRE, KDH, NVL.

Tự doanh bán ròng 58,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 417,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: KBC, CTG, VCI, VGC, VCB, NVL, HDG, VCG, DPM, GMD.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HPG, MWG, ACB, VIC, VHM, MSN, VJC, TCB, VNM, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 388,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 1.288,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng gồm: VIX, TPB, HCM, MSB, PVD, GMD, VCI, ORS, PC1, POW.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, VHM, FPT, MWG, TCB, HPG, HDB, VCB, STB, BAF.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.635 tỷ đồng, giảm 51,3%, chiếm 19,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu MSB với gần 43,7 triệu cổ phiếu, tương đương 655,8 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay và bán cho khối tự doanh.

Bên cạnh đó, cổ phiếu CII cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 28,6 triệu cổ phiếu, tương đương 501,7 tỷ đồng, được tổ chức trong nước bán cho cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ Thông tin và Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, đi ngang ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.