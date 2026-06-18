Dragon Capital giảm sở hữu tại DXG xuống dưới 6%

Công ty Cổ phần Bluemarq Group (mã DXG-HOSE) vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo đã bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG - trong đó, Amersham Industries Limited bán 1,5 triệu cổ phiếu, Danang Investments Limited bán 200.000 cổ phiếu, Norges Bank bán 500.000 cổ phiếu, Saigon Investments Limited bán 300.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đã bán 100.000 cổ phiếu. Các giao dịch được tiến hành trong ngày 12/06.

Sau giao dịch, cả nhóm quỹ Dragon Capital giảm sở hữu từ hơn 77 triệu cổ phiếu, chiếm 6,08% xuống trên 74,5 triệu cổ phiếu DXG, chiếm gần 5,9% vốn tại Bluemarq Group.

Được biết, DXG đã phân phối thành công 155.720.776 cổ phiếu/155.733.786 cổ phiếu dự kiến phát hành. Qua đó nâng tổng số lượng cổ phiếu phát hành lên 1.268.104.965 cổ phiếu - trong đó có 1.747.486 cổ phiếu quỹ

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" dành cho DXG và điều chỉnh tăng 4% giá mục tiêu lên 17.000 đồng/cổ phiếu từ mức 16.400 đồng/cổ phiếu (đã điều chỉnh cho đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%).

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu được thúc đẩy bởi việc đưa các dự án Ngọc Khánh, Opal Luxury và Saigon Riverfront vào định giá, cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027, cùng với mức định giá cao hơn đối với mảng môi giới và điều này một phần bị ảnh hưởng bởi số dư nợ vay ròng cao hơn và việc VCSC loại bỏ hai dự án Lux Riverview và Zen Riverside ra khỏi danh mục định giá.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 đạt 239 tỷ đồng (+4% YoY), được thúc đẩy bởi hoạt động bàn giao backlog chưa ghi nhận doanh thu tại dự án Gem Sky World (GSW), đóng góp từ mảng môi giới và doanh thu tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng gấp 8 lần lên mức 1,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào việc bắt đầu bàn giao theo kế hoạch tại dự án The Privé và đóng góp cao hơn từ dự án GSW. Nhìn chung, VCSC duy trì các dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cho năm 2026/27.

Đồng thời, VCSC dự báo doanh số bán hàng của DXG đạt 11,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 và 7,2 tỷ nghìn đồng trong năm 2027. Dự báo doanh số bán hàng năm 2026 của VCSC chủ yếu đến từ hoạt động mở bán đang diễn ra tại The Privé, trong khi dự báo năm 2027 phản ánh đóng góp từ The Privé, kế hoạch tái khởi động dự án GSW vào năm 2027 (so với giả định cuối năm 2026 trước đây) và kế hoạch mở bán dự án Ngọc Khánh. VCSC cũng dự phóng doanh số bán hàng năm 2028 đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi danh mục dự án đa dạng hơn bao gồm GSW, Ngọc Khánh và các dự án mới gồm Opal Luxury và Opal Cityview.

Theo VCSC, DXG đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 1,1 lần/1,0 lần dựa trên các dự báo của VCSC, so với mức trung bình 5 năm là 1,4 lần, mức mà VCSC đánh giá là hấp dẫn nhờ triển vọng lợi nhuận rõ ràng trong giai đoạn 2026–27 và VCSC cho biết rủi ro đối với DXG là tiến độ mở bán các dự án mới chậm hơn dự kiến.