Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên kéo trụ?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.

Kết phiên VN-Index tăng 24,27 điểm, tương đương 1,34% lên mốc 1830,47 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 5,96 điểm, tương đương 1,80% lên 336,16 điểm.

Chỉ số đang tiến tới thử thách vùng 1840-1845 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhờ diễn biến tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index mở gap tăng điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch. Chỉ số đang tiến tới thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 50 phiên, tương ứng vùng 1840-1845 điểm. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ sớm xuất hiện. Thêm vào đó, trong phiên cuối tuần, hoạt động cơ cấu danh mục quý 2 của quỹ ETF có thể ảnh hưởng đến chỉ số khi danh mục của quỹ đang nắm khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế đang có và nâng dần các ngưỡng chặn lãi (trailing stop) để giảm thiểu rủi ro. Trong các phiên cuối tuần khi diễn ra sự kiện tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, các nhịp rung lắc mạnh của các cổ phiếu (nếu có) sẽ tạo ra cơ hội mua trading ngắn”.

Trong ngắn hạn, nếu dòng tiền không lan tỏa mạnh mẽ thì VN-Index có thể giảm lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 24 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1830,47 điểm, chủ yếu nhờ đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, dù vậy các ngành không có diễn biến quá tiêu cực. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản tăng hơn 5%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng gần 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng nhẹ trên hai sàn còn lại. Thanh khoản giảm trong phiên hôm nay tiếp tục ở mức thấp; trong ngắn hạn, nếu dòng tiền không lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường chung hơn thì VN-Index có thể giảm lại, lấp gap giá trong phiên ETF cơ cấu danh mục vào ngày mai”.

VN-Index đang chuyển sang tích lũy trong tích cực hơn trong biên độ 1800 điểm - 1870 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm giá từ tháng 5/2026 và sẽ chuyển sang giai đoạn phục hồi, tích lũy trong biên độ hẹp với hỗ trợ quanh 1800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Kháng cự gần nhất quanh 1.830 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Sau phiên tăng điểm mạnh, VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1810 điểm - 1820 điểm.

Sau 07 phiên giao dịch biến động trong biên độ rất hẹp, liên tục chịu áp lực rung lắc, kiểm định lại vùng giá cao nhất năm 2025. Chỉ số chính VN-Index đang vượt lên xu hướng giảm giá dưới ảnh hưởng vượt trội của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Như vậy VN-Index đang chuyển sang tích lũy trong tích cực hơn trong biên độ 1800 điểm - 1870 điểm. Chất lượng của thị trường vẫn đang cải thiện. Mở ra triển vọng tăng trưởng mới với nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trong thị trường tiếp tục cải thiện. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng. Tuy nhiên cũng cần kiểm soát rủi ro và chỉ nên xem xét khi thị trường rung lắc điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Dù tăng tăng nhưng chưa đủ các yếu tố để xác nhận VN-Index đã hồi phục trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 24,3 điểm (+1,3%), đóng cửa tại mức 1830,5 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì đến cuối phiên với đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE). Tuy vậy, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 205/362 mã giảm trong phiên hôm nay.

Mặc dù VN-Index tăng mạnh trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng chưa đủ các yếu tố để xác nhận VN-Index đã hồi phục trở lại, do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trong các phiên tiếp theo. Động lực chính của chỉ số trong phiên hôm nay đến từ nhóm Vingroup với tin tức tích cực của Vinhomes.

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng tác động từ tin này sẽ không kéo dài. Ngoài nhóm Vingroup, diễn biến của phần còn lại của thị trường khá yếu khi số lượng cổ phiếu giảm chiếm đa số. Thanh khoản thị trường giảm trở lại cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng bất chấp VN-Index tăng mạnh. Về kỹ thuật, VN-Index đang gặp kháng cự tại MA50 ngày và có thể diễn biến giằng co trong các phiên tới. Nhà đầu tư tạm thời chưa nên giải ngân và cần quan sát thêm diễn biến của VN-Index. Trong trường hợp chỉ số tăng và đóng cửa trên MA50 ngày với thanh khoản cải thiện, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể mở mua với mục tiêu tại vùng 1900 - 1925”.

Chỉ số sẽ tiếp tục quán tính tăng ngắn hạn với khu vực 1850 điểm đang là kháng cự kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có diễn biến tăng mạnh nhờ đà tăng của nhóm họ Vingroup và thanh khoản sụt giảm trở lại. Độ rộng thị trường trong phiên có diễn biến tiêu cực. Tuy nhiên, với nhóm họ Vin đang trong giai đoạn hồi phục và lực cầu đang chiếm ưu thế, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục quán tính tăng ngắn hạn với khu vực 1850 điểm đang là kháng cự kế tiếp. Mặc dù vậy, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát nhịp tăng trong phiên kế tiếp. Một nhịp tăng với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường đồng thuận sẽ là tín hiệu tốt. Ngược lại, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi”.

VN-Index đang tiến gần đến vùng kháng cự mạnh quanh 1940 -1950 nên xác suất áp lực bán bất ngờ xuất hiện là cần được tính đến.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp cận vùng 1.830–1.840 điểm, tương ứng vùng mục tiêu ngắn hạn của nhịp hồi phục hiện tại. Tuy nhiên, độ rộng thị trường phân hóa mạnh và lực cầu giá cao chưa cải thiện tại các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng, Tiêu dùng và Bán lẻ. Dù áp lực bán chưa gia tăng mạnh, chỉ số đang thiếu động lực để vượt vùng kháng cự 1.830–1.840 điểm. Do đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong một vài phiên tới, với hỗ trợ gần tại vùng 1.800–1.810 điểm.

Áp lực bán chưa gia tăng mạnh, chỉ số đang thiếu động lực để vượt vùng kháng cự 1830–1840 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index đóng cửa với nến doji và tạo gap tăng lớn.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số bật tăng sau khi chạm vào dải dưới Bollinger Band và hướng lên chạm vào kháng cự tại đường MA20. Chỉ báo RSI cũng tiếp diễn xu hướng lên với độ dốc cao, hướng về vùng quá mua bên trên. Thêm vào đó, VN-Index đang tiến gần đến vùng kháng cự mạnh quanh 1940 -1950 tương ứng với đường Kijun nên xác suất áp lực bán bất ngờ xuất hiện là cần được tính đến.

Ở khung đồ thị giờ, sau phiên tăng mạnh ban sáng, VN-Index lùi nhẹ và đóng cửa phía dưới dải trên của Bollinger Band.

Đồng thời RSI cũng chạm vào vùng quá mua và giảm xuống cho thấy các nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện vào những phiên sắp tới.

Với tình hình vĩ mô đón nhận nhiều tin tốt trong những ngày qua, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần và kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh để có thể giải ngân khi cổ phiếu có mức chiết khấu tốt hơn”.

Áp lực bán chưa gia tăng mạnh, chỉ số đang thiếu động lực để vượt vùng kháng cự 1830–1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp cận vùng 1830–1840 điểm, tương ứng vùng mục tiêu ngắn hạn của nhịp hồi phục hiện tại. Tuy nhiên, độ rộng thị trường phân hóa mạnh và lực cầu giá cao chưa cải thiện tại các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng, Tiêu dùng và Bán lẻ. Dù áp lực bán chưa gia tăng mạnh, chỉ số đang thiếu động lực để vượt vùng kháng cự 1830–1840 điểm. Do đó, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong một vài phiên tới, với hỗ trợ gần tại vùng 1800–1810 điểm”.

Tăng mạnh cục bộ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Quán tính hồi phục duy trì đưa chỉ số VN-Index tiệm cận vùng MA20 ngày (quanh 1.831 điểm). Quá trình kiểm định khoảng gap 1820 – 1840 có thể gia tăng áp lực giằng co và rung lắc cho chỉ số, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa khá cục bộ. Trong đó, hỗ trợ gần được nâng lên quanh vùng 1800 – 1820”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.