Thanh Hóa: GRDP tăng 8,19%, doanh nghiệp mới dẫn đầu Bắc Trung Bộ

9 tháng đầu năm 2025, GRDP Thanh Hóa tăng 8,19%, thu ngân sách đạt gần 97% dự toán, doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất Bắc Trung Bộ, tạo gần 50.000 việc làm cho người lao động.

Đó là số liệu được công bố tại Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 02/10/2025 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG VỮNG, THU NGÂN SÁCH BỨT PHÁ

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước tăng 8,19% so với cùng kỳ – mức tăng cao, khẳng định đà phục hồi và phát triển bền vững. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,81% (riêng công nghiệp tăng 10,12%); dịch vụ tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,94%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán trung ương giao và tăng 3,6% so với cùng kỳ, đưa Thanh Hóa đứng thứ 9 cả nước. Trong đó, thu nội địa 28.661 tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán và tăng 9%; thu xuất nhập khẩu 15.406 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 36.366 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán và tăng 14,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tài chính – ngân sách được thực hiện chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh dự toán và phân cấp nguồn thu phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh đã cấp phép cho 103 dự án, trong đó có 10 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được triển khai mạnh mẽ, Thanh Hóa ký kết hợp tác với Hủa Phăn (Lào), Seongnam (Hàn Quốc), Niigata (Nhật Bản) và nhiều đối tác quốc tế.

DOANH NGHIỆP MỚI DẪN ĐẦU KHU VỰC, GẦN 50.000 VIỆC LÀM MỚI

Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 3.561 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Riêng thành lập mới đạt 2.904 doanh nghiệp, bằng 96,8% kế hoạch và tăng 20,1% – cao nhất Bắc Trung Bộ, gấp 1,3 lần Nghệ An, 3,4 lần Hà Tĩnh, 2,9 lần Quảng Trị và 3,8 lần thành phố Huế.

Tổng vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp mới đạt 25.266 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Có 657 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3%. Những con số này phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh của Thanh Hóa ngày càng hấp dẫn, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thanh Hoá thành lập mới doanh nghiệp đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ

Về lao động, 9 tháng tỉnh tạo việc làm cho 48.500 người, đạt 83,6% kế hoạch; số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm còn 13.710, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Thanh Hóa cũng hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn, đạt 100% kế hoạch, với tổng kinh phí huy động 1.619 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, giảm 381 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 sở, sáp nhập các cơ quan báo chí, đài phát thanh – truyền hình, tổ chức lại hàng trăm đơn vị sự nghiệp công lập.

Cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. PCI năm 2024 của Thanh Hóa xếp thứ 21 cả nước, đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ, thuộc nhóm địa phương điều hành tốt nhất. Tỉnh đã công bố 2.234 thủ tục hành chính, giải quyết hơn 2.000 hồ sơ theo cơ chế “làn xanh”, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.