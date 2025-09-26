9 tháng, Thanh Hoá hút vốn đầu tư vượt 27.400 tỷ đồng

Thanh Hoá ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong phát triển kinh tế 9 tháng năm 2025, từ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, du lịch đến thu ngân sách và thu hút đầu tư. Song, bài toán giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn của doanh nghiệp vẫn đặt ra yêu cầu xử lý kịp thời...

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện những tháng cuối năm. Báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hoá cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững với tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 388,8 nghìn ha, bằng 101% kế hoạch. Chăn nuôi duy trì ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 30,8 triệu con, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 15,2%. Tỉnh đã thành lập thêm Cụm công nghiệp Hoằng Đông (30 ha) và Xuân Cao 2 (43,19 ha). Nhiều dự án công nghiệp lớn hoàn thành, đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, như Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng, Nhà máy giày Vạn Hà, Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng, Nhà máy lốp ô tô Radial Bỉm Sơn, Nhà máy giày Thường Xuân...

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 164,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 42.597 tỷ đồng, bằng 93,6% kế hoạch, tăng 33,4%. Doanh thu vận tải ước đạt 18.022 tỷ đồng, tăng 20%.

Thu ngân sách Nhà nước là một trong những kết quả nổi bật, ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán Trung ương giao, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Thanh Hoá cũng thu hút 103 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 10 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD (tương đương hơn 10.900 tỷ đồng), tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được chú trọng. 9 tháng qua, có 3.561 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thành lập mới 2.904 doanh nghiệp, bằng 96,8% kế hoạch và tăng 20,1%. Vốn điều lệ đăng ký đạt 25.266 tỷ đồng, tăng 37,1%. Thanh Hoá đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số doanh nghiệp thành lập mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao chưa được xử lý triệt để; nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động; tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp vẫn diễn ra.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần giải quyết nguồn cung nguyên vật liệu, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các công trình đã được bố trí vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; mỗi ngành, mỗi địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.