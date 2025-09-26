Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

9 tháng, Thanh Hoá hút vốn đầu tư vượt 27.400 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/09/2025, 09:18

Thanh Hoá ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong phát triển kinh tế 9 tháng năm 2025, từ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, du lịch đến thu ngân sách và thu hút đầu tư. Song, bài toán giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn của doanh nghiệp vẫn đặt ra yêu cầu xử lý kịp thời...

Phối cảnh Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam vừa được khởi công tại Thanh Hoá. Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng.
Phối cảnh Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam vừa được khởi công tại Thanh Hoá. Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện những tháng cuối năm. Báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hoá cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững với tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 388,8 nghìn ha, bằng 101% kế hoạch. Chăn nuôi duy trì ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 30,8 triệu con, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.
Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 15,2%. Tỉnh đã thành lập thêm Cụm công nghiệp Hoằng Đông (30 ha) và Xuân Cao 2 (43,19 ha). Nhiều dự án công nghiệp lớn hoàn thành, đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, như Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng, Nhà máy giày Vạn Hà, Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng, Nhà máy lốp ô tô Radial Bỉm Sơn, Nhà máy giày Thường Xuân...

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 164,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 42.597 tỷ đồng, bằng 93,6% kế hoạch, tăng 33,4%. Doanh thu vận tải ước đạt 18.022 tỷ đồng, tăng 20%.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thu ngân sách Nhà nước là một trong những kết quả nổi bật, ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán Trung ương giao, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Thanh Hoá cũng thu hút 103 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 10 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD (tương đương hơn 10.900 tỷ đồng), tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được chú trọng. 9 tháng qua, có 3.561 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thành lập mới 2.904 doanh nghiệp, bằng 96,8% kế hoạch và tăng 20,1%. Vốn điều lệ đăng ký đạt 25.266 tỷ đồng, tăng 37,1%. Thanh Hoá đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số doanh nghiệp thành lập mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao chưa được xử lý triệt để; nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động; tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp vẫn diễn ra.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần giải quyết nguồn cung nguyên vật liệu, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các công trình đã được bố trí vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; mỗi ngành, mỗi địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

17:01, 25/09/2025

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

15:41, 25/09/2025

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Từ khóa:

đầu tư kinh tế - xã hội tăng trưởng Thanh Hoá

Đọc thêm

Xác định thẩm quyền điều chỉnh dự án sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng

Xác định thẩm quyền điều chỉnh dự án sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cơ quan thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định thủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng)...

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Chiều ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025...

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về đề xuất Chính phủ sớm nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái để tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu với Trung Quốc...

TS. Cấn Văn Lực: “Một hộ gia đình cần 26 năm thu nhập để mua một căn hộ”

TS. Cấn Văn Lực: “Một hộ gia đình cần 26 năm thu nhập để mua một căn hộ”

Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với một thách thức lớn và kéo dài, khiến Việt Nam xếp thứ 9/100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy