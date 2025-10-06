Thứ Ba, 07/10/2025

Thanh Hóa đặt mục tiêu GRDP bình quân đạt 7900 USD, xuất khẩu 15 tỷ USD vào năm 2030

Thiên Anh

06/10/2025, 15:00

Thanh Hóa bước vào giai đoạn mới với vị thế một cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung Bộ. Sau 5 năm, nền kinh tế tỉnh đã khẳng định quy mô và sức bật, tạo cơ sở để hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong thập kỷ tới.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất
Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nêu rõ những con số phát triển đáng chú ý cùng các định hướng trọng tâm, cho thấy Thanh Hóa đang đặt quyết tâm trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu.

GRDP 2025 ĐẠT 357.760 TỶ ĐỒNG, BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 3.750 USD

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất. Quy mô GRDP năm 2025 đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.750 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2020. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 18,7%.

Thu ngân sách nhà nước hằng năm vượt dự toán Trung ương giao, tốc độ tăng thu bình quân 10,5%. Thanh Hóa thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 700,1 nghìn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016-2020; cơ cấu vốn chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng vốn ngoài nhà nước. Tỉnh đã thu hút 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án FDI. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, với khoảng 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2025, tương ứng 5,8 doanh nghiệp/1.000 dân, tăng 1,05 doanh nghiệp so với năm 2020.

Xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu Đại hội. Thương mại phát triển mạnh, đưa Thanh Hóa đứng thứ 7 cả nước về quy mô thị trường.

Về du lịch, năm 2024 tỉnh xếp thứ 4 cả nước về lượng khách, đứng thứ 5 về tổng thu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Trong giai đoạn, đã nâng cấp, mở rộng gần 710 km quốc lộ và đường tỉnh, kết nối các trung tâm động lực và liên vùng. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 40%, đúng mục tiêu đề ra.

NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ ĐỒNG LOẠT TĂNG TRƯỞNG

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Một số nông sản hàng hóa mới đã xuất khẩu, mang lại thu nhập cao. Đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh, đưa Thanh Hóa vào nhóm địa phương có tổng đàn vật nuôi lớn nhất cả nước. Thủy sản tăng trưởng cả về nuôi trồng, khai thác và dịch vụ hậu cần.Chương trình OCOP được triển khai mạnh, với 531 sản phẩm mới được công nhận, đưa Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước về số lượng.

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Công nghiệp – xây dựng phát triển mạnh mẽ, nhiều dự án lớn đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng bình quân 7,34%/năm. Ngành dịch vụ tăng trưởng bình quân 8,01%/năm. Thương mại phát triển theo hướng hiện đại, quy mô thị trường mở rộng. Vận tải hành khách, hàng hóa, dịch vụ bốc xếp tại cảng đều tăng trưởng. Bưu chính, viễn thông nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đối với du lịch, nhiều sản phẩm, điểm đến mới được đưa vào khai thác, tạo đà tăng trưởng. Năm 2024, Thanh Hóa đón lượng khách du lịch xếp thứ 4 cả nước, tổng thu đứng thứ 5. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, nhiều đô thị được công nhận mới, góp phần kết nối sản xuất – dịch vụ – du lịch.

MỤC TIÊU 2030: GRDP 7.900 USD, XUẤT KHẨU 15 TỶ USD

Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch: nông, lâm, thủy sản chiếm 5%, công nghiệp – xây dựng 57%, dịch vụ 33%.GRDP bình quân đầu người đạt 7.900 USD, thu nhập bình quân 90 triệu đồng. Kinh tế số chiếm 30% GRDP, công nghiệp chế biến – chế tạo đạt trên 36%.

Cảng Nghi Sơn.
Cảng Nghi Sơn.

Vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm dự kiến 840 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD vào năm 2030. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 15.000 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; sản lượng lương thực duy trì 1,5 triệu tấn/năm. Diện tích đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10.000 ha, tổng diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung tăng thêm 50.000 ha. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 8,1%/năm.

Thanh Hóa dự kiến xây dựng 7.500 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm còn dưới 20% tổng lao động xã hội.

Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị cao, logistics, du lịch và dịch vụ y tế. Tỉnh đặt mục tiêu lọt vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, tạo tiền đề đến 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

công nghiệp đầu tư du lịch GRDP nông nghiệp Thanh Hóa xuất khẩu

VnEconomy