5 ngày nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết đợt nghỉ lễ mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4) và ngày quốc tế lao động 1/5, tổng lượng khách tham quan, lưu trú tại Đà Nẵng (từ 27/4 – 01/5/2024), đạt hơn 336.000 lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 72.000 lượt, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt khoảng 264.000 lượt. Tổng thu du lịch đạt khoảng 1.336 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điểm khác biệt đáng chú ý trong đợt nghỉ lễ này, là số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2023 với hơn 16.000 lượt. Bên cạnh đó, lượng khách di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt là phương tiện tự túc (chủ yếu là ô tô) cũng tăng cao. Có 01 chuyến tàu biển AZAMARA JOURNEY cập cảng Tiên Sa vào ngày 28/4/2024 do Chi nhánh Saigontourist Đà Nẵng đón với tổng 800 khách(quốc tịch châu Âu, Mỹ... (Dịp lễ30/4-01/5 năm 2023 không có chuyến tàu biển nào).

Mặc dù đã chiều tối nhưng khách du lịch tắm biển Mỹ Khê, Đà Nẵng vẫn đông đúc. Ảnh Ngô Anh Văn

Do vé máy bay tăng cao, nên dịp này, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong 05 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2024) chỉ đạt khoảng 563 chuyến, bình quân có 112 chuyến bay đến Đà Nẵng mỗi ngày, trong đó có 61 chuyến bay nội địa và 51 chuyến bay quốc tế.

Trong những ngày qua, thời tiết ở Đà Nẵng nắng nóng bất thường nên lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tập trung ở các bãi biển, tham gia trải nghiệm du ngoạn thuyền trên sông Hàn, Bà Nà, suối khoáng Thần Tài, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Mikazuki... Riên lượng khách trải nghiệm nghỉ dưỡng sông Hàn đạt khoảng 20.800 khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đánh giá của ngành Du lịch, lượng khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dịch vụ cao cấp đợt này cũng tăng đáng kể, công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương đạt 70%. Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống công suất bình quân đạt 45%, đa số là khách lẻ.

Đối với khách đi tham quan, trải nghiệm được tập trung tại các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki…, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm nay, các đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai động bộ công tác phục vụ người dân, du khách như công tác cứu hộ tại các bãi tắm, hỗ trợ du khách theo yêu cầu... được đặc biệt quan tâm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đã triển khai tự rà soát, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… để phục vụ người dân và khách du lịch.