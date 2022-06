5 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 59,4% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong tháng 5, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.671 tỷ đồng, tăng 67,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 15,583 tỷ đồng, tăng 46,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,006 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 5 tháng công ty đã hoàn thành 60,3% kế hoạch doanh thu và 76,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.





Về cơ cấu tăng trưởng doanh thu theo từng kênh: doanh thu bán lẻ lũy kế 5 tháng tăng 51.3% so với cùng kỳ đến từ các đơn vị kinh doanh đạt kết quả tốt, tăng trưởng cao so với cùng kỳ và vượt kế hoạch, các nhãn hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là Style by PNJ và Disney và các hoạt động retail marketing và branding mang lại hiệu quả tốt.

Bên cạnh đó, doanh thu sỉ lũy kế 5 tháng tăng 17.5% so với cùng kỳ và doanh thu vàng miếng lũy kế 5 tháng tăng 59,4% so với cùng kỳ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt và kinh tế vĩ mô đối diện với áp lực lạm phát.

PNJ cho biết, tính đến cuối tháng 5/2022, hệ thống PNJ có 346 cửa hàng độc lập bao gồm 327 cửa hàng PNJ Gold, 9 cửa hàng PNJ Silver (+288 Shop-in-Shop), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 3 cửa hàng PNJ Style (+24 SiS) và 1 cửa hàng PNJ WatCH (+86 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Lũy kế 5 tháng, hệ thống PNJ đã mở mới 12 cửa hàng (11 PNJ Gold và 1 Style by PNJ), đóng 8 cửa hàng (3 PNJ Gold và 5 PNJ Silver) và nâng cấp 10 cửa hàng.

Ngày 21/7 tới, PNJ sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cp (1 cp được nhận 600 đồng). Như vậy, với 242.366.563 cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ chi hơn 145 tỷ thanh toán cổ tức đợt 2/2021.

Hiện, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" đối với PNJ với giá mục tiêu là 139.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 19,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,5%.