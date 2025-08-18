Khối ngoại vẫn bán "cực rát", xả ròng hơn 2.000 tỷ
Thu Minh
18/08/2025, 20:48
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 49.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 2068.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1905.3 tỷ đồng.
Dòng tiền vẫn quật cường không cho Vn-Index có cơ hội điều chỉnh. Suốt buổi sáng chỉ số còn có chút giằng co quanh tham chiếu, cổ phiếu đỏ lửa chiếm phần lớn song đến buổi chiều tiền tiếp tục sầm sập đổ vào Vn-Index đảo ngược vị thế, đóng cửa tăng hơn 6 điểm về vùng giá 1.636 với độ rộng rất đẹp 199 mã tăng trên 130 mã giảm điểm.
Đồng loạt các nhóm đều được kéo lên, trong đó năng lượng trở thành địa chỉ hút dòng tiền trong phiên nay. Cổ phiếu nhóm năng lượng, dầu khí nổi bật là BSR bật tăng hết biên độ, PVT tăng 2,41%.
Trong khi bộ ba nhóm vốn hóa lớn gồm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán đang có sự phân hóa sâu sắc. Ở nhóm ngân hàng, phe tăng điểm mạnh hôm nay ghi nhận TPB tăng 3,33%, VPB tăng 2,89%; LPB tăng 2,82%; SHB tăng 2,17%, EIB tăng 2,69%, VCB cũng tăng 0,31% và TCB tăng 0,93%. Nhóm ngược lại bay màu gồm BID, CTG, MBB, HDB, VIB, STB.
Tương tự ở nhóm bất động sản, tiền đang quay lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ PDR và KBC kịch trần cùng đó là CRE... Hàng loạt cổ phiếu khác trỗi dậy như KDH tăng 4%, KSF, SNZ, DXS trong khi họ nhà vin VHM và VRE điều chỉnh, VIC giữ nguyên tham chiếu. Chứng khoán cũng bung nóc ở nhóm vốn hóa nhỏ, hàng loạt cổ phiếu tăng trần như DSE, DSC, TCI, EVS, VIX tăng mạnh 6,63% ngược lại SSI, VND, VCI, HCM đang bị bán ra chốt lời.
Nhìn chung, tiền xoay trục liên tục không ngừng nghỉ từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vừa và nhỏ, ngược lại. Nhiều nhóm ngành khác đóng cửa cũng trên tham chiếu như Bảo hiểm, thực phẩm đồ uống, thép, hóa chất, cảng biển, điện.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, VCB, PDR, HPG, BSR, NKG, DPG, HDC, TCH, LPB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, VPB, FPT, VIX, MBB, MWG, VIC, GEX, HCM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 773.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 537.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, VCG, TPB, PDR, MBB, EIB, VIC, SHB, VIX, EVF.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: GEX, SSI, VCB, HPG, VJC, GMD, NKG, ACB, KDH.
Tự doanh mua ròng 328.4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 277.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, HPG, STB, ACB, MSN, VIX, VIB, VCG, GEE, VRE.
Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, MWG, TCB, MBB, GMD, PNJ, VHM, VPB, PLX, VCB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 848.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1090.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có PDR, VPB, VCG, TPB, EVF, GMD, EIB, STB, DPM, TCH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có GEX, SSI, SHB, CTG, VJC, KBC, NVL, FPT, MWG, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.594,1 tỷ đồng, giảm -8,7% so với phiên liền trước và đóng góp 5,2% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu EIB, với 13,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 425,3 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Ngoài ra còn có giao dịch Tố chức trong nước bán thỏa thuận 21,5 triệu đơn vị cổ phiếu HAG (trị giá 327,6 tỷ đồng) cho nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Phần mềm, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.
