Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan

Việt An

13/11/2025, 01:28

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan...

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Chiều 12/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein. Tại hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein sang thăm Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 45 năm trước (1980-2025); bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển mà Jordan đã đạt được trong gần 80 năm kể từ ngày giành độc lập, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả “Tầm nhìn Hiện đại hóa kinh tế,” với mục tiêu tập trung cải cách kinh tế theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo đảm công bằng xã hội, Chủ tịch nước cho rằng đây là những tiền đề rất quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Jordan.

Đánh giá Việt Nam và Jordan chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Quốc vương Jordan chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà đất nước và người dân Việt Nam gánh chịu trong các đợt thiên tai vừa qua.

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch nước Lương Cường về những điểm tương đồng giữa hai đất nước, hai dân tộc, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định tài sản vô giá của hai nước là sự cần cù, sáng tạo của người dân, là chất lượng giáo dục cao cùng các nỗ lực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo thống nhất nhận định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước; cùng nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai bên cần củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao; nhất trí cần triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao được ký kết trong chuyến thăm, nghiên cứu thúc đẩy sớm ký thỏa thuận thành lập các cơ chế hợp tác khác, sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.

Quốc vương Jordan đề nghị hai Bộ Ngoại giao làm đầu mối để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc hài hòa hóa các quy định của hai bên nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau.

Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên.

Khẳng định thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal thông qua hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực Halal, vấn đề chứng chỉ Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein trong Lễ đón chính thức vào chiều 12/11. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein trong Lễ đón chính thức vào chiều 12/11. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về y tế, là thế mạnh của Jordan, đặc biệt trong các lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ vào y học…

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, khẳng định đây là lĩnh vực rất tiềm năng nhằm mở ra các cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí cần tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Arab và ASEAN. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trước đó, vào chiều 12/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon

10:33, 12/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon

Việt Nam và Jordan thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

01:27, 13/11/2025

Việt Nam và Jordan thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

10:58, 02/11/2025

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Từ khóa:

Chủ tịch nước Lương Cường hợp tác kinh tế Việt Nam Jordan hợp tác quốc phòng Việt Nam Jordan quan hệ Việt Nam Jordan Quốc vương Jordan Abdullah II

Đọc thêm

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...

Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy