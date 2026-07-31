50 năm Vinamilk chuyển hóa niềm tin thương hiệu thành tài sản

Dưới góc độ tài chính, một thương hiệu mạnh không dừng ở mức độ được yêu thích. Đó là thị phần được bảo vệ, là dòng tiền đều đặn từ việc bán hàng và là biên lợi nhuận được nâng đỡ bởi quyền định giá. Sau 50 năm, Vinamilk cho thấy cách doanh nghiệp Việt biến niềm tin người tiêu dùng thành nền tảng kinh doanh đủ sức đi qua nhiều chu kỳ thị trường.

Sau 50 năm, Vinamilk không chỉ dẫn đầu trong nước mà còn ghi dấu trên bảng xếp hạng các thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới.

Tối 23/7, chương trình “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt” được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ của thương hiệu sữa quốc dân Vinamilk. Bên cạnh mạch cảm xúc về ký ức nhiều thế hệ, chương trình đặt ra một câu hỏi mang tính kinh doanh: điều gì giúp một thương hiệu giữ được lòng tin người tiêu dùng suốt 50 năm và chuyển hóa lòng tin đó thành một vị thế tài chính đo đếm được?

HỮU HÌNH HÓA NIỀM TIN: TỪ THỊ PHẦN ĐẾN DÒNG TIỀN VÀ BIÊN LỢI NHUẬN

Suốt 5 thập kỷ, Vinamilk là thương hiệu được hàng triệu người tiêu dùng tin chọn. Nhưng dưới góc nhìn kinh doanh, giá trị thực nằm ở chỗ niềm tin ấy được thị trường quy đổi thành con số. Brand Finance xếp Vinamilk hạng AAA+ - mức cao nhất trên thang Chỉ số sức mạnh thương hiệu, cấp độ chỉ khoảng 5% thương hiệu toàn cầu đạt tới. Thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD và là đại diện FMCG duy nhất trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam suốt 4 năm liên tiếp.

Trong bối cảnh thị trường sữa đang dịch chuyển mạnh theo hướng ưu tiên chất lượng, dinh dưỡng chuyên biệt và tính minh bạch, niềm tin mà Vinamilk sở hữu được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế theo nhiều cách. Đó là quyền định giá, cho phép thương hiệu dẫn dắt chiến lược cao cấp hóa và bảo vệ biên lợi nhuận gộp thay vì cạnh tranh bằng giá. Đó là lợi thế thâm nhập thị trường: Một thương hiệu càng mạnh và càng được nhận biết rộng thì càng dễ thu hút người tiêu dùng mới và mở rộng độ phủ với chi phí hiệu quả hơn, yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đó còn là sức chống chịu, khi thị phần được một thương hiệu mạnh bảo vệ trở thành “hào kinh tế” (economic moat) giúp ổn định kết quả kinh doanh trước biến động.

Những lợi thế này được phản ánh rõ trên báo cáo tài chính. Riêng quý 2/2026, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu 18.856 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.899 tỷ đồng, tăng 25,9%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28% và vượt mức cao nhất từng ghi nhận trước đó, thiết lập kỷ lục lợi nhuận theo quý của doanh nghiệp.

LỢI THẾ KÉP VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ: BÀI TOÁN KINH TẾ THEO QUY MÔ

Với đa số người tiêu dùng, Vinamilk hiện diện qua những kệ sữa tại siêu thị và điểm bán. Điều ít được nhìn thấy hơn, nhưng lại quyết định rất lớn đến niềm tin, là hệ thống vận hành phía sau: chất lượng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, năng lực sản xuất - phân phối, và sự nhất quán duy trì các tiêu chuẩn ấy suốt nhiều thập kỷ.

Nền tảng đó được xây bằng chiến lược tích hợp dọc (Vertical Integration): làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn. Vinamilk sở hữu 15 trang trại phần lớn đạt chuẩn Global S.L.P cùng mô hình trang trại Organic đầu tiên tại Việt Nam, với khoảng 130.000 con bò sữa cung cấp tới 1,1 triệu lít sữa tươi mỗi ngày. Từ 3 nhà máy ban đầu, hệ thống đã mở rộng lên 16 nhà máy trong nước và quốc tế.

Trang trại Vinamilk không chỉ sản xuất sữa mà còn bảo vệ hệ sinh thái thông qua mô hình Green Farm, qua đó đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.

Ý nghĩa kinh tế của mô hình này là nó giải được bài toán vốn thường phải đánh đổi: Chất lượng cao và giá thành cạnh tranh. Tích hợp dọc giúp kiểm soát cả chất lượng lẫn chi phí đầu vào - yếu tố biến động lớn nhất trong ngành sữa. Kết quả là lợi thế kép về chất lượng và chi phí rất khó sao chép, đóng vai trò như một rào cản gia nhập ngành - nền tảng cho sự hiện diện tại 65 quốc gia với kim ngạch xuất khẩu lũy kế gần 3,9 tỷ USD của Vinamilk.

CÀNG DẪN ĐẦU, CÀNG PHẢI CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI

Nghịch lý của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu là càng thành công càng dễ phòng thủ, để rồi đánh mất vị thế vào tay những mô hình mới. Vinamilk chọn hướng ngược lại: Tự phá vỡ và nâng chuẩn của chính mình trước khi thị trường buộc phải thay đổi. Sau lần tái định vị thương hiệu lớn nhất nhiều thập kỷ vào năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục tung mới và cải tiến 125 sản phẩm trong năm 2024; đến năm 2025, số sản phẩm được tung mới và cải tiến đã vượt 300 đơn vị sản phẩm (SKUs) thuộc 15 ngành hàng.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo giúp Vinamilk nhanh chóng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Đằng sau tốc độ ấy là chiến lược cơ cấu lại danh mục theo hướng chuyên biệt và cao cấp hơn - sữa tươi Vinamilk Green Farm A2, Sữa hạt Cao đạm đến Optimum A2 Pro+, Vinamilk Sure Gold. Về mặt tài chính, dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang phân khúc giá trị gia tăng cao chính là đòn bẩy cải thiện biên lợi nhuận, cho thấy R&D được vận hành như một động lực tăng trưởng.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk cho biết: “Với Vinamilk, đổi mới không phải là phản ứng theo sau thị trường, mà là cách chủ động định hình thị trường. Một thương hiệu dẫn đầu chỉ giữ được vị trí khi dám tự làm mới mình trước cả thời điểm thị trường buộc phải thay đổi.”

Sau 50 năm, sức mạnh thương hiệu, lợi thế từ quy mô và năng lực đổi mới liên tục đã giúp Vinamilk biến niềm tin của người tiêu dùng thành tài sản đo đếm được, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.