Phân bón Cà Mau tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình “Mùa vàng thắng lớn”

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa vàng thắng lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa vàng thắng lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.

Phía sau mỗi vụ mùa là muôn vàn trăn trở thầm lặng của bà con nông dân. Là bài toán vật tư, sao cho tối ưu chi phí đầu vào và đảm bảo lợi nhuận sau thu hoạch. Là lựa chọn phân bón vừa phù hợp với từng loại cây, từng giai đoạn phát triển vừa tiện lợi, cân đối dinh dưỡng. Và cả nỗi băn khoăn làm sao để bắt nhịp với công nghệ số đang thay đổi từng ngày. Thấu hiểu những trăn trở của nhà nông, Phân bón Cà Mau nỗ lực đồng hành, tạo điều kiện để bà con canh tác thuận lợi và từng bước làm quen với chuyển đổi số trong nông nghiệp.

TỪ THẤU HIỂU THỰC TẾ ĐẾN GIẢI PHÁP THỰC TIỄN

Trong hành trình ấy, NPK Cà Mau được phát triển như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhiều điều kiện canh tác và các giai đoạn sinh trưởng. Với công thức đa dạng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm bón từ lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp đến rau màu, giúp bà con chủ động chọn đúng loại phân thay vì phải tự trộn nhiều loại đơn lẻ. Công nghệ PolyPhosphate trên nền Urea hóa lỏng giúp mỗi hạt phân cân đối dinh dưỡng đồng thời hạn chế lân cố định trong đất, để cây hấp thụ tốt và cho nông sản chất lượng hơn.

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng, Phân bón Cà Mau còn lan tỏa sắc vui “Mùa vàng thắng lớn” suốt 5 năm qua như một cách tri ân bà con tin dùng NPK Cà Mau. Với số lượng giải thưởng tăng đều hàng năm, chương trình tiếp thêm động lực cùng niềm vui canh tác để bà con tiếp tục gắn bó với nghề nông.

Bà con hào hứng quét mã QR tham gia chương trình.

Khi cây trồng phát triển ổn định nhờ bộ sản phẩm dinh dưỡng do Phân bón Cà Mau cung cấp, cộng thêm niềm vui trúng mùa, trúng giải từ “Mùa vàng thắng lớn”, bà con càng thêm tin tưởng về những vụ mùa thắng lớn tiếp theo.

“MÙA VÀNG THẮNG LỚN” - HÀNH TRÌNH TRAO ĐI NHỮNG GIÁ TRỊ THIẾT THỰC

Những câu chuyện “Mùa vàng thắng lớn” của bà con thường đan xen sự an tâm khi cây trái phát triển tốt với niềm hứng khởi tham gia chương trình, cùng những nụ cười rạng rỡ nhận tin trúng thưởng.

Được chăm bón bằng NPK Cà Mau, vườn mít Thái của ông Phạm Hữu Nha (Long An) có đọt ra đồng loạt, lá dày, trái tròn đều, nặng trung bình 7,4 kg. Ông Nha cho biết chi phí đầu tư thấp hơn khoảng 7,7%, lợi nhuận cao hơn 20,7%. Chung cảm nhận, anh Lê Văn Huy (Cần Thơ) quan sát thấy NPK Cà Mau giúp lúa đẻ nhánh tốt, cải thiện rõ rệt so với việc tự trộn phân đơn lẻ anh thường làm trước đây. Sau khi trúng giải nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 của “Mùa vàng thắng lớn 2026”, anh dự định dùng giải thưởng này để tiếp tục đầu tư mua phân bón cho các vụ tiếp theo.

Hành trình “Mùa vàng thắng lớn” chứng kiến nhiều bà con dần cải thiện cuộc sống sau nhiều năm tin dùng NPK Cà Mau và tham gia chương trình. Chị Thị Đa (Đắk Nông), chủ nhân vườn cà phê 6000 cây, từng thấp thỏm vì lá cây ngả vàng dù đã đổi nhiều loại phân bón.

Từ khi gắn bó với NPK Cà Mau, vườn cà phê nhà chị ổn định hẳn: "Lá dày khỏe, năng suất đều đặn khoảng 2,5 tấn/ha", chị chia sẻ. Nhờ vậy, chị yên tâm đầu tư, năm nay mở rộng được khu đất canh tác, tăng quy mô sản xuất. Ba năm tham gia “Mùa vàng thắng lớn”, chị trúng nhẫn vàng tới hai lần ở hai mùa liên tiếp. Chị vẫn giữ hai chiếc nhẫn vàng “lấy may”, coi đây là động lực làm việc, tiếp tục đồng hành với NPK Cà Mau phát triển vườn cà phê của gia đình.

Ba năm dùng NPK Cà Mau trên 2 hecta cà phê và sầu riêng, anh Hà Thanh Tịnh (Đắk Lắk) luôn giữ thói quen mở bao, quét mã QR tham gia “Mùa vàng thắng lớn”. Anh chia sẻ “Đơn giản lắm, quét mã QR là tham gia được. Năm nay dễ hơn vì chỉ cần nhập thông tin một lần, những lần sau cứ quét, bấm quay rồi chờ kết quả thôi”. Mỗi năm mua NPK Cà Mau 4 đợt, mỗi đợt 20 bao, đợt gần nhất anh Tịnh trúng tới 15 thẻ nạp điện thoại các mệnh giá 10.000VNĐ, 20.000VNĐ và 50.000VNĐ. Đặc biệt, anh còn trúng giải xe máy Honda trong livestream quay số đầu tiên của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”.

Anh Hà Thanh Tịnh nhận giải xe máy Honda.

Khi sắc vui “Mùa vàng thắng lớn” về từng thửa ruộng, vườn cây, bà con nông dân nhẹ gánh lo, thêm tiếng cười. Đó cũng là lúc Phân bón Cà Mau hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng bà con hướng đến những mùa vàng bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

“Mùa vàng thắng lớn 2026” vẫn còn hàng triệu giải thưởng từ xe máy, nhẫn vàng, thẻ điện thoại đang chờ chủ nhân. Bà con nhớ mở bao NPK Cà Mau, quét mã tham gia và theo dõi chương trình qua website https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn cùng fanpage Phân bón Cà Mau (https://www.facebook.com/phanboncamau).