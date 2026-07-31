LG Innotek đầu tư dự án chip bán dẫn 1 tỷ USD trong Khu thương mại tự do Hải Phòng

Trong 13 dự án được Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án nhà máy chip bán dẫn 1 tỷ USD của LG Innotek trong Khu thương mại tự do có vai trò đặc biệt quan trọng…

LG Innotek đầu tư dự án nhà máy chíp bán dẫn 1 tỷ USD trong Khu thương mại tự do. Ảnh: LG Innotek.

Ngày 30/7/2026, UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án, đồng thời ký 2 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu, đầu tư phát triển khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 3,2 tỷ USD, trong đó, có dự án nhà máy chip bán dẫn 1 tỷ USD của LG Innotek trong Khu thương mại tự do.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD, gồm 4 dự án khu công nghiệp mới (khu công nghiệp Tiên Lãng 2, khu công nghiệp Trung Lập - giai đoạn 1, khu công nghiệp An Hoà và khu công nghiệp Gia Lộc 3) cùng 9 dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp cấp mới và tăng vốn.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng ký 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến 540 triệu USD.

Trong số các dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án nhà máy sản xuất chip bán dẫn vốn đầu tư 1 tỷ USD của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam triển khai tại phân khu Thương mại tự do tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) có vai trò đặc biệt quan trọng. Siêu dự án nhà máy chip bán dẫn không chỉ khẳng định vị trí tiên phong của LG Innotek mà còn đưa hệ sinh thái công nghệ cao của Hải Phòng lên một tầm cao mới.

Sau 10 năm triển khai đầu tư thành công tại khu công nghiệp Tràng Duệ, LG Innotek tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài bằng siêu dự án nhà máy sản xuất chip bán dẫn không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp này mà còn đưa hệ sinh thái công nghệ cao của Hải Phòng lên một tầm cao mới.

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn FDI của Hải Phòng (đến hết ngày 22/7/2026) ước đạt khoảng 3,26 tỷ USD, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2025 (1,9 tỷ USD). Trong đó, các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 2,94 tỷ USD (chiếm 90% số vốn FDI toàn thành phố), ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 325,13 triệu USD.

Tính đến tháng 7 năm 2026, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 1.868 dự án FDI hiệu lực đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký hiệu lực đạt khoảng 54 tỷ USD, gồm 1.062 dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký hiệu lực đạt khoảng đạt 45 tỷ USD và 807 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký hiệu lực đạt khoảng 8,2 tỷ USD.