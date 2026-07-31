Ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn loa thanh toán

"Chị chuyển khoản rồi nhé!", một câu nói quen thuộc mà chúng ta có thể nghe thấy tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị hay nhà hàng hiện nay. Nhưng thay vì hoàn tất giao dịch ngay, một số nơi thu ngân phải chờ đối chiếu thông báo tiền về hoặc đề nghị khách hàng cho chụp lại màn hình chuyển khoản. Thậm chí, ở một số cửa hàng kinh doanh các sản phẩm có giá trị lớn, nhân viên buộc phải chờ kế toán xác nhận trước khi hoàn tất đơn hàng.

Chỉ vài chục giây cho mỗi giao dịch, nhưng khi lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày, những thao tác này lại trở thành "điểm nghẽn" trong vận hành. Doanh nghiệp cùng lúc phải giải ba bài toán: làm sao xác nhận giao dịch chính xác để giảm rủi ro, vừa phải rút ngắn thời gian chờ của khách hàng và quản lý doanh thu hiệu quả hơn khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng.

ĐIỂM NGHẼN KHÔNG NẰM Ở THANH TOÁN, MÀ Ở KHÂU XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Chị Thu - Tp.HCM cũng từng phải chờ đợi khá lâu để có xác nhận từ một cửa hàng bán thiết bị nhà bếp rằng kế toán đã nhận tiền. “10’ không phải là thời gian quá dài nếu lúc đó bé nhà mình không quấy khóc. Vừa phải dỗ con vừa chờ đợi quả thật khiến mình thấy không vui với quyết định mua sắm ngày hôm đó”, chị Thu chia sẻ.

Thanh toán không tiền mặt đã giúp việc mua bán diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu khâu xác nhận vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công thì lợi ích của thanh toán số vẫn chưa được phát huy trọn vẹn.

Thanh toán không tiền mặt đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong giờ cao điểm, chỉ cần thu ngân mất thêm vài chục giây để kiểm tra điện thoại hoặc chờ xác nhận tiền đã về, khách hàng phía sau đã phải chờ lâu hơn. Với những cửa hàng có lượng giao dịch lớn, khoảng thời gian tưởng như rất ngắn này ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Không chỉ vậy, những thao tác xác nhận thủ công còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những trường hợp sử dụng biên lai chuyển khoản giả (fake bill), xác nhận nhầm giao dịch hay sai sót trong quá trình đối soát vẫn là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp bán lẻ, F&B và dịch vụ.

KHI CÔNG NGHỆ "GỠ NÚT THẮT", DOANH NGHIỆP CÓ THÊM NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Không chỉ tại quầy thanh toán, việc cần thêm nhân sự kế toán trực để đối soát, xác nhận khoản thu cũng trở thành một bài toán về tối ưu hiệu quả vận hành mà doanh nghiệp cần “giải”.

Để giải quyết những vướng mắc này, ABBank đã hợp tác cùng CASSO triển khai giải pháp Loa Thanh Toán Thông Minh dành cho khách hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp "nghe" thấy tiền về ngay lập tức, tối ưu quy trình bán hàng và quản lý dòng tiền hiệu quả.

Với giải pháp Loa Thanh Toán Thông Minh từ ABBank, ngay khi tiền được ghi nhận vào tài khoản, thiết bị sẽ phát thông báo bằng giọng nói theo thời gian thực (real-time). Thu ngân có thể xác nhận đúng số tiền cần thu đã về tài khoản, không cần kiểm tra thông báo điện thoại hoặc chờ xác nhận của kế toán. Khách hàng không còn phải chờ đợi xác nhận, giao dịch được hoàn tất ngay tại quầy. Thu ngân có thể lập tức phục vụ khách hàng tiếp theo.

Quan trọng hơn, việc Loa thông báo khi tiền thực sự vào tài khoản giúp xóa bỏ nguy cơ bị lợi dụng bằng biên lai chuyển khoản giả (fakebill) hoặc những sai sót phát sinh trong quá trình xác nhận thủ công. Mỗi giao dịch được kiểm chứng ngay từ đầu cũng đồng nghĩa doanh nghiệp giảm áp lực cho khâu đối soát về sau.

Giải pháp Loa thanh toán của ABBank giúp gỡ ba điểm nghẽn trong vận hành của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Giải pháp Loa Thanh toán mà ABBank cung cấp không chỉ hỗ trợ đẩy nhanh các tại quầy thanh toán, mà còn giúp doanh nghiệp quản lý doanh thu hiệu quả hơn. Mỗi loa được gắn với một tài khoản định danh riêng cho từng cửa hàng hoặc từng điểm bán, giúp chủ doanh nghiệp hoặc kế toán theo dõi doanh thu theo từng đơn vị kinh doanh mà không cần tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn.

Bên cạnh đó, tính năng phân quyền cho phép chủ doanh nghiệp cấp quyền xem biến động số dư phù hợp với từng vị trí. Thu ngân chỉ cần biết giao dịch đã thành công để tiếp tục phục vụ khách hàng. Quản lý theo dõi doanh thu của cửa hàng mình phụ trách. Kế toán thực hiện đối soát. Chủ doanh nghiệp vẫn có thể nắm bắt dòng tiền trên toàn hệ thống một cách minh bạch và kịp thời.

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, doanh nghiệp không chỉ cần một phương thức thanh toán nhanh mà còn cần một quy trình xác nhận thông minh, an toàn và dễ quản lý. Từ việc rút ngắn thời gian chờ của khách hàng, giảm thiểu rủi ro giao dịch đến hỗ trợ quản lý doanh thu theo từng điểm bán, Loa Thanh Toán Thông Minh của ABBank đang góp phần giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành ngay từ những giao dịch nhỏ hàng ngày.

Hiện ABBank đang cung cấp 2 dòng sản phẩm Loa X An Bình BizPro và Loa X An Bình BizAir đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp, với các bước thao tác dễ dàng, cùng nhiều chính sách bảo hành, đồng hành về kỹ thuật nhanh chóng trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin sản phẩm:

Loa X An Bình BizPro: 450.000 VND/Loa đã gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển

Tặng kèm Sim data 4G

Miễn phí dịch vụ sử dụng SIM 4G 13 tháng từ khi mua loa

Miễn phí dịch vụ ứng dụng Loa X năm đầu tiên

Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

Loa X An Bình BizAir: 270.000 VND/Loa đã gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển

Miễn phí dịch vụ ứng dụng Loa X năm đầu tiên

Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

* Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Fanpage ABBank hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.