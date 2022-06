550 đại biểu đến từ hơn 190 tổ chức ngành hàng không hội ngộ tại Đà Nẵng tham gia Diễn đàn phát triển đường bay châu Á

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) lần thứ 18 diễn ra từ ngày 6 đến 8/6/2022, tại Đà Nẵng đã hội tụ 550 đại biểu (trong đó có 450 đại biểu quốc tế và 100 đại biểu trong nước) là các chủ tịch/phó chủ tịch và các nhà lãnh đạo hoạch định mạng lưới đường bay của 81 hãng hàng không hàng đầu khu vực, 79 sân bay, 11 điểm đến và 19 đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không, trong đó 75-80% đến từ khu vực châu Á; số còn lại đến từ châu Mỹ, châu Âu và các nước Trung Đông.

Từ Diễn đàn này, các nhà lãnh đạo sẽ phác thảo các kế hoạch hành động nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, kết nối hàng không khu vực châu Á-Thái Bình dương.

Theo Ban tổ chức sự kiện, sẽ có hơn 1.500 cuộc họp giữa các bên liên quan, gồm các hãng hàng không, sân bay và điểm đến. Những nhân sự tại các cuộc họp có vai trò quyết định của các hãng hàng không quốc tế sẽ tập trung thảo luận về phương thức các bên có thể phối hợp để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý tại Diễn đàn, sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo các hãng hàng không nổi tiếng như: Air India; Air New Zealand; AirAsia; Bamboo Airways; Batik Air Indonesia; Cebu Air Pacific; Go First Air; IndiGo; Japan Airlines; Myanmar Airways; Oman Air; Philippine Airlines; VietJet Air; ZIPAIR Tokyo…

Sự kiện cũng quy tụ khoảng 25 diễn giả từ các hiệp hội thương mại, ban giám đốc hãng hàng không, sân bay và các bộ, ngành của Chính phủ để cung cấp những nội dung quan trọng trong tổng thời gian hơn 15 giờ hội thảo, toạ đàm nhằm đề ra kế hoạch hành động cho các đại biểu. Các chủ đề sẽ được khám phá tại sự kiện bao gồm: tác động của Covid-19 đối với hành vi của người tiêu dùng và xu hướng du lịch và các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường.

"Chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của Việt Nam đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022. Từ sự kiện này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định với các đại biểu quốc tế là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực", ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức sự kiện “Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022”, cho biết.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, cơ quan này đã chủ trì phối hợp với Công ty Informa Routes, Công ty IPP Travel Retail và các sở, ban, ngành của thành phố triển khai chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự phục vụ cho các chương trình trong khuôn khổ sự kiện, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất các chương trình, hoạt động chính của Diễn đàn.

Với kinh nghiệm đã từng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, thành phố Đà Nẵng đã huy động sự tham gia tổng hợp của nhiều sở, ban, ngành chức năng; xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và bảo đảm công tác y tế tại sự kiện Routes Asia 2022.

Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát tại các khu vực tổ chức tiệc, bữa ăn dành cho đại biểu; đồng thời tăng cường kiểm tra điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm, truy suất nguồn cung cấp thực phẩm và tiến hành thường xuyên việc kiểm tra, lấy mẫu thức ăn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các đại biều tham dự Diễn đàn.

Ngoài các hoạt động truyền thông cho sự kiện, để quảng bá hình ảnh cho du lịch Đà Nẵng, nhiều hoạt động phụ trợ cũng được thành phố tổ chức như: triển lãm 50 ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng; 2 dãy gian hàng triển lãm sản phẩm đặc trưng của thành phố (trưng bày khu vực phía ngoài Trung tâm Hội chợ triển lãm); từ 18 giờ 30 đến 21 giờ các ngày từ ngày 5 đến 8-6, dự kiến có 15 thuyền tham gia diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn theo lộ trình: cảng Sông Hàn - cầu Sông Hàn - cầu Rồng - cầu Trần Thị Lý - cầu Nguyễn Văn Trỗi - quay lại cảng sông Hàn. Thành phố cũng tổ chức tụ điểm âm nhạc tại các tuyến đường chính tại bờ Đông và bờ Tây cầu Rồng, khu vực vòng bán nguyệt tuyến đường Bạch Đằng và công viên phía Bắc, bờ Đông cầu Trần Thị Lý…

Trong khuôn khổ các hoạt động của sự kiện, thành phố cũng chuẩn bị quà tặng lưu niệm cho các đại biểu là nón lá vẽ mô hình điểm đến Đà Nẵng và gấu bông chatbot; đồng thời bố trí 70 tình nguyện viên phục vụ hỗ trợ các đại biểu tại các điểm diễn ra sự kiện…

Mặc dù việc đi lại bị hạn chế ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ do dịch bệnh Covid-19, song triển vọng giao thông của ngành hàng không trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn phát triển mạnh mẽ. Điều này đã và đang tạo động lực để Đà Nẵng tự tin thúc đẩy các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng sân bay nhằm tăng công suất lên 28 triệu hành khách vào năm 2030 và tăng 200.000 tấn hàng hóa vào mỗi năm.

Qua việc đăng cai sự kiện Routes Asia 2022, thành phố Đà Nẵng đang từng bước kích hoạt ngành du lịch của địa phương và định vị thành phố biển như một trung tâm kinh doanh, đổi mới, logistics, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới.