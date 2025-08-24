Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…
Tiếp nối các vòng đối thoại trước, vòng đối thoại địa phương
cụm Đông Nam Bộ không chỉ thảo luận về những rủi ro và cơ hội mà doanh nghiệp tư
nhân phải đối mặt mà còn đề xuất những giải pháp để giúp doanh nghiệp “vươn mình”
trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI
Một trong những chính sách quan trọng được nhắc đến nhiều nhất
tại phiên đối thoại lần này chính là việc tái cấu trúc địa giới hành chính và
thực hiện mô hình chính quyền hai cấp trên cả nước, có hiệu lực từ ngày
1/7/2025. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
khi hình thành một “siêu đô thị” mang tầm vóc quốc tế.
Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM,
nhấn mạnh đây không phải là sự cộng gộp cơ học mà là sự “hợp nhất sức mạnh” của
ba cực tăng trưởng năng động nhất là TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
“Khi hợp nhất về hạ tầng, thể chế và tầm nhìn phát triển thì
khu vực này sẽ trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và toàn cầu với
trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp, công nghệ cao và du lịch
biển” ông Thi khẳng định.
Sự hợp nhất này đã định hình lại cơ cấu kinh tế của TP.HCM.
Theo ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ
11, sau sáp nhập, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng đã tăng từ 24% lên 34%,
trong khi dịch vụ giảm từ 65% xuống còn 51%. Điều này cho thấy vai trò của Bình
Dương - thủ phủ công nghiệp - và Đồng Nai đã tạo ra một nền tảng sản xuất vững
chắc hơn TP.HCM sau sáp nhập.
Tuy nhiên, bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn VPSF 2025, cũng cảnh báo rằng
đây vừa là cơ hội để tái cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, minh bạch,
hiệu quả hơn, vừa là một “phép thử lớn” đối với khả năng đồng hành của chính
quyền cùng doanh nghiệp.
Bởi doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào những cam kết cụ thể,
nếu cải cách nửa vời, sự chậm trễ, sự trì trệ sẽ trở thành gánh nặng khiến
doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội”, bà Huệ cho biết.
CẠNH TRANH TOÀN CẦU VÀ RỦI RO TỪ THUẾ ĐỐI ỨNG
Giữa lúc các doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng không gian
phát triển mới, một thách thức lớn khác từ bên ngoài đang tạo áp lực lên các
doanh nghiệp. Đó là chính sách thương mại của chính quyền tổng thống Trump. Bà
Lê Thái Quỳnh, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của S&P Global
Market Intelligence, cho biết, Mỹ sẽ áp thuế đối ứng lên hàng hóa Việt Nam ở mức
20%, cao hơn mức 15% dành cho các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng mối
đe dọa lớn hơn và mơ hồ hơn, theo bà, nằm ở khái niệm gọi là hàng quá cảnh (transshipment,
có thể bị đánh thuế lên tới 40%) vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về mặt pháp lý.
Theo bà Quỳnh, nhiều chuyên gia tin rằng khái niệm về hàng
quá cảnh sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ nội địa hóa như Mỹ áp dụng tiêu chuẩn trong
hiệp định USMCA (Mỹ-Mexico-Canada) với yêu cầu có thể lên tới 75%. Nếu Mỹ áp dụng
mức này thì đây là một rủi ro cực lớn cho hàng hóa của Việt Nam, bởi vì theo dữ
liệu năm 2022, tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam chỉ đạt khoảng 50%, thấp hơn mức
trung bình của ASEAN là hơn 60%.
Tuy nhiên, theo bà, cơ hội vẫn tồn tại bởi Mỹ không thể sản
xuất đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và sẽ phải tiếp tục nhập khẩu. Quan trọng
hơn, các tập đoàn lớn như Nike và Puma đều có kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào
Trung Quốc. Đây chính là cánh cửa mở ra cho Việt Nam. Nhưng để bước qua cánh cửa
đó, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ. Hơn nữa, so với các
nước như Bangladesh hay Campuchia, chi phí lao động của Việt Nam không còn quá
cạnh tranh.
“Nếu Việt Nam chỉ tập trung vào chi phí lao động thấp, chúng
ta sẽ không thể cạnh tranh được với tất cả các nước khác. Do vậy, lời giải của
Việt Nam hiện nay nằm ở việc chuyển dịch sang các ngành công nghiệp có giá trị
gia tăng cao hơn”, bà Quỳnh khẳng định.
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ CAO “ĂN” CÔNG NGHỆ THẤP
Làm thế nào để dịch chuyển lên chuỗi giá trị cao hơn? Câu trả
lời theo ông Phạm Phú Trường, đến từ các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo
(AI), máy tính lượng tử, và blockchain.
“Trước đây chúng ta
có “cá lớn ăn cá bé”, “cá nhanh ăn cá chậm”. Còn bây giờ là cá công nghệ cao ăn
cá công nghệ thấp. Doanh nghiệp nào không ứng dụng sẽ bị bỏ lại phía sau”, ông
Trường nói.
Bởi vậy, ông Trần Lệ Nguyên, nhà sáng lập Kido, cho biết một
doanh nghiệp thực phẩm truyền thống như ông cũng phải thay đổi, tiếp cận chuyển
đổi số để quản trị và marketing. Kido đã xây dựng kênh bán hàng E2E lọt vào top
của TikTok Việt Nam. Bằng cách sử dụng công nghệ kỹ xảo, thời gian sản xuất một
phim quảng cáo (TVC) giảm từ 2-3 tháng xuống còn 2-4 tuần, và chi phí giảm tới
70-80%. Thậm chí, Kido còn xây dựng các “avatar” AI có thể bán hàng 24/7, giúp
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê KOL, KOC.
Tuy nhiên, con đường chuyển đổi số không hề bằng phẳng, đặc
biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HUBA), chia sẻ thực tế phũ phàng hiện nay là
nhiều doanh nghiệp tốn rất nhiều tiền, thậm chí hàng tỷ đồng, nhưng liên tục thất
bại vì không am hiểu công nghệ và phụ thuộc vào nhân sự. Đây là một điểm nghẽn
lớn đòi hỏi sự hỗ trợ, đồng hành từ nhà nước.
LIÊN KẾT ĐỂ “ĐI CÙNG NHAU”
Cùng quan điểm, để vượt qua những thách thức trên, bà Phạm
Thị Bích Huệ cũng cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết doanh
nhân bởi “chỉ khi đi cùng nhau, cộng đồng doanh nghiệp mới có thể đi xa và vững
bền”.
Theo bà, sự liên kết này cần diễn ra ở nhiều cấp độ. Trước hết
là thúc đẩy sự liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng
cách giữa chính sách và thực thi. Doanh nghiệp mong muốn một chính quyền thực sự
kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các hướng dẫn luật cần được
ban hành kịp thời và rõ ràng để tránh tình trạng doanh nghiệp tự mày mò dẫn tới
làm sai, gây lãng phí; đồng thời, thủ tục hành chính cần được cắt giảm thực chất
thay vì chỉ giảm thời gian trên giấy.
Thứ hai là sự liên kết giữa các doanh nghiệp lớn và cộng đồng
startup, doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Hiện các doanh nghiệp lớn ở Việt
Nam dường như “bỏ ngỏ startup” và chưa tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ
như các tập đoàn SK hay Samsung ở Hàn Quốc. Vì vậy, các startup Việt Nam thường
cảm thấy “cô đơn” trên hành trình của mình.
Cuối cùng, theo bà, là sự liên kết giữa các doanh nghiệp
cùng ngành nghề với việc hình thành các cụm, khu công nghiệp tập trung theo
ngành nghề.
“Mô hình cụm liên kết ngành là một mô hình phát triển bền vững,
giúp tiết kiệm chi phí logistics và tạo ra sự liên kết lớn hơn giữa các công ty.
Nhờ vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp cận được quỹ đất dễ hơn, và nhận được
sự hỗ trợ nhiều hơn từ các doanh nghiệp lớn”, bà Huệ cho biết.
Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy
Doanh nghiệp tư nhân Tây Bắc: “Bao giờ hết cảnh làm thuê trên sân nhà?”
Doanh nghiệp tư nhân: “Chống chịu tốt, sống dai nhưng không trưởng thành”
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển
Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập
Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: