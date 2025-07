OCBS dự kiến chi 220 tỷ đồng đầu tư tự doanh cổ phiếu HAG

HĐQT CTCP Chứng khoán OCBS (OCBS) vừa thông qua nghị quyết đầu tư tự doanh.

Theo đó, HĐQT OCBS cho biết thông qua hạn mức đầu tư tự doanh vào cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai với hạn mức lên tới 220 tỷ đồng.

Đồng thời giao cho Tổng giám đốc tổ chức, thực hiện việc đầu tư và các thủ tục có liên quan, tuân thủ nội dung đã phê duyệt và quy định của pháp luật.

Mới đây, OCBS tiền thân là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu, thu về 900 tỷ đồng và hoàn thành viên tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, OCBS sẽ phân bổ 472 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, 400 tỷ đồng cho đầu tư tự doanh, phần còn lại dùng cho đầu tư hạ tầng và công nghệ.

Như vậy, khoản đầu tư này chiếm tới 55% trong tổng 400 tỷ đồng ngân sách mà OCBS dự kiến phân bổ cho hoạt động đầu tư tự doanh sau đợt huy động vốn này.

Kết thúc quý 2/2025, OCBS ghi nhận lãi sau thuế đạt 2,1 tỷ, giảm gần 5,0 tỷ đồng - tương đương giảm 70% so với quý 2/2024. Nguyên nhân là do trong quý 2/2025, OCBS tập trung đẩy mạnh các mảng hoạt động kinh doanh dẫn đến doanh thu hoạt động tăng 10,7 tỷ tương đương 59,99% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời với việc mở rộng kinh doanh, OCBS đang thực hiện tái cấu trúc bộ máy vận hành trong quý 2 này thông qua các hoạt động như tuyển dụng thêm nhân sự, đầu tư trang thiết bị máy móc, phần mềm, xây dựng cơ sở hạ tầng... để phục vụ cho hoạt động SXKD nên chi phí hoạt động tăng 6,8 tỷ tương đương 114,64% và chi phí quản lý tăng 7,4 tỷ đồng tương đương 166,78% so với cùng kỳ năm trước.

Theo OCBS, doanh thu tăng, nhưng chi phí trong giai đoạn tái cấu trúc cũng tăng là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý 2/2025, giảm 70,36%.

Còn đối với HAG, trong thư gửi cổ đông mới đây, Chủ tịch HAG cho biết căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã ghi nhận mức lợi nhuận đạt hơn 60% so với kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/6/2025 (1.114 tỷ đồng)

Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù chưa phát sinh doanh thu sầu riêng nhưng nhờ giá bán chuối duy trì ở mức cao ổn định từ đầu năm đến nay là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả tích cực này.

Và trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty sẽ ghi nhận thêm doanh thu từ mảng sầu riêng – một lĩnh vực được kỳ vọng tiếp tục đóng góp hiệu quả cho doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Trên cơ sở những kết quả và dự kiến khả quan nêu trên, HĐQT công ty đang tiến hành rà soát và điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 nhằm phản ánh đúng tiềm năng và định hướng phát triển thực tế của công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến điều chỉnh tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 3/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.