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8 học viên Việt Nam xuất sắc nhận học bổng Vương quốc Anh

T Thu Hằng

Các học viên Việt Nam sẽ đến Vương quốc Anh để theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, quản trị, luật và giáo dục đến y tế công cộng, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa: Hội đồng Anh.
Ảnh minh họa: Hội đồng Anh.

Ngày 28/8, Hội đồng Anh chính thức công bố 8 học viên Việt Nam được lựa chọn nhận học bổng trong khuôn khổ ba chương trình học bổng của Vương quốc Anh gồm: Học bổng GREAT, Học bổng Women in STEM (WIS) và Học bổng ASEAN - UK SAGE Women in STEM cho năm học 2026 - 2027.

Các học viên sẽ bắt đầu hành trình học tập sau đại học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục tại Vương quốc Anh trong năm học 2026 - 2027, theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, quản trị, luật giáo dục đến y tế công cộng, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và trí tuệ nhân tạo (AI).

3 chương trình học bổng thể hiện cam kết trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục Vương quốc Anh cho những ứng viên tài năng, đồng thời thúc đẩy trao đổi tri thức, kết nối học thuật và hợp tác giữa Vương quốc Anh với Việt Nam cũng như khu vực ASEAN.

5 học viên nhận Học bổng GREAT 2026 – 2027 gồm: Nguyễn Hoàng Bội Ngân, Thạc sĩ Kinh tế học, Đại học City St George’s, London; Thắng K, Thạc sĩ Quản trị ESG, Trường Kinh doanh King’s, Đại học King’s College London; Trần Mỹ Tâm, Thạc sĩ Luật Quốc tế và Luật So sánh, Đại học Aberdeen; Trần Thu Trang, Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL), Đại học Stirling; Trương Gia Tuệ, Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL), Đại học Nottingham Trent.

Học bổng GREAT được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của Chính phủ Vương quốc Anh và các trường đại học Vương quốc Anh tham gia chương trình. Học bổng mở rộng cơ hội để sinh viên Việt Nam theo học bậc sau đại học tại Vương quốc Anh.

Mỗi suất học bổng dành cho năm học 2026 - 2027 có giá trị tối thiểu 10.000 bảng Anh, hỗ trợ học phí cho một chương trình sau đại học tại Vương quốc Anh.

2 học viên nhận Học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh 2026 – 2027, gồm: Dương Hoàng Kim Trang, Thạc sĩ Nghiên cứu Sức khỏe Nhiệt đới và Bệnh Truyền nhiễm, Trường Y học Nhiệt đới Liverpool; Phạm Quỳnh Trang, Thạc sĩ Y tế công cộng Quốc tế, Trường Y học Nhiệt đới Liverpool.

Theo Hội đồng Anh, cơ hội tiếp cận giáo dục là một trong những yếu tố then chốt lý giải việc nữ giới chưa được đại diện đầy đủ trong lĩnh vực STEM như nam giới.

Chương trình Học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh hướng tới mở rộng cơ hội cho phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thuộc nhóm yếu thế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đồng thời, tạo điều kiện để các học giả tiếp cận giáo dục và nghiên cứu tại Vương quốc Anh, phát triển năng lực chuyên môn và xây dựng mạng lưới kết nối quốc tế.

Mỗi suất học bổng toàn phần của chương trình Học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh có giá trị tối thiểu 40.000 bảng Anh, bao gồm hỗ trợ tài chính, học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và thị thực, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiếng Anh.

1 học viên nhận Học bổng ASEAN–UK SAGE Women in STEM 2026 – 2027 Lê Ngọc Phương Trinh, Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Stirling.

Học bổng ASEAN–UK SAGE Women in STEM là chương trình học bổng hàng đầu của Vương quốc Anh tại Đông Nam Á (ASEAN), được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN.

Chương trình cung cấp hỗ trợ về mặt tài chính cho các khóa học thạc sĩ kéo dài một năm tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh.

Với mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực STEM đa dạng hơn và có tính đại diện giới cân bằng hơn, chương trình nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM tại khu vực ASEAN tiếp tục phát triển chuyên môn thông qua chương trình học tại Vương quốc Anh. Đồng thời, góp phần thúc đẩy vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ kinh tế và quản trị, luật, giáo dục cho tới sức khỏe và công nghệ, những lĩnh vực mà 8 học giả lựa chọn đã phản ánh sự đa dạng của giáo dục sau đại học tại Vương quốc Anh, cũng như những hướng quan tâm và phát triển chuyên môn ngày càng phong phú của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thông qua hành trình học tập tại Vương quốc Anh, các học viên không chỉ có cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn được kết nối với cộng đồng học thuật quốc tế, mở rộng mạng lưới nghề nghiệp và tiếp cận những góc nhìn mới trong lĩnh vực của mình.

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