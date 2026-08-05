Vương quốc Anh dành thêm suất Học bổng Chevening cho Việt Nam

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 1993, Học bổng Chevening không chỉ tài trợ toàn phần bậc thạc sĩ tại Vương quốc Anh mà còn kết nối các học viên với mạng lưới lãnh đạo và chuyên gia toàn cầu...

Các học viên nhận học bổng Chevening. Ảnh: Cổng ứng tuyển cho Học bổng Chevening.

Cổng ứng tuyển cho Học bổng Chevening, chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Anh, đã chính thức mở đơn từ 18h00 giờ Việt Nam ngày 4/8. Các hồ sơ cần được nộp trước ngày 6/10/2026 tại trang web: www.chevening.org/apply.

Kể từ khi triển khai tại Việt Nam vào năm 1993, Chevening đã trao cơ hội cho những cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và mong muốn tạo ra thay đổi tích cực để học tập tại các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Thông qua chương trình, các học viên không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hành trình phát triển của mình, mà còn trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia và người có tầm ảnh hưởng. Qua đó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đối với năm học 2027 - 2028, Vương quốc Anh tiếp tục dành thêm một suất Học bổng Chevening ASEAN cho Việt Nam. Đây là cơ hội góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai có khả năng giải quyết các thách thức chung của ASEAN.

Chevening tìm kiếm những ứng viên có chung tầm nhìn với Vương quốc Anh về một tương lai bền vững và thịnh vượng, đồng thời có năng lực lãnh đạo, khả năng tạo ảnh hưởng và kỹ năng xây dựng mạng lưới thông qua các thành tựu và trải nghiệm thực tiễn.

Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên cần là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học với kết quả học tập tốt, có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc (tương đương 2.800 giờ làm việc) sau khi tốt nghiệp, và cam kết trở về Việt Nam làm việc ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học.

Trưởng Bộ phận Học bổng thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO), Emma Hennessey, cho biết Chevening tìm kiếm những cá nhân xuất sắc có mong muốn hợp tác với Vương quốc Anh, nhằm góp phần xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng.

“Chúng tôi đặc biệt mong muốn nhận được hồ sơ từ các nhóm đối tượng chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các chương trình học bổng quốc tế”, bà Emma Hennessey nhấn mạnh.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, cũng chia sẻ, trong hơn ba thập kỷ qua, các học giả Chevening Việt Nam đã và đang tạo ra những đóng góp ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, từ hoạch định chính sách, giáo dục, y tế đến kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Với kiến thức, kỹ năng và những kết nối quốc tế được xây dựng tại Vương quốc Anh, họ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, mà còn trở thành những cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cũng khuyến khích những ứng viên có khát vọng lãnh đạo, mong muốn tạo ra tác động tích cực cho Việt Nam và sẵn sàng trở thành một phần của mạng lưới toàn cầu đầy năng động này nắm bắt cơ hội ứng tuyển Chevening để hiện thực hóa những hoài bão của mình.

Học bổng Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của Chính phủ Anh, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) và các tổ chức đối tác.

Học bổng Chevening tài trợ các khóa học thạc sỹ 1 năm tại Vương quốc Anh cho những học giả có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những người có tầm ảnh hưởng và tạo ra những thay đổi tích cực.

Chevening được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 1993 và trong 30 năm qua, hơn 600 sinh viên Việt Nam đã được trao học bổng.