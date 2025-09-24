8 tháng đầu năm, thu bảo hiểm vượt 388 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17%

Trong 8 tháng năm 2025, tổng thu các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt 388.420 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó là áp lực chi trả ngày càng lớn khi số người thụ hưởng chế độ tăng mạnh…

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2025, hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ, đồng thời ghi nhận kết quả tích cực ở cả hai mặt thu và chi. Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng tăng trưởng, số liệu cho thấy vẫn còn những điểm cần quan tâm, đặc biệt ở mảng bảo hiểm y tế.

Về mặt bao phủ bảo hiểm xã hội, tính đến hết ngày 31/8/2025, cả nước có khoảng 19,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội chính thức, dù mức tăng chưa thực sự mạnh.

Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 15,67 triệu, tăng 3,27% so với cùng kỳ. Việc tăng trưởng này phản ánh sự dịch chuyển vào khu vực lao động chính thức và cũng cho thấy người lao động ngày càng nhận thức rõ hơn quyền lợi thất nghiệp.

Ở chiều ngược lại, số người tham gia bảo hiểm y tế ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Theo số liệu từ Bộ tài chính, toàn quốc hiện có 92,37 triệu người có tham gia bảo hiểm y tế, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2024.

Về tình hình thu của các chế độ bảo hiểm, tổng thu các quỹ bảo hiểm trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 388,42 tỷ đồng. Con số này tăng 16,93% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 66,52% kế hoạch năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ cấu thu bảo hiểm các chế độ. Nguồn: Bộ Tài chính

Trong đó, thu bảo hiểm xã hội đạt 266,7 tỷ đồng, tương ứng 68,17% kế hoạch; thu bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,20 tỷ đồng (70,69% kế hoạch) và thu bảo hiểm y tế đạt 103,52 tỷ đồng (62,02% kế hoạch). Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất thuộc về bảo hiểm thất nghiệp, trong khi bảo hiểm y tế đạt thấp nhất, phù hợp với xu hướng giảm số người tham gia.

Ở chiều chi, luỹ kế chi trong 8 tháng đầu năm 2025 của các chế độ bảo hiểm đạt 349,281 tỷ đồng, phản ánh quy mô chi trả ngày càng lớn của hệ thống an sinh xã hội.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành bảo hiểm đã giải quyết chế độ mới cho 134.469 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hằng tháng. Con số này tăng tới 129,76% so với cùng kỳ phản ánh số người thụ hưởng liên tục tăng nhanh.

Đặc biệt, toàn hệ thống đã chi trả cho 128,96 triệu lượt người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò thiết thực của bảo hiểm y tế đối với đời sống dân sinh, nhưng đồng thời cũng phản ánh gánh nặng chi phí ngày càng lớn đối với quỹ bảo hiểm y tế.

Kết quả 8 tháng năm 2025 cho thấy hệ thống bảo hiểm đang duy trì được đà tăng thu khá vững chắc. Tuy nhiên, bài toán cân đối quỹ ngày càng trở nên thách thức khi số lượng người hưởng chế độ tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm hưu trí và khám chữa bệnh.

Ngoài ra, việc sụt giảm số người tham gia bảo hiểm y tế cần được sớm khắc phục để đảm bảo mục tiêu bao phủ toàn dân và giữ vững an toàn quỹ trong dài hạn.