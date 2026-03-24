Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân
Nhật Dương
24/03/2026, 10:21
Năm 2026, Việt Nam lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 là “Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”…
Theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một
số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,
định hướng quan trọng của ngành y tế là chuyển trọng tâm tư “chữa bệnh” sang
“phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng.
Từ năm 2026, “người dân được khám sức khỏe định
kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm”, qua đó tạo cơ hội phát hiện sớm
nhiều bệnh, trong đó có bệnh lao.
Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3
năm 2026 trên toàn cầu là “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao! Quốc gia dẫn
dắt – Nhân dân đồng hành”, nhấn mạnh những yếu tố then chốt thúc đẩy tiến bộ
trong cuộc chiến chống lao: vai trò lãnh đạo của các quốc gia và sức mạnh của
người dân.
Trên cơ sở chủ đề toàn cầu, Việt Nam lựa chọn
chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay là “Phát hiện bệnh lao gắn với
khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”.
Theo Bộ Y tế, chủ đề này thể hiện quyết tâm mạnh
mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường phát hiện sớm bệnh lao thông qua hệ thống
khám sức khỏe định kỳ, qua đó góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng và nâng
cao hiệu quả điều trị.
Nghị quyết số 72 khẳng định, bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm: “Từ
năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít
nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo
vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.
Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động tại
các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đều được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
theo quy định.
Đối với người dân không thuộc nhóm trên cũng sẽ
được khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Trong khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc,
người dân bắt buộc phải được chụp X-quang (bởi vì gần 40% người bệnh lao không
có triệu chứng) và xét nghiệm GeneXprert.
Các cơ sở khám bệnh đều đã được trang bị hệ thống
X-quang thường và kỹ thuật số. Chương trình chống lao quốc gia đã có 45 xe chụp
X-quang kỹ thuật số lưu động, 250 máy X-quang, trong đó có 84 máy X-quang di động
kỹ thuật số tới tỉnh/thành phố trên toàn quốc, đảm bảo tính khả thi của hoạt động.
Đối với xét nghiệm GeneXprert, Chương trình chống
lao quốc gia hiện đã có 500 máy tại 34 tỉnh/thành phố. Tất cả các trường hợp có
bất thường nghi lao trên phim X-quang do bác sỹ hoặc phần mềm trí tuệ nhân tạo
đọc sẽ được chỉ định xét nghiệm GeneXprert để chẩn đoán lao.
Người bệnh lao sau khi phát hiện sẽ được thu nhận
và quản lý điều trị trong hệ thống Chương trình chống lao quốc gia.
Theo báo cáo của Chương trình chống lao quốc
gia, năm 2025, số bệnh nhân lao phát hiện cả nước là trên 119 nghìn ca, chiếm
63% tổng số ca mắc mới ước tính có trong cộng đồng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát hiện ít
nhất 70% số bệnh nhân có trong cộng đồng, điều trị khỏi ít nhất 85% số bệnh
nhân lao phát hiện thì dịch tễ lao mới giảm được từ 5 – 10%
mỗi năm.
Khu vực phía Nam có gánh nặng bệnh lao cao nhất
trong cả nước, chiếm khoảng 60% tổng số ca lao trên toàn quốc, nên cần đẩy mạnh
đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống lao tại những khu vực này cao hơn.
Thực tế, tình hình dịch tễ bệnh lao tại nước ta vẫn còn
rất nặng nề. WHO ước tính, Việt Nam có khoảng 184.000 bệnh nhân lao mới, 9.400
bệnh nhân lao kháng thuốc, và hàng năm, có khoảng 12.000 người tử vong do lao. Việt
Nam cũng xếp thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh tật lao cao nhất thế giới, và đứng
thứ 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới.
Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình chống lao quốc
gia đề xuất Bộ Y tế đưa việc khám sàng lọc bệnh lao vào danh mục khám sức khỏe
ban đầu, khám sức khỏe định kỳ.
Với kỳ vọng từ năm 2026, người dân sẽ được khám
sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, đồng thời được lập
sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, đây là bước đi quan trọng
nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.
Để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao, cần có
sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các ban,
ngành, đoàn thể và toàn xã hội, nhằm đảm bảo nguồn tài chính bền vững và triển
khai đồng bộ các can thiệp phòng, chống lao từ Trung ương đến địa phương.
Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân
15:02, 20/03/2026
Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh
15:57, 07/01/2026
Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế
Đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức, trong đó có người bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá; do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp...
"Chiến dịch 20 ngày đêm" quyết tâm xử lý triệt để tình trạng nợ đọng văn bản
Bộ Tư pháp thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành...
Đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý...
Thị trường lao động Hà Nội sôi động, doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải...
Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026
Bộ Nội vụ được giao xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 5...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: