9 tháng, HPG báo lãi 1.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

Quý 3/2025, HPG ghi nhận doanh thu đạt 36.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2025.

Theo đó, quý 3/2025, HPG ghi nhận doanh thu đạt 36.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HPG đạt 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Theo HPG cho biết, toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, HPG đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng - Trong đó, nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính vào kết quả kinh doanh với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Trong quý 3/2025, HPG đã sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô, tăng 14% so với quý 2 và tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,5 triệu tấn, giảm 4% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, HPG tập trung phát triển các dòng sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Tập đoàn cũng đang quyết liệt triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép hình tại Dung Quất theo đúng kế hoạch. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Được biết, ngày 27/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3176/QĐ-BCT, chính thức khởi xướng điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với mặt hàng thép cuộn cán nóng (HRC) có khổ rộng trên 1.880 mm và dưới 2.300 mm có xuất xứ từ Trung Quốc (gọi tắt là HRC khổ rộng).

Thời gian điều tra tối đa không quá 9 tháng kể từ ngày ban hành quyết định điều tra.

Theo nhận định từ VCSC, hiện nay, HRC nhập khẩu từ Trung Quốc đang chịu thuế CBPG ở mức 19,38%–27,83%, theo mã vụ việc AD20. Tuy nhiên, AD20 chỉ áp dụng cho HRC khổ hẹp (dưới 1.880 mm). Các nhà nhập khẩu HRC tận dụng điểm này để nhập HRC khổ lớn hơn mức AD20 quy định (tức là trên 1.880 mm) để tránh bị áp thuế, sau đó đem về Việt Nam cắt về khổ nhỏ hơn để dùng. Do đó, HRC khổ rộng từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam tăng mạnh sau quyết định AD20 được ban hành vào tháng 3/2025.

Trước tình hình này, HPG và Formosa đã lập luận rằng có hành vi lẩn tránh thuế CBPG và đã nộp đơn kiến nghị Bộ Công Thương tiến hành điều tra, đồng thời áp dụng biện pháp thuế để ngăn chặn tình trạng này và hồ sơ của hai doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng xác nhận hợp lệ và đầy đủ vào tháng 9/2025, và Bộ Công Thương đã chính thức ra quyết định khởi xướng điều tra vào ngày 27/10/2025.

VCSC cho biết nếu thuế CBPG được áp dụng mở rộng cho HRC khổ rộng, HPG và Formosa sẽ được hưởng lợi về

cả sản lượng sản xuất lẫn giá bán nhờ giảm áp lực cạnh tranh từ hàng nhập giá rẻ. Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ có thể chịu tác động tiêu cực nhẹ do HRC là nguyên liệu đầu vào chính trong sản xuất của họ.