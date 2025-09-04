Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Thu Minh

04/09/2025, 20:21

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vn-Index tiếp tục có vùng đỉnh lịch sử mới khi tăng mạnh gần 15 điểm tiến về mốc 1.696,29, chỉ còn chưa đến 4 điểm nữa thôi chỉ số chính thức cán mốc 1.700. Suốt buổi sáng thị trường còn giằng co nhưng nhờ tiền kéo lên ở nhóm vốn hóa lớn, càng về cuối phiên độ rộng càng đẹp với 195 mã tăng trên 130 mã giảm điểm.

Sức mạnh lan tỏa ở hầu hết tất cả các nhóm ngành và các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhỏ. Ở ngân hàng, trụ cứng VCB tăng mạnh 2,84% cùng nhiều cổ khác như VPB, LPB, SSB, CTG kéo điểm cho thị trường. Bất động sản hụt hơi hơn nhưng nhờ VIC không còn đổ đèo nên tác động lên thị trường không đáng kể. Những ngày thị trường tiền ít, chỉ cần cổ VIC không giảm đã là một may mắn lớn cho chỉ số.

Chứng khoán sáng cửa ở SSI, SHS, HCM, VCI, CTS vẫn nhờ triển vọng nâng hạng thị trường. Điểm nhấn của thị trường hôm nay nằm ở nhóm thép. Cổ phiếu HPG bật tăng 6%, HSG và NKG đồng loạt tím nhờ giá bán thép tăng. Nhiều cổ phiếu hóa chất, khoáng sản, kim lại cũng hút tiền.

Nhìn chung hầu như thị trường không gặp áp lực điều chỉnh ở các nhóm ngành, viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm, thực phẩm đồ uống hôm nay cũng xanh mướt. Các cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay gồm VCB +3,64 điểm; HPG +2,99 điểm; nhóm còn lại có VPB, FPT, LPB, MSN, MWG, CTG.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, NKG, HSG, DIG, HCM, VPI, SAB, VNM, HAH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VHM, MSN, MWG, GEX, VSC, CTG, TPB, VIC.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 703.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 844.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SHB, VHM, VSC, VIC, VIX, GEX, MSN, STB, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, TCB, FPT, VCB, VJC, SSI, HSG, BAF, VCG.

Tự doanh mua ròng 274.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 284.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, FUEVFVND, E1VFVN30, FPT, FUEMAV30, MWG, GEX, VNM, HDB, VCI. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VPB, LPB, PNJ, HPG, DIG, HSG, SHB, VJC, DGC. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 187.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 59.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, SHB, FPT, NKG, HCM, DIG, EIB, VIX, VPI, FUEMAV3O. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, TCB, DXG, MWG, CTG, MSN, VJC, VHM, NVL, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.652,3 tỷ đồng, tăng +33,3% so với phiên liền trước và đóng góp 6,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý với sự tham gia của tất cả các nhóm nhà đầu tư ở cổ phiếu FPT, cụ thể có hơn 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 489,1 tỷ đồng được sang tay.

Ngoài ra còn có giao dịch Tổ chức nước ngoài mua thỏa thuận gần 23,9 triệu đơn vị cổ phiếu MSB (trị giá 396,1 tỷ đồng) từ nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

20:24, 03/09/2025

Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

10:56, 31/08/2025

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ

09:10, 30/08/2025

Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ

Từ khóa:

khối ngoại

Đọc thêm

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Khả năng kéo ngược giá phục hồi về cuối phiên vẫn là tín hiệu của tâm lý hưng phấn còn duy trì tốt. VNI hôm nay đóng cửa ở đỉnh cao mới tạo điều kiện bối cảnh thuận lợi cho cổ phiếu tăng giá. Sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt chưa cao nhưng hiệu quả điểm số vẫn đủ.

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

Thị trường mạnh lên khác biệt trong phiên chiều nay, sau buổi sáng lình xình yếu ớt. Loạt cổ phiếu blue-chips trỗi dậy, trong đó nòng cốt vẫn là nhóm ngân hàng. VN-Index càng về cuối càng khỏe, đóng cửa ở mức cao nhất tại 1696,29 điểm, tăng 0,89%.

Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Chứng khoán

2

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Đầu tư

3

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu “đất vàng”

Bất động sản

4

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

Kinh tế xanh

5

Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: