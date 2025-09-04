Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG
Thu Minh
04/09/2025, 20:21
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.
Vn-Index tiếp tục có vùng đỉnh lịch sử mới khi tăng mạnh gần 15 điểm tiến về mốc 1.696,29, chỉ còn chưa đến 4 điểm nữa thôi chỉ số chính thức cán mốc 1.700. Suốt buổi sáng thị trường còn giằng co nhưng nhờ tiền kéo lên ở nhóm vốn hóa lớn, càng về cuối phiên độ rộng càng đẹp với 195 mã tăng trên 130 mã giảm điểm.
Sức mạnh lan tỏa ở hầu hết tất cả các nhóm ngành và các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhỏ. Ở ngân hàng, trụ cứng VCB tăng mạnh 2,84% cùng nhiều cổ khác như VPB, LPB, SSB, CTG kéo điểm cho thị trường. Bất động sản hụt hơi hơn nhưng nhờ VIC không còn đổ đèo nên tác động lên thị trường không đáng kể. Những ngày thị trường tiền ít, chỉ cần cổ VIC không giảm đã là một may mắn lớn cho chỉ số.
Chứng khoán sáng cửa ở SSI, SHS, HCM, VCI, CTS vẫn nhờ triển vọng nâng hạng thị trường. Điểm nhấn của thị trường hôm nay nằm ở nhóm thép. Cổ phiếu HPG bật tăng 6%, HSG và NKG đồng loạt tím nhờ giá bán thép tăng. Nhiều cổ phiếu hóa chất, khoáng sản, kim lại cũng hút tiền.
Nhìn chung hầu như thị trường không gặp áp lực điều chỉnh ở các nhóm ngành, viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm, thực phẩm đồ uống hôm nay cũng xanh mướt. Các cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay gồm VCB +3,64 điểm; HPG +2,99 điểm; nhóm còn lại có VPB, FPT, LPB, MSN, MWG, CTG.
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, NKG, HSG, DIG, HCM, VPI, SAB, VNM, HAH.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VHM, MSN, MWG, GEX, VSC, CTG, TPB, VIC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 703.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 844.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SHB, VHM, VSC, VIC, VIX, GEX, MSN, STB, HCM.
Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, TCB, FPT, VCB, VJC, SSI, HSG, BAF, VCG.
Tự doanh mua ròng 274.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 284.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, FUEVFVND, E1VFVN30, FPT, FUEMAV30, MWG, GEX, VNM, HDB, VCI. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VPB, LPB, PNJ, HPG, DIG, HSG, SHB, VJC, DGC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 187.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 59.3 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, SHB, FPT, NKG, HCM, DIG, EIB, VIX, VPI, FUEMAV3O. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, TCB, DXG, MWG, CTG, MSN, VJC, VHM, NVL, HDB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.652,3 tỷ đồng, tăng +33,3% so với phiên liền trước và đóng góp 6,0% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý với sự tham gia của tất cả các nhóm nhà đầu tư ở cổ phiếu FPT, cụ thể có hơn 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 489,1 tỷ đồng được sang tay.
Ngoài ra còn có giao dịch Tổ chức nước ngoài mua thỏa thuận gần 23,9 triệu đơn vị cổ phiếu MSB (trị giá 396,1 tỷ đồng) từ nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay
20:24, 03/09/2025
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
10:56, 31/08/2025
Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ
ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất
Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...
Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
Chiều 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.
Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt
Khả năng kéo ngược giá phục hồi về cuối phiên vẫn là tín hiệu của tâm lý hưng phấn còn duy trì tốt. VNI hôm nay đóng cửa ở đỉnh cao mới tạo điều kiện bối cảnh thuận lợi cho cổ phiếu tăng giá. Sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt chưa cao nhưng hiệu quả điểm số vẫn đủ.
VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm
Thị trường mạnh lên khác biệt trong phiên chiều nay, sau buổi sáng lình xình yếu ớt. Loạt cổ phiếu blue-chips trỗi dậy, trong đó nòng cốt vẫn là nhóm ngân hàng. VN-Index càng về cuối càng khỏe, đóng cửa ở mức cao nhất tại 1696,29 điểm, tăng 0,89%.
Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: