Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.

Vn-Index tiếp tục có vùng đỉnh lịch sử mới khi tăng mạnh gần 15 điểm tiến về mốc 1.696,29, chỉ còn chưa đến 4 điểm nữa thôi chỉ số chính thức cán mốc 1.700. Suốt buổi sáng thị trường còn giằng co nhưng nhờ tiền kéo lên ở nhóm vốn hóa lớn, càng về cuối phiên độ rộng càng đẹp với 195 mã tăng trên 130 mã giảm điểm.

Sức mạnh lan tỏa ở hầu hết tất cả các nhóm ngành và các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhỏ. Ở ngân hàng, trụ cứng VCB tăng mạnh 2,84% cùng nhiều cổ khác như VPB, LPB, SSB, CTG kéo điểm cho thị trường. Bất động sản hụt hơi hơn nhưng nhờ VIC không còn đổ đèo nên tác động lên thị trường không đáng kể. Những ngày thị trường tiền ít, chỉ cần cổ VIC không giảm đã là một may mắn lớn cho chỉ số.

Chứng khoán sáng cửa ở SSI, SHS, HCM, VCI, CTS vẫn nhờ triển vọng nâng hạng thị trường. Điểm nhấn của thị trường hôm nay nằm ở nhóm thép. Cổ phiếu HPG bật tăng 6%, HSG và NKG đồng loạt tím nhờ giá bán thép tăng. Nhiều cổ phiếu hóa chất, khoáng sản, kim lại cũng hút tiền.

Nhìn chung hầu như thị trường không gặp áp lực điều chỉnh ở các nhóm ngành, viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm, thực phẩm đồ uống hôm nay cũng xanh mướt. Các cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay gồm VCB +3,64 điểm; HPG +2,99 điểm; nhóm còn lại có VPB, FPT, LPB, MSN, MWG, CTG.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, NKG, HSG, DIG, HCM, VPI, SAB, VNM, HAH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VHM, MSN, MWG, GEX, VSC, CTG, TPB, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 703.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 844.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SHB, VHM, VSC, VIC, VIX, GEX, MSN, STB, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, TCB, FPT, VCB, VJC, SSI, HSG, BAF, VCG.

Tự doanh mua ròng 274.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 284.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, FUEVFVND, E1VFVN30, FPT, FUEMAV30, MWG, GEX, VNM, HDB, VCI. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, VPB, LPB, PNJ, HPG, DIG, HSG, SHB, VJC, DGC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 187.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 59.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, SHB, FPT, NKG, HCM, DIG, EIB, VIX, VPI, FUEMAV3O. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, TCB, DXG, MWG, CTG, MSN, VJC, VHM, NVL, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.652,3 tỷ đồng, tăng +33,3% so với phiên liền trước và đóng góp 6,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý với sự tham gia của tất cả các nhóm nhà đầu tư ở cổ phiếu FPT, cụ thể có hơn 4,6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 489,1 tỷ đồng được sang tay.

Ngoài ra còn có giao dịch Tổ chức nước ngoài mua thỏa thuận gần 23,9 triệu đơn vị cổ phiếu MSB (trị giá 396,1 tỷ đồng) từ nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.