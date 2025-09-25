Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Anh Nhi
25/09/2025, 17:01
Tháng 8/2025 tiếp tục là một tháng sôi động của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả các dự án cấp mới, điều chỉnh vốn và tiến độ của các dự án quy mô lớn....
Tháng 8/2025, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực với tổng vốn FDI đạt 26,14 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn điều chỉnh tăng thêm đã bứt phá mạnh mẽ với 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với năm trước. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn, với sự ổn định trong chính sách và chất lượng nguồn lao động.
Hưng Yên nổi bật trong tháng 8 với 26 dự án mới và 7 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký đạt hơn 300 triệu USD. Đáng chú ý, dự án Phân khu A thuộc Khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 đã điều chỉnh tăng vốn lên tới 1,4 tỷ USD, mở ra cơ hội thu hút các dự án FDI vệ tinh trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ cao. Bắc Ninh và Quảng Ninh cũng ghi nhận những hoạt động FDI quan trọng, với Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút 6 tỷ USD trong năm 2025.
Mặc dù vốn đăng ký cấp mới giảm 8,1% so với cùng kỳ, số lượng dự án mới lại tăng 12,6%, cho thấy sự chuyển dịch trong cấu trúc nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nhỏ và vừa đang gia tăng sự hiện diện, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vốn giải ngân cũng đạt kỷ lục trong 5 năm qua, với 15,4 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhịp giải ngân vào thị trường.
Triển vọng thu hút FDI trong năm 2025 được dự báo khả quan, với mục tiêu đạt 38-40 tỷ USD. Việt Nam đang trong quá trình đàm phán với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, như bán dẫn và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để chuyển mình từ điểm đến thu hút FDI dựa vào chi phí thấp sang trung tâm đầu tư chất lượng cao, Việt Nam cần có chiến lược rõ ràng. Điều này bao gồm việc cải thiện môi trường thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động xúc tiến đầu tư có chọn lọc.
Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam duy trì vị thế là “thỏi nam châm” thu hút FDI hàng đầu khu vực mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025.
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html
12:09, 06/09/2025
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Bộ Xây dựng vừa có phản hồi với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về đề xuất Chính phủ sớm nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái để tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu với Trung Quốc...
Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với một thách thức lớn và kéo dài, khiến Việt Nam xếp thứ 9/100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở…
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam...
Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) do Phó Tỉnh trưởng Trình Dụng Văn dẫn đầu sang thăm và làm việc.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: