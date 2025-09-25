Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Tháng 8/2025 tiếp tục là một tháng sôi động của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả các dự án cấp mới, điều chỉnh vốn và tiến độ của các dự án quy mô lớn....

Tháng 8/2025, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực với tổng vốn FDI đạt 26,14 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn điều chỉnh tăng thêm đã bứt phá mạnh mẽ với 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với năm trước. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn, với sự ổn định trong chính sách và chất lượng nguồn lao động.

Hưng Yên nổi bật trong tháng 8 với 26 dự án mới và 7 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký đạt hơn 300 triệu USD. Đáng chú ý, dự án Phân khu A thuộc Khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 đã điều chỉnh tăng vốn lên tới 1,4 tỷ USD, mở ra cơ hội thu hút các dự án FDI vệ tinh trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ cao. Bắc Ninh và Quảng Ninh cũng ghi nhận những hoạt động FDI quan trọng, với Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút 6 tỷ USD trong năm 2025.

Mặc dù vốn đăng ký cấp mới giảm 8,1% so với cùng kỳ, số lượng dự án mới lại tăng 12,6%, cho thấy sự chuyển dịch trong cấu trúc nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nhỏ và vừa đang gia tăng sự hiện diện, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vốn giải ngân cũng đạt kỷ lục trong 5 năm qua, với 15,4 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhịp giải ngân vào thị trường.

Triển vọng thu hút FDI trong năm 2025 được dự báo khả quan, với mục tiêu đạt 38-40 tỷ USD. Việt Nam đang trong quá trình đàm phán với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, như bán dẫn và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để chuyển mình từ điểm đến thu hút FDI dựa vào chi phí thấp sang trung tâm đầu tư chất lượng cao, Việt Nam cần có chiến lược rõ ràng. Điều này bao gồm việc cải thiện môi trường thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động xúc tiến đầu tư có chọn lọc.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam duy trì vị thế là “thỏi nam châm” thu hút FDI hàng đầu khu vực mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai...

