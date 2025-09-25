Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) do Phó Tỉnh trưởng Trình Dụng Văn dẫn đầu sang thăm và làm việc.

Trong không khí thân tình, lãnh đạo Ninh Bình bày tỏ niềm vui được đón đoàn cán bộ cấp cao cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hồ Bắc. Ông Phạm Quang Ngọc chúc mừng thành công của Hội nghị Xúc tiến Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Hồ Bắc – Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, đồng thời gửi lời mời Bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh trưởng Hồ Bắc sớm thu xếp thời gian thăm, làm việc tại Ninh Bình.

Trong phần giới thiệu khái quát, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sau khi hợp nhất với Nam Định và Hà Nam, Ninh Bình mới có diện tích 3.942 km², dân số trên 4,4 triệu người. Với vị trí “cửa ngõ” phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh giữ vai trò kết nối ba vùng kinh tế lớn của cả nước. Hiện nay, Ninh Bình xếp thứ bảy trong số 34 tỉnh, thành phố toàn quốc về phát triển kinh tế.

Bên cạnh tiềm năng kinh tế, đây còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn với Kinh đô Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê, nơi ghi dấu mốc son mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ của dân tộc. Tỉnh còn sở hữu Quần thể Danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam, đồng thời có di sản phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” được UNESCO công nhận, tạo nền tảng để Ninh Bình phát triển mạnh mẽ du lịch văn hóa và sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho ông Cheng Yongwen, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Lãnh đạo Ninh Bình nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện mở rộng không gian phát triển trên nhiều lĩnh vực. Du lịch được hưởng lợi từ không gian rộng lớn và khả năng thu hút khách tăng cao, nông nghiệp được định hướng theo hướng hữu cơ, đa giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu và thị trường ổn định, trong khi công nghiệp và dịch vụ sẽ được phát triển theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Ninh Bình đặc biệt chú trọng khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển logistics và hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch của Trung ương, tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng sân bay và cảng đường sông, qua đó mở rộng giao thương, tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại buổi tiếp, Phó Tỉnh trưởng Hồ Bắc Trình Dụng Văn đánh giá cao tiềm năng và định hướng phát triển của Ninh Bình, đồng thời gửi lời mời lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại Hồ Bắc trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, những gợi mở hợp tác từ phía Hồ Bắc là cơ sở quan trọng để làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai địa phương. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với lợi thế về vị trí chiến lược, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên cùng sự quan tâm từ lãnh đạo cấp cao hai nước, Ninh Bình và Hồ Bắc sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Cùng với sự phát triển của khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện và “Cộng đồng chia sẻ tương lai” Việt Nam – Trung Quốc, quan hệ giữa Ninh Bình và Hồ Bắc đã không ngừng được củng cố kể từ năm 2019, khi hai bên ký kết “Ý định thư về hợp tác và phát triển”. Trải qua hơn 6 năm, hai địa phương duy trì tốt các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Đoàn đại biểu tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Năm Giao lưu nhân văn 2025, chuyến thăm của lãnh đạo Hồ Bắc tới Ninh Bình mở ra cơ hội để hai bên nâng tầm hợp tác. Trên nền tảng tin cậy, hữu nghị và sự tương đồng về văn hóa – lịch sử, Ninh Bình mong muốn cùng Hồ Bắc tiếp tục trao đổi, thống nhất để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị, với các trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai bên liên kết sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di tích, gìn giữ và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới.