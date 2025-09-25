Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch
Thiên Anh
25/09/2025, 15:41
Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) do Phó Tỉnh trưởng Trình Dụng Văn dẫn đầu sang thăm và làm việc.
Trong không khí thân tình, lãnh đạo Ninh Bình bày tỏ niềm vui được đón đoàn cán bộ cấp cao cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hồ Bắc. Ông Phạm Quang Ngọc chúc mừng thành công của Hội nghị Xúc tiến Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Hồ Bắc – Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, đồng thời gửi lời mời Bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh trưởng Hồ Bắc sớm thu xếp thời gian thăm, làm việc tại Ninh Bình.
Trong phần giới thiệu khái quát, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sau khi hợp nhất với Nam Định và Hà Nam, Ninh Bình mới có diện tích 3.942 km², dân số trên 4,4 triệu người. Với vị trí “cửa ngõ” phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh giữ vai trò kết nối ba vùng kinh tế lớn của cả nước. Hiện nay, Ninh Bình xếp thứ bảy trong số 34 tỉnh, thành phố toàn quốc về phát triển kinh tế.
Bên cạnh tiềm năng kinh tế, đây còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn với Kinh đô Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê, nơi ghi dấu mốc son mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ của dân tộc. Tỉnh còn sở hữu Quần thể Danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam, đồng thời có di sản phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” được UNESCO công nhận, tạo nền tảng để Ninh Bình phát triển mạnh mẽ du lịch văn hóa và sinh thái.
Lãnh đạo Ninh Bình nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện mở rộng không gian phát triển trên nhiều lĩnh vực. Du lịch được hưởng lợi từ không gian rộng lớn và khả năng thu hút khách tăng cao, nông nghiệp được định hướng theo hướng hữu cơ, đa giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu và thị trường ổn định, trong khi công nghiệp và dịch vụ sẽ được phát triển theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, Ninh Bình đặc biệt chú trọng khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển logistics và hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch của Trung ương, tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng sân bay và cảng đường sông, qua đó mở rộng giao thương, tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại buổi tiếp, Phó Tỉnh trưởng Hồ Bắc Trình Dụng Văn đánh giá cao tiềm năng và định hướng phát triển của Ninh Bình, đồng thời gửi lời mời lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại Hồ Bắc trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, những gợi mở hợp tác từ phía Hồ Bắc là cơ sở quan trọng để làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai địa phương. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với lợi thế về vị trí chiến lược, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên cùng sự quan tâm từ lãnh đạo cấp cao hai nước, Ninh Bình và Hồ Bắc sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Cùng với sự phát triển của khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện và “Cộng đồng chia sẻ tương lai” Việt Nam – Trung Quốc, quan hệ giữa Ninh Bình và Hồ Bắc đã không ngừng được củng cố kể từ năm 2019, khi hai bên ký kết “Ý định thư về hợp tác và phát triển”. Trải qua hơn 6 năm, hai địa phương duy trì tốt các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ toàn diện, hiệu quả và bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Năm Giao lưu nhân văn 2025, chuyến thăm của lãnh đạo Hồ Bắc tới Ninh Bình mở ra cơ hội để hai bên nâng tầm hợp tác. Trên nền tảng tin cậy, hữu nghị và sự tương đồng về văn hóa – lịch sử, Ninh Bình mong muốn cùng Hồ Bắc tiếp tục trao đổi, thống nhất để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị, với các trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai bên liên kết sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di tích, gìn giữ và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới.
Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu
14:00, 25/09/2025
6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức
Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, song triển vọng cả năm 2025 của Việt Nam được dự báo sẽ chững lại. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp, vừa để ứng phó với khó khăn chung trên toàn cầu, vừa từng bước khắc phục các hạn chế nội tại, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai...
Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc
Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung đã ghi nhận nhiều trao đổi thẳng thắn về việc triển khai các dự án đường sắt liên vận, trong đó tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...
Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia
Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh kinh tế quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng...
Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ
Để đảm bảo đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình hoàn thành vào năm 2028, Hải Phòng đề xuất đầu tư thành 3 dự án…
Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: