95 triệu người Việt trong diện bao phủ của bảo hiểm y tế

Việt Nam hiện có khoảng trên 95 triệu người nằm trong diện bao phủ bảo hiểm y tế với quyền lợi ngày càng được mở rộng. Các chính sách trợ giúp xã hội cũng thay đổi tích cực. Trước đây, người cao tuổi không có thu nhập, từ 80 tuổi trở lên mới được trợ cấp hằng tháng. Nay, người 75 tuổi nếu gặp khó khăn, không có thu nhập đã được hưởng chính sách này…

Sáng 9/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong lĩnh vực này.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trong 5 năm vừa qua, trong bối cảnh chúng ta trải qua thời gian có rất nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ… tác động rất lớn đến đời sống của người dân, chính sách an sinh xã hội với các trụ cột lớn như chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách liên quan tới cứu trợ, trợ giúp xã hội… đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo.

Thứ nhất, chính sách an sinh xã hội góp phần đảm bảo quyền con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân. Ngay trong đại dịch nhiều chính sách đã được triển khai.

Chúng ta đã triển khai những gói hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ với hơn 120 nghìn tỷ đồng cùng 200.000 tấn gạo để trợ giúp cho hàng chục triệu người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Kèm theo là các chính sách về hỗ trợ về việc làm, phục hồi phát triển kinh tế xã hội được triển khai. Qua đó, phục hồi phát triển kinh tế và đảm bảo các điều kiện về việc làm, an sinh xã hội và trợ giúp cho người dân để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Thứ hai, trong 5 năm vừa qua, hệ thống các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cũng đã được củng cố. Trong thời gian này, Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế với rất nhiều chính sách mới để đảm bảo quyền tiếp cận của người dân, người lao động trong thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội được rõ và đầy đủ hơn.

Ví dụ trong chính sách bảo hiểm y tế, đến thời điểm này chúng ta đã có khoảng trên 95 triệu người nằm trong diện bao phủ bảo hiểm y tế với quyền lợi ngày càng được mở rộng.

Hay chính sách về trợ giúp xã hội, trước đây, người cao tuổi không có thu nhập, từ 80 tuổi trở lên thì mới được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng. Nhưng bây giờ, chúng ta đã rà soát đánh giá và giảm độ tuổi hưởng quyền lợi này xuống từ 75 tuổi để mở rộng hơn quyền của người dân được hưởng.

Thứ ba, hệ thống trợ giúp xã hội đã được mở rộng và thành một mạng lưới an sinh xã hội rất quan trọng đối với người yếu thế. Tỉ lệ người được hưởng trợ cấp thường xuyên đã tăng và mỗi năm, hàng triệu người được trợ giúp đột xuất khi gặp thiên tai, dịch bệnh.

Mức độ bao phủ trợ giúp xã hội đã tăng từ 2,7% dân số năm 2016 lên 4,5% dân số năm 2025, tức là mỗi năm chúng ta có khoảng 4,5 triệu người được hưởng trợ cấp thường xuyên. Và hằng năm, có khoảng 1,5 triệu người được trợ giúp đột xuất do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, và thảm họa.

Thứ tư, công tác giảm nghèo đã có kết quả rất rõ nét. Tỉ lệ hộ nghèo của chúng ta đã giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,93% năm 2024 và năm 2025 còn khoảng 1%. Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc được quốc tế ghi nhận là một trong những điểm sáng về giảm nghèo bền vững để thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong giai đoạn trước đây, chúng ta cũng đã triển khai rất nhiều nhưng trong nhiệm kỳ này, công tác xóa nhà tạm và nhà dột nát được triển khai rất tập trung.

Đến thời điểm 2/9 vừa qua, chúng ta đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết 42 đề ra với tổng số là 334.234 căn nhà đã được xóa, tổng kinh phí là gần 50.000 tỷ đồng.

Trong 5 năm tới, các nội dung trên cũng vẫn tiếp tục là những nhiệm vụ tập trung triển khai với yêu cầu cao hơn và chính sách đặt ra phải nhiều hơn, thiết thực hơn để thực sự đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên cả nước, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.