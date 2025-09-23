AI kiến tạo “bước nhảy lượng tử” trong ngành Sales và Marketing
Minh Huy
23/09/2025, 17:22
AI dần trở thành chất xúc tác cho một “bước nhảy lượng tử” trong ngành Sales và Marketing, nhưng thách thức lớn không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở việc giữ vững niềm tin và an toàn cho chính doanh nghiệp lẫn khách hàng…
Trong thời gian gần đây, không ít doanh nghiệp nhìn nhận
thách thức lớn nhất không còn là “bán được hàng”, mà là xây
dựng được niềm tin, mang lại những trải nghiệm cho từng khách hàng, được cá
nhân hóa cao độ và thích ứng linh hoạt với công nghệ trong bối cảnh biến động
không ngừng.
AI
TRỞ THÀNH TRỢ THỦ KHÔNG THỂ THIẾU
Theo ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CLB Giám đốc Sales &
Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam), khách hàng ngày càng đặt ra kỳ vọng cao hơn
và sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu không được thấu hiểu. Đồng thời, doanh nghiệp
phải đối diện với cạnh tranh gay gắt, sức mua suy yếu và áp lực thích ứng linh
hoạt trong bối cảnh liên tục biến động.
Cùng lúc đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt
là AI, đang định hình lại đời sống và hành vi tiêu dùng, buộc doanh nghiệp và đội
ngũ bán hàng phải chuyển đổi để bắt kịp thời cuộc.
Dù vậy, ông Vinh cho rằng AI không chỉ là cơ hội mà còn đặt
ra thách thức lớn với những người làm Sales và Marketing. “Tuy nhiên, thách thức
này chỉ xảy ra với ai không biết tận dụng AI làm trợ thủ, chứ không thay thế
hoàn toàn con người. Các giải pháp ứng dụng AI có thể hỗ trợ toàn diện, từ thấu
hiểu, tìm kiếm khách hàng, tạo nội dung kết nối, cho đến quản trị truyền thông
và xử lý khủng hoảng. Dù vậy, AI vẫn cần tư duy và quyết định của con người để
phát huy hiệu quả”, ông Vinh nhận định.
Liên quan đến vấn đề bảo vệ thương hiệu trên nền tảng số, ông Vinh cho
biết công nghệ và AI có thể giúp chúng ta vừa tạo ra nội dung, vừa phát hiện nội
dung sai lệch, không phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp hay cá nhân. Ngoài
ra, blockchain cũng là một công cụ hữu ích trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ và
tài sản số.
“BÀI TOÁN” NIỀM TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Ở góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Giám đốc Tăng trưởng Galaxy Innovation Hub, Galaxy Holdings, cho rằng việc ứng dụng AI cùng các giải pháp cụ
thể có thể giúp doanh nghiệp giải quyết “bài toán niềm tin và an toàn thông tin”
trong môi trường số.
Thứ nhất là vấn đề
về nhận thức. Việc nâng cao nhận thức của đội ngũ Sales và Marketing là rất
quan trọng. Trước khi trông chờ vào các công cụ bảo vệ, mỗi cá nhân cần biết
cách tự bảo vệ mình trước. Hiện nay, tại Việt Nam chưa có một chuẩn mực rõ ràng
về việc sử dụng dữ liệu người dùng. Các hoạt động tiếp cận khách hàng vì thế vẫn
thiếu chuẩn nghề nghiệp liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.
“Do đó, bước đầu tiên phải là thay đổi nhận thức, thiết lập
nguyên tắc rõ ràng: thông tin nào được phép truy cập, thông tin nào có thể chia
sẻ. Khi đội ngũ nắm vững điều này, việc tiếp cận khách hàng sẽ vừa hiệu quả vừa
hạn chế rủi ro pháp lý”, bà Thanh cho biết.
Thứ hai là thách thức trong việc cân bằng giữa công nghệ và
yếu tố con người. Nói đến AI Agent (tác nhân AI) được xem như những “nhân dạng ảo” có
khả năng tương tác trực tiếp với khách hàng thay cho nhân viên, thách thức lớn
nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc, làm sao để khách hàng cảm thấy họ đang
trò chuyện với một con người thật sự, chứ không phải với một AI khô cứng, vô hồn.
Thứ ba là giải
quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý. Theo bà Thanh, AI hiện đã có thể hỗ trợ
các công việc pháp lý như scan tài liệu, hay tham chiếu các vụ việc trong quá
khứ.
“Những tác vụ này AI làm nhanh và chính xác hơn con người. Xa
hơn nữa, AI có thể đưa ra tư vấn luật ở mức cơ bản. Với doanh nghiệp, việc ứng
dụng công cụ này sẽ giúp có nền tảng bảo vệ pháp lý ban đầu, giảm đáng kể khối
lượng công việc cho bộ phận pháp chế và giúp quá trình xử lý khiếu nại, tranh
chấp với khách hàng diễn ra hiệu quả hơn”, bà Thanh chia sẻ.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu chuyển đổi mạnh
mẽ, ngành Sales và Marketing cần một cú hích đủ mạnh
để thoát khỏi các giới hạn tuyến tính, tạo ra đột phá về tăng trưởng. Với chủ đề “Quantum of Sales – Công nghệ, Con người và Trải
nghiệm cá nhân hoá”, VSMCamp & CSMOSummit 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 24
– 25/10/2025 tại Galaxy Innovation Hub (TP.HCM).
Theo ban tổ chức, lấy cảm hứng
từ khái niệm “quantum leap” - bước nhảy lượng tử mang tính đột phá, sự kiện nhấn
mạnh bước tăng trưởng vượt bậc về doanh số và sự chuyển hóa đưa doanh nghiệp
lên một bước phát triển mới.
Trong đó, công nghệ và AI không chỉ là công cụ, mà còn giúp
doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm bán hàng và tiếp thị ở mức độ chi tiết
hơn. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò trung tâm, khi sự thấu cảm và kết nối
cảm xúc là yếu tố không thể thay thế. Dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ hơn 60 diễn giả là các chuyên gia
đầu ngành trong lĩnh vực sales, marketing, công nghệ và truyền thông.
