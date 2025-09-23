Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dịch vụ số

AI kiến tạo “bước nhảy lượng tử” trong ngành Sales và Marketing

Minh Huy

23/09/2025, 17:22

AI dần trở thành chất xúc tác cho một “bước nhảy lượng tử” trong ngành Sales và Marketing, nhưng thách thức lớn không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở việc giữ vững niềm tin và an toàn cho chính doanh nghiệp lẫn khách hàng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong thời gian gần đây, không ít doanh nghiệp nhìn nhận thách thức lớn nhất không còn là “bán được hàng”, mà là xây dựng được niềm tin, mang lại những trải nghiệm cho từng khách hàng, được cá nhân hóa cao độ và thích ứng linh hoạt với công nghệ trong bối cảnh biến động không ngừng.

AI TRỞ THÀNH TRỢ THỦ KHÔNG THỂ THIẾU

Theo ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam), khách hàng ngày càng đặt ra kỳ vọng cao hơn và sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu không được thấu hiểu. Đồng thời, doanh nghiệp phải đối diện với cạnh tranh gay gắt, sức mua suy yếu và áp lực thích ứng linh hoạt trong bối cảnh liên tục biến động.

Cùng lúc đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là AI, đang định hình lại đời sống và hành vi tiêu dùng, buộc doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng phải chuyển đổi để bắt kịp thời cuộc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dù vậy, ông Vinh cho rằng AI không chỉ là cơ hội mà còn đặt ra thách thức lớn với những người làm Sales và Marketing. “Tuy nhiên, thách thức này chỉ xảy ra với ai không biết tận dụng AI làm trợ thủ, chứ không thay thế hoàn toàn con người. Các giải pháp ứng dụng AI có thể hỗ trợ toàn diện, từ thấu hiểu, tìm kiếm khách hàng, tạo nội dung kết nối, cho đến quản trị truyền thông và xử lý khủng hoảng. Dù vậy, AI vẫn cần tư duy và quyết định của con người để phát huy hiệu quả”, ông Vinh nhận định.

Liên quan đến vấn đề bảo vệ thương hiệu trên nền tảng số, ông Vinh cho biết công nghệ và AI có thể giúp chúng ta vừa tạo ra nội dung, vừa phát hiện nội dung sai lệch, không phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp hay cá nhân. Ngoài ra, blockchain cũng là một công cụ hữu ích trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ và tài sản số.

“BÀI TOÁN” NIỀM TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Ở góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Giám đốc Tăng trưởng Galaxy Innovation Hub, Galaxy Holdings, cho rằng việc ứng dụng AI cùng các giải pháp cụ thể có thể giúp doanh nghiệp giải quyết “bài toán niềm tin và an toàn thông tin” trong môi trường số.

Thứ nhất là vấn đề về nhận thức. Việc nâng cao nhận thức của đội ngũ Sales và Marketing là rất quan trọng. Trước khi trông chờ vào các công cụ bảo vệ, mỗi cá nhân cần biết cách tự bảo vệ mình trước. Hiện nay, tại Việt Nam chưa có một chuẩn mực rõ ràng về việc sử dụng dữ liệu người dùng. Các hoạt động tiếp cận khách hàng vì thế vẫn thiếu chuẩn nghề nghiệp liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

“Do đó, bước đầu tiên phải là thay đổi nhận thức, thiết lập nguyên tắc rõ ràng: thông tin nào được phép truy cập, thông tin nào có thể chia sẻ. Khi đội ngũ nắm vững điều này, việc tiếp cận khách hàng sẽ vừa hiệu quả vừa hạn chế rủi ro pháp lý”, bà Thanh cho biết.

Thứ hai là thách thức trong việc cân bằng giữa công nghệ và yếu tố con người. Nói đến AI Agent (tác nhân AI) được xem như những “nhân dạng ảo” có khả năng tương tác trực tiếp với khách hàng thay cho nhân viên, thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc, làm sao để khách hàng cảm thấy họ đang trò chuyện với một con người thật sự, chứ không phải với một AI khô cứng, vô hồn.

Thứ ba là giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý. Theo bà Thanh, AI hiện đã có thể hỗ trợ các công việc pháp lý như scan tài liệu, hay tham chiếu các vụ việc trong quá khứ.

“Những tác vụ này AI làm nhanh và chính xác hơn con người. Xa hơn nữa, AI có thể đưa ra tư vấn luật ở mức cơ bản. Với doanh nghiệp, việc ứng dụng công cụ này sẽ giúp có nền tảng bảo vệ pháp lý ban đầu, giảm đáng kể khối lượng công việc cho bộ phận pháp chế và giúp quá trình xử lý khiếu nại, tranh chấp với khách hàng diễn ra hiệu quả hơn”, bà Thanh chia sẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, ngành Sales và Marketing cần một cú hích đủ mạnh để thoát khỏi các giới hạn tuyến tính, tạo ra đột phá về tăng trưởng.  Với chủ đề “Quantum of Sales – Công nghệ, Con người và Trải nghiệm cá nhân hoá”, VSMCamp & CSMOSummit 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/10/2025 tại Galaxy Innovation Hub (TP.HCM).

Theo ban tổ chức, lấy cảm hứng từ khái niệm “quantum leap” - bước nhảy lượng tử mang tính đột phá, sự kiện nhấn mạnh bước tăng trưởng vượt bậc về doanh số và sự chuyển hóa đưa doanh nghiệp lên một bước phát triển mới.

Trong đó, công nghệ và AI không chỉ là công cụ, mà còn giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm bán hàng và tiếp thị ở mức độ chi tiết hơn. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò trung tâm, khi sự thấu cảm và kết nối cảm xúc là yếu tố không thể thay thế. Dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ hơn 60 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sales, marketing, công nghệ và truyền thông.

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

13:57, 04/09/2025

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

09:08, 23/09/2025

Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng "hưng phấn AI" của Mỹ

09:08, 23/09/2025

Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng

Từ khóa:

AI chuyển đổi số công nghệ doanh nghiệp môi trường số Sales và Marketing thấu hiểu khách hàng

Đọc thêm

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cần triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc; sẵn sàng tổ chức nhắn tin cảnh báo bão tới các thuê bao trên địa bàn; sẵn sàng roaming ngay sau 30 phút giữa các mạng di động khi có chỉ đạo…

Có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ nếu 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm được lưu trữ điện tử

Có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ nếu 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm được lưu trữ điện tử

Mặc dù vậy, đa phần người dân và cả doanh nghiệp vẫn coi “cầm bản giấy đóng dấu đỏ” an toàn hơn công chứng điện tử…

22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng

22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng

Đến tháng 8/2025, cả nước đã có 22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân. Đáng chú ý, gần cuối năm 2024, Việt Nam mới chỉ có khoảng 11 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân, nhưng đến tháng 8/2025 con số được cấp đã tăng gấp đôi...

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh

Dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh

Việc tấn công mạng bằng AI có tỉ lệ thành công tới 70%, vượt xa phương thức thủ công 47,6%. Năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, hơn 1,7 tỷ thông tin định danh rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy