Chủ tịch Fed muốn giảm phát tín hiệu về lãi suất, nhà đầu tư lo lắng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...

Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: New York Times.

Cách tiếp cận mới này - nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của thị trường vào các tín hiệu từ ngân hàng trung ương - đang vấp phải sự hoài nghi sâu sắc từ giới đầu tư, những người lo ngại về khả năng định giá rủi ro và sự gia tăng biến động, hãng tin Reuters cho biết.

Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Fed có thể thành công trong việc đảo ngược cách truyền thông chính sách đã áp dụng trong hàng thập kỷ mà không gây ra tổn thất trên thị trường tài chính hay không?

Hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyoming vào cuối tháng 8 này sẽ là dịp quan trọng để ông Warsh thể hiện liệu ông có kiên định với chiến lược truyền thông hạn chế hơn hay không, trong lúc thị trường vẫn đang khao khát tìm kiếm những manh mối rõ ràng về định hướng chính sách tiền tệ.

Kể từ khi ông Warsh nhậm chức Chủ tịch Fed vào tháng 5 năm nay, Fed đã theo đuổi một chiến lược truyền thông đơn giản hóa đáng kể. Các thay đổi bao gồm việc loại bỏ hướng dẫn về tương lai (forward guidance), rút ngắn các tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), và tập trung chủ yếu vào các điều kiện kinh tế hiện tại thay vì phát tín hiệu về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Gần đây hơn, tờ báo New York Times còn đưa tin rằng ông Warsh đã đề xuất ý tưởng giảm số lượng các cuộc họp định kỳ để thiết lập chính sách tiền tệ của Fed. Nếu được thông qua, ý tưởng này sẽ phá vỡ thông lệ gần nửa thế kỷ của Fed.

Những nỗ lực này - dù được một số người tham gia thị trường hoan nghênh vì giảm bớt sự tập trung quá mức vào thông điệp của Fed - đã khiến nhiều nhà đầu tư khác lo ngại. Họ lập luận rằng trong nhiều năm qua, giới đầu tư đã tích hợp các hướng dẫn của Fed vào mọi khía cạnh, từ định giá trái phiếu cho đến các mô hình quản lý rủi ro. Sự thay đổi đột ngột này đang tạo ra một khoảng trống thông tin, buộc thị trường phải tự điều chỉnh trong một môi trường ít minh bạch hơn.

Nguyên nhân sâu xa của ý tưởng hạn chế truyền thông này nằm ở lập luận của Chủ tịch Fed rằng các thị trường đã trở nên quá phụ thuộc vào hướng dẫn của ngân hàng trung ương và thay vào đó, nên chú ý nhiều hơn đến các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Tuy nhiên, giới đầu tư lại chỉ ra rằng chính Fed đã khuyến khích sự phụ thuộc này thông qua một quá trình thúc đẩy minh bạch kéo dài nửa thế kỷ, bao gồm các cuộc họp báo thường xuyên, các dự báo kinh tế chi tiết và các tuyên bố chính sách cụ thể.

Ông Alex Morris, CEO của công ty F/m Investments, nhấn mạnh rằng mục tiêu của một ngân hàng trung ương không phải là làm cho thị trường tài chính trở nên thú vị hơn bằng cách loại bỏ một nguồn thông tin và sự minh bạch.

Từ góc độ của Fed, chiến lược gia lãi suất Steven Zeng tại Deutsche Bank nhận định rằng việc giảm hướng dẫn của Fed mang lại một sự đánh đổi rõ ràng. Ít cuộc họp hơn và ít thông tin hơn có thể làm giảm "những tiếng ồn không cần thiết" và làm cho mỗi quyết định chính sách trở nên có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, từ góc độ của giới đầu tư, mối lo ngại không chỉ đơn thuần là thị trường sẽ trở nên biến động hơn. Thay vào đó, họ lo lắng rằng ít thông tin hơn từ các nhà hoạch định chính sách có thể khiến việc định giá rủi ro trở nên khó khăn hơn, đẩy lợi suất và chi phí vay lên cao theo thời gian.

Ông Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư toàn cầu cấp cao tại công ty Edward Jones, chỉ ra rằng "có rất nhiều nỗi băn khoăn đang thể hiện qua việc lợi suất dài hạn tăng, kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng cao sau cuộc họp Fed gần đây nhất”. Ông khẳng định rằng "ít thông tin hơn trong trường hợp này không nhất thiết tốt hơn cho thị trường... bởi vì thị trường vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem Fed mới sẽ phản ứng thế nào với dữ liệu sắp tới”.

Ông Vishal Khanduja, trưởng bộ phận trái phiếu của công ty Morgan Stanley Investment Management, dù cởi mở với việc giảm hướng dẫn của Fed, cũng thừa nhận rằng các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn một khi lời nói và hành động của các nhà hoạch định chính sách thiếu sự nhất quán. Trong một thế giới ít tín hiệu chính thức hơn, thị trường sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc suy luận lộ trình chính sách trực tiếp từ dữ liệu lạm phát, việc làm và tăng trưởng.

Những hàm ý và tác động của chiến lược truyền thông mới của Fed đã bắt đầu thể hiện rõ trên thị trường tài chính. Trong các phiên giao dịch gần đây, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 30 năm đã chạm mức cao nhất trong 19 năm, trong khi lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức đỉnh 20 tháng.

Chiến lược gia Zeng của Deutsche Bank dự báo rằng trong bất kỳ quá trình chuyển đổi nào sang một khuôn khổ mới, "lợi suất trái phiếu có thể sẽ cao hơn để tương xứng với sự bất ổn chính sách lớn hơn”.

Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, nơi lợi suất dài hạn tích hợp các kỳ vọng về lạm phát, tăng trưởng và chính sách tiền tệ trong tương lai. Một số nhà đầu tư cho rằng các thông điệp của Fed đã ăn sâu vào định giá thị trường đến mức việc giảm bớt các thông điệp có thể làm thay đổi cách các nhà đầu tư định giá nợ chính phủ.

Ngay cả những nhà đầu tư cởi mở với ý tưởng giảm hướng dẫn của Fed cũng cho rằng thị trường chắc chắn sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kinh tế khi họ tìm kiếm manh mối về ý định của các nhà hoạch định chính sách. Ông Khanduja nhấn mạnh rằng "thị trường trái phiếu kho bạc sẽ biến động mạnh hơn trước và sau mỗi lần công bố báo cáo kinh tế quan trọng, vì khi đó, các dữ liệu kinh tế trở thành động lực hướng dẫn duy nhất về chính sách tương lai”.

Ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty Ameriprise, cho rằng các cập nhật chính sách thường xuyên vẫn là điều cần thiết để giữ cho kỳ vọng thị trường phù hợp với ý định của các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, ông cũng gợi ý rằng Fed có thể giảm số lượng các cuộc họp báo trong khi vẫn duy trì lịch trình hiện tại của các cuộc họp chính sách và tuyên bố.

Thách thức lớn hơn đối với Fed là liệu họ có thể thuyết phục thị trường sẵn sàng từ bỏ mức độ minh bạch mà chính Fed đã dành hàng thập kỷ để mang tới.

Ông Eric Kuby, Giám đốc đầu tư tại công ty North Star Investment Management, nhận xét "dường như mọi chủ tịch Fed đều có một khởi đầu thực sự khó khăn và sau đó họ phải tìm cách để vượt qua”.