Tìm giải pháp cho đô thị tương lai từ Tuổi Trẻ Startup Award 2026

Tuổi Trẻ Startup Award 2026 là giải thưởng dành cho các startup tìm giải pháp cho đô thị tương lai, hướng đến ba nhóm: công nghệ tài chính -kinh tế số; hạ tầng, giao thông và logistics; an sinh xã hội và phát triển bền vững…

Ban Tổ chức phát động giải thưởng Tuổi Trẻ Startup Award 2026, chiều 12/8 - Ảnh: Quang Định.

Chiều 12/8, giải thưởng Tuổi Trẻ Startup Award 2026 chính thức khởi động với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”, tìm kiếm những startup có giải pháp công nghệ góp phần giải các bài toán của một đô thị quy mô lớn.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Chủ tịch hội đồng giải thưởng, cho biết: "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai" như một lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi đến cộng đồng khởi nghiệp. Đây không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, mà là một lời mời gọi nhìn thẳng vào những vấn đề cốt lõi mà Thành phố đang đối mặt, và xác định phần việc mà những người trẻ khởi nghiệp có thể làm tốt nhất để kiến tạo giá trị bền vững.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ, startup và những người quan tâm đến đổi mới sáng tạo giao lưu, tìm hiểu về các chủ đề của giải thưởng năm nay, lắng nghe các chuyên gia và đại diện các startup chia sẻ, cùng trao đổi về những cơ hội và thách thức khi công nghệ ngày càng len lỏi sâu vào đời sống đô thị.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, hình thành một không gian đô thị có quy mô dân số, hạ tầng và nhu cầu phát triển lớn hơn, các bài toán về quản trị đô thị, kết nối giao thông, logistics, môi trường và chất lượng dịch vụ công cũng đặt ra yêu cầu mới.

Đặc biệt, các định hướng chiến lược từ Trung ương như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 260/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh tạo hành lang pháp lý và chính sách thuận lợi để các giải pháp đổi mới sáng tạo có thể được thử nghiệm và nhân rộng. Điều này mở ra một không gian rộng lớn cho các startup không chỉ phát triển sản phẩm mà còn định hình chính sách và quy trình quản lý đô thị.

Theo Ban Tổ chức, các tiêu chí của giải thưởng cũng phản ánh tinh thần tính sáng tạo và năng lực công nghệ; khả năng giải quyết vấn đề đô thị; mô hình kinh doanh và triển vọng phát triển; và năng lực thực hiện của đội ngũ. Điều đáng chú ý là phần lớn startup tham dự không còn ở giai đoạn chỉ có ý tưởng mà đã có sản phẩm, đã triển khai và bước đầu kiểm chứng năng lực của mình.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay còn nằm ở hành trình sau vinh danh, một yếu tố then chốt quyết định sự thành công lâu dài của các giải pháp. Tuổi Trẻ Startup Award 2026 có sự hiện diện tương đối đầy đủ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế (InnoEx), các viện, trường đại học, quỹ đầu tư mạo hiểm và cộng đồng doanh nghiệp. Những startup được lựa chọn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, kiểm chứng mô hình, tìm khách hàng, kết nối thị trường và tiếp cận nguồn lực sau giải thưởng.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu phát hiện tối thiểu 30 startup/dự án mới sở hữu công nghệ lõi, với sản phẩm đã thương mại hóa hoặc sẵn sàng triển khai thử nghiệm (sandbox). Bên cạnh việc tìm kiếm và vinh danh các giải pháp tiềm năng, chương trình hướng đến kết nối nguồn lực xã hội là những kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - viện/trường cùng tổng trị giá giải thưởng gần 800 triệu đồng, với giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng.