VN-Index giảm mạnh, áp lực điều chỉnh về 1750 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.

Theo VCBS, VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 28 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và đánh mất mốc điểm 1770.

Kết phiên ngày 13/8, VN-Index giảm 27,55 điểm, tương đương 1,54% xuống mốc 1765,63 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 5,11 điểm, tương đương 1,77% xuống mốc 283,34 điểm.

Nhà đầu tư tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm khi đà giảm chưa có dấu hiệu cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với việc thị trường phản ứng tiêu cực tại vùng cản mạnh 1800 điểm đi kèm áp lực bán gia tăng, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa trạng thái danh mục về mức an toàn và đặt yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu. Tạm dừng các hoạt động giải ngân mua mới và tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm khi đà giảm chưa có dấu hiệu cân bằng.

Chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện tại là tận dụng các nhịp phục hồi kỹ thuật (nếu có) để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu đang suy yếu hoặc vi phạm ngưỡng hỗ trợ.

Việc mở lại vị thế mua thăm dò chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ Kijun quanh 1750 điểm và xuất hiện tín hiệu dòng tiền bắt đáy chủ động tham gia giúp thị trường tái cân bằng trở lại”.

Lực cản tại ngưỡng 1800 tương đối lớn, vì vậy thị trường cần sự ủng hộ của dòng tiền hơn để vượt qua ngưỡng này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co dưới ngưỡng 1800 trong suốt phiên sáng trước khi giảm mạnh vào phiên chiều. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1765,63 điểm, giảm gần 28 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Công nghệ thông tin… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Lực cản tại ngưỡng 1800 tương đối lớn, vì vậy thị trường cần sự ủng hộ của dòng tiền hơn để vượt qua ngưỡng này”.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán khi phục hồi kiểm tra lại đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 5/2026 đến nay. Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp 1750 điểm - 1800 điểm và đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1750 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index chỉ có cải thiện tích cực khi vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5, tháng 6 và 7/2026.

Sau giai đoạn VN-Index phục hồi từ vùng giá 1650 điểm lên 1800 điểm. Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VinGroup, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên hôm nay. Trong các báo cáo trước, chúng tôi đã luôn duy trì quan điểm thận trọng khi VN-Index hướng đến 1800 điểm và khi VN-Index chưa có dự báo vượt lên vùng kháng cự này. Sau nhịp luân phiên phục hồi, các nhóm cổ phiếu đều đang hướng đến, gặp vùng kháng cự mạnh. Phù hợp các vị thế xem xét cơ cấu danh mục đầu tư. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét khi các chỉ số chính vượt lên đường xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể quay về kiểm định hỗ trợ gần quanh vùng 1745 - 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 27,6 điểm (-1,5%), đóng cửa tại mức 1765,6 điểm. Thị trường mở cửa tăng nhẹ và duy trì giằng co trong vùng 1790 - 1800 điểm xuyên suốt phiên sáng. Tuy nhiên, chỉ số giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên chiều chủ yếu do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) và đánh mất mốc hỗ trợ MA200 ngày. Thanh khoản thị trường tăng mạnh 32.9% so với phiên liền trước, đạt 18,664 tỷ VND.

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước đó. Chúng tôi cho rằng xu hướng điều chỉnh sẽ tiếp diễn khi áp lực bán chốt lời hiện đang lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là các nhóm dẫn dắt như Vingroup hay Ngân hàng. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể quay về kiểm định hỗ trợ gần quanh MA20 ngày, tương đương vùng 1745 - 1750. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index quanh hỗ trợ nêu trên và không mở mua mới cho đến khi thị trường xác định điểm cân bằng”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ được hỗ trợ tại 1760 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh và chỉ số đang về lại khu vực hỗ trợ ngắn hạn quanh 1760 điểm. Chỉ báo động lượng giảm nhẹ nhưng vẫn dao động trong khu vực trung tính của chỉ báo. Nhìn chung, chỉ số có diễn biến tích lũy trở lại và chỉ số có thể sẽ được hỗ trợ tại 1760 điểm. Theo đó, chúng tôi cho rằng đây là nhịp điều chỉnh lành mạnh và chỉ số có thể dần hồi phục và dao động trong vùng 1760-1790 điểm trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể mua mới ở nhịp điều chỉnh ưu tiên các nhóm dẫn dắt như Thực phẩm Đồ uống, Ngân hàng, Chứng khoán…”.

Nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm khá mạnh và lùi về dưới 1770, chủ yếu do áp lực bán trong nửa cuối phiên chiều.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF bắt đầu tạo đỉnh hướng xuống, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng trên thị trường cũng như sự suy yếu của lực cầu mua chủ động, với vùng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index ở quanh đường MA20, tương đương vùng 1740 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động đi xuống bám sát Bollinger Band dưới do áp lực bán gia tăng cuối phiên chiều.

Các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo của VN-Index lần lượt là 1760 và 1740 điểm, tương đương với những vùng đáy cũ gần nhất.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 28 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và đánh mất mốc điểm 1770. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ và tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán gia tăng của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index có dấu hiệu cân bằng trở lại”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng chịu thêm nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 1740 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, áp lực điều chỉnh tại vùng 1800 điểm khiến VN-Index đánh mất hỗ trợ 1775 điểm, qua đó xác nhận sự áp đảo của quán tính giảm ngắn hạn. Do đó, chỉ số nhiều khả năng chịu thêm nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 1740 điểm trong các phiên tới”.

Áp lực cung tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên biến động giảm mạnh từ vùng kháng cự quan trọng 1790 – 1820. Diễn biến thận trọng với thanh khoản tăng vượt mức bình quân 20 phiên là điểm trừ cho vận động ngắn hạn của chỉ số. Kịch bản đảo chiều xu hướng sẽ cần thêm thời gian củng cố, trong đó, vùng 1760 là điểm tựa gần cần lưu ý, kế tiếp là vùng 1740”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.