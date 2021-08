Alibaba: 5 bước lừa đảo chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng của 4.130 bị hại

Kết luận cho biết, đã xác định Nguyễn Thái Luyện sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “ma”. Sau đó, thông qua Công ty Alibaba do mình làm chủ, bị can Luyện quảng cáo bán đất nền ở ba tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, lừa bán cho 4.130 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

PHƯƠNG THỨC LỪA ĐẢO QUA 5 BƯỚC

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, TGĐ Công ty Alibaba) cùng 18 bị can khác, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) bị đề nghị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán trưởng Công ty Alibaba, bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.

Cơ quan PC03 đã chỉ rõ thủ đoạn 5 bước lừa đảo các bị hại để bán dự án “ma” mà Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm đã thực hiện.

Bước một: Nguyễn Thái Luyện dùng tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, rồi chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Bước hai: Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất ở trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, rồi phân lô, tách thửa trái quy định.

Bước ba: Sau khi nhận được ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tự ý tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài...) rồi dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.

Bước bốn: Nguyễn Thái Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên; đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Bước năm: Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

CAM KẾT MUA LẠI VỚI GIÁ CAO HƠN

Để tạo lòng tin nơi khách hàng và gây chú ý nơi các khách hàng tiềm năng khác, Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện đã hứa và cam kết với khách hàng sẽ mua lại với giá cao hơn 30% sau 12 tháng, và cao hơn 38% sau 15 tháng. Nếu khách nào không muốn bán, Alibaba sẽ thuê lại với lãi suất 2%/tháng.

Đối với hành vi rửa tiền, PC03 xác định, các bị can Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đã chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của ba bị can này mở tại một ngân hàng. Sau đó rút và sử dụng cho cá nhân, hợp thức hóa nguồn tiền nói trên…

Với phương thức bài bản 5 bước nêu trên, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán, đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sau đó sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Theo PC03, toàn bộ dự án dân cư được "vẽ" trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Tháng 9 và 10/2019, PC03 TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Lực bị khởi tố thêm về tội rửa tiền.

Đến tháng 3/2020, Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 11 người đã bị bắt tạm giam. Đến tháng 10/2020, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan đế vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền ở Công ty Alibaba.

Đây là dự án lừa đảo bán dự án bất động sản “ma” từng gây chú ý dư luận cả nước.